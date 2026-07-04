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DA Merger: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படுமா?

8th Pay Commission DA Merger: அகவிலைப்படி கணக்கீட்டு முறையில் சில மாற்றங்களை செய்த 7-வது ஊதியக் குழு, DA அளவு 50%-ஐத் தாண்டினால் அதை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்க வேண்டும் என்றும் பரிந்துரைத்தது. தற்போதைய நிலவரப்படி, இது அடிப்படை ஊதியத்தில் 60% ஆக உள்ளது ஜூலை மாதத்தில் மற்றொரு உயர்வு அறிவிக்கப்பட்டால் இது மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 04, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 02:21 PM IST
DA Merger: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படுமா?
Image Credit: 8th Pay Commission DA Merger (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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