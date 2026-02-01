பட்ஜெட் 2026: இனி எதெல்லாம் கையை கடிக்கும்? எதெல்லாம் மலிவாகும்?

Union Budget 2026: மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஞாயிற்றுக்கிழமை 2026-ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டைத் தாக்கல் செய்தார். தனது உரையின் போது, அவர் பல முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார். தகுதியுள்ள அனைத்து மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் உயர்தர உதவி உபகரணங்கள் சரியான நேரத்தில் கிடைப்பதை அரசாங்கம் உறுதி செய்யும் என்று சீதாராமன் தெரிவித்து இருந்தார்.
இந்நிலையில் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்ட பட்ஜெட் 2026 இல் எந்தெந்த பொருட்களில் விலை குறையும், எந்த பொருட்களின் விலை உயரும் என்பதன் விரிவாக தகவலை இந்த கட்டுரையில் காணலாம்.
What gets costlier, what gets cheaper?
நீரிழிவு மற்றும் புற்றுநோய் போன்ற கடுமையான நோய்களுக்கான சிகிச்சையில் பயன்படுத்தப்படும் மருந்துகள் மலிவாகும்.
காலணிகளின் விலை குறையும்.
லெதர் பொருட்கள் இன்னும் மலிவாகும்.
மைக்ரோவேவ் அடுப்புகளின் விலை குறையும்.
கைபேசிகள் மற்றும் மின்சார வாகன பேட்டரிகளின் விலை குறையும்.
புற்றுநோய் சிகிச்சைக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் பதினேழு மருந்துகளின் விலை குறையும்.
ஏழு கடுமையான நோய்களுக்கான மருந்துகளின் விலை குறையும்.
நீரிழிவு நோய்க்கான மருந்துகளின் விலை குறையும்.
சூரிய சக்தி தொடர்பான பொருட்களின் விலை குறையும்.
வெளிநாட்டுப் பயணம் மலிவாகும்.
பயோகேஸ் அடிப்படையிலான சிஎன்ஜி மலிவாகும்.
விமான பாகங்களின் விலை குறையும்.
சுய நோயெதிர்ப்பு நோய்களுக்கான மருந்துகளின் விலை குறையும்.
உள்நாட்டு உற்பத்தி போதுமானதாக இருக்கும் பொருட்களுக்கும், அல்லது வரிச் சலுகையை நியாயப்படுத்தும் அளவுக்கு இறக்குமதி அளவு குறைவாக உள்ள பொருட்களுக்கும் வழங்கப்பட்ட வரி விலக்குகள் நீக்கப்பட்டுள்ளன.
தொழில்துறைப் பொருட்களுக்கான சில சுங்க வரி விகிதங்கள், வரி அமைப்பை எளிதாக்கும் நோக்கில் சரிசெய்யப்பட்டுள்ளன; இது குறிப்பிட்ட இயந்திரங்கள் மற்றும் உதிரிபாகங்களின் விலை உயர்வுக்கு வழிவகுக்கக்கூடும். உள்நாட்டு உற்பத்தி போதுமானதாக உள்ள அல்லது வரிச் சலுகையை நியாயப்படுத்தும் அளவுக்கு இறக்குமதி அளவு குறைவாக உள்ள பொருட்களுக்கு வரிச் சலுகைகள் நீக்கப்பட்டுள்ளன.
சுங்க வரி மற்றும் சுகாதார வரி உயர்வு காரணமாக சிகரெட்டுகள், பான் மசாலா மற்றும் பிற புகையிலை பொருட்கள் விலை உயர உள்ளன.
வரி இல்லாத இறக்குமதி வரம்பை 3 சதவீதமாக உயர்த்துவதன் மூலம், அரசாங்கம் ஏற்றுமதியாளர்களுக்கான உற்பத்திச் செலவுகளைக் குறைக்கிறது. இது இந்திய கடல் உணவு மற்றும் ஜவுளித் துறைகள் உலக அளவில் வளர்ச்சி அடைய உதவுகிறது.
|Category
|Item Impact
|Impact
|Budget Change
|Why It Matters
|சுகாதாரம்
|நீரிழிவு மற்றும் புற்றுநோய் மருந்துகள் (17 மருந்துகள்)
|மலிவானது
|சுங்க வரிச் சலுகை
|சிகிச்சை செலவுகளைக் குறைத்து, அணுகலை மேம்படுத்துகிறது
|மின்னணுவியல்
|மொபைல் போன்கள்
|மலிவானது
|உதிரிபாகங்கள் மற்றும் மூலதனப் பொருட்களுக்கான வரியில் குறைப்பு
|உற்பத்திச் செலவைக் குறைக்கிறது, விலை குறைய வாய்ப்புள்ளது.
|மின்சார வாகனங்கள்
|மின்சார வாகன பேட்டரிகள் (லித்தியம்-அயன் செல்கள்)
|மலிவானது
|அடிப்படை சுங்க வரிக்கு விலக்கு அளிக்கப்பட்டது
|மின்சார வாகனங்களின் விலை குறையும்.
|விமானப் போக்குவரத்து
|சிவிலியன் விமான பாகங்கள்
|மலிவானது
|BCD வரி விலக்கு
|உள்நாட்டு விமான உற்பத்தியை ஆதரிக்கிறது.
|பாதுகாப்புத் துறை
|விமானப் பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்ப்புக்கான மூலப்பொருட்கள்
|மலிவானது
|சுங்க வரி விலக்கு
|பாதுகாப்புத் துறையில் தற்சார்பை வலுப்படுத்துகிறது.
|தனிப்பட்ட இறக்குமதிகள்
|தனிப்பட்ட பயன்பாட்டிற்காக இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்கள்
|மலிவானது
|வரி 20% இலிருந்து 10% ஆகக் குறைக்கப்பட்டது.
|தனிநபர்களுக்கு நேரடி விலை நிவாரணம்
|லெதர் மற்றும் டெக்ஸ்டைல்ஸ்
|லெதர் பொருட்கள் மற்றும் டெக்ஸ்டைல்ஸ் மூலப்பொருட்கள்
|மலிவானது
|மூலப்பொருட்கள் மீதான வரி குறைப்பு
|காலணிகள், ஆடைகள் மற்றும் ஏற்றுமதிகளின் விலையைக் குறைக்கிறது.
|கடல்சார் ஏற்றுமதிகள்
|கடல் உணவு பதப்படுத்துவதற்கான உள்ளீடுகள்
|மலிவானது
|சுங்க வரி விலக்கு வரம்பு FOB மதிப்பில் 3% ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
|ஏற்றுமதி போட்டித்திறனை அதிகரிக்கிறது
|விளையாட்டு
|விளையாட்டு உபகரணங்கள்
|மலிவானது
|வரி விகிதங்களை முறைப்படுத்துதல்
|விளையாட்டுப் பொருட்களை மேலும் மலிவு விலையில் கிடைக்கச் செய்கிறது.
|இறக்குமதிகள்
|இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் பொருட்கள்
|விலை உயரும்
|சுங்க வரி விலக்குகள் திரும்பப் பெறப்பட்டன
|உள்நாட்டு உற்பத்தியாளர்களைப் பாதுகாக்கிறது
|தொழில்துறை
|தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தொழில்துறை இயந்திரங்கள்
|விலை உயரும்
|கட்டணக் கட்டமைப்பு மறுசீரமைப்பு
|உபகரணங்களின் விலையை அதிகரிக்கக்கூடும்.
|புகையிலை
|சிகரெட்டுகள், பான் மசாலா
|விலை உயரும்
|உயர்த்தப்பட்ட கலால் வரி மற்றும் சுகாதார வரி
|நுகர்வை ஊக்கப்படுத்துவதில்லை, வருவாயை அதிகரிக்கிறது.
