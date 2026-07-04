/DA Merger: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படுமா?

8th Pay Commission DA Merger: 8-வது ஊதியக் குழு செயல்படுத்தப்படுவதற்கு முன்பே அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படுவது குறித்த பேச்சுகள் தீவிரம் அடைந்துள்ளன. டிஏ இணைப்பு (DA Merger) என்றால் என்ன? இந்த விவகாரம் தற்போது ஏன் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது? இவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
ஆகையால் அகவிலைப்படியை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைப்பது ஒட்டுமொத்த ஊதியத்திலும், அதன் விளைவாக அதைச் சார்ந்த பிற ஒதுக்கீடுகளிலும் கணிசமான மற்றும் தானாக அதிகரிக்கக்கூடிய உயர்வை ஏற்படுத்தும். ஊழியர் சங்கங்கள் மற்றும் பிரதிநிதித்துவக் குழுக்களின் கோரிக்கைகளைத் தொடர்ந்து, மத்திய அரசு இது குறித்து விரைவில் அறிவிப்பை வெளியிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு விலைவாசி உயர்வுடன் தொடர்புடைய அடிப்படை ஊதியத்தின் ஒரு பகுதியாகவே அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் (DR) ஆகியவை உள்ளன. அதிகரித்து வரும் பணவீக்கத்தின் தாக்கத்தைக் குறைக்கும் நோக்கில் வழங்கப்படும் இவை, மத்திய அரசு ஊழியர்கள், பொதுத்துறை ஊழியர்கள், பாதுகாப்புப் படை வீரர்கள், வங்கி ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் மாத ஊதியத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.
7-வது மத்திய ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைப்படி, அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டு (AICPI) சூத்திரத்தின் அடிப்படையில் DA மற்றும் DR ஆகியவை ஆண்டுக்கு இருமுறை திருத்தப்படுகின்றன. பொதுவாக மார்ச் மற்றும் அக்டோபர் மாதங்களில் இதற்கான அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டு, ஜனவரி மற்றும் ஜூலை மாதங்கள் முதல் அவை நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றன.
7-வது ஊதியக் குழு பரிந்துரைத்த முறையைப் பின்பற்றி, AICPI-யின் (அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு) 12 மாத சராசரியின் அடிப்படையில் அகவிலைப்படி உயர்வு கணக்கிடப்படுகிறது. இதற்கான சூத்திரம் பின்வருமாறு:
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு: அகவிலைப்படி சதவீதம் = [(கடந்த 12 மாதங்களுக்கான AICPI சராசரி (அடிப்படை ஆண்டு 2001 = 100) – 261.42) / 261.42] x 100
பொதுத்துறை ஊழியர்களுக்கு: அகவிலைப்படி சதவீதம் = [(கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கான AICPI சராசரி (அடிப்படை ஆண்டு 2001 = 100) – 126.33) / 126.33] x 100
சம்பள உயர்வு: அதன்படி, ஏப்ரல் மாதம் அறிவிக்கப்பட்ட 2% அகவிலைப்படி உயர்வு, AICPI-யின் 12 மாத சராசரி சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி பின்வருமாறு கணக்கிடப்பட்டது:
அகவிலைப்படி சதவீதம் = (145.54 × 2.88 − 261.33) / 261.33 × 100
= (419.155 − 261.33) / 261.33 × 100
= 157.825 / 261.33 × 100
= 60.39%
இது 60% ஆகக் குறைத்து முழு எண்ணாக மாற்றப்பட்டது. அமைச்சகத்தின் அறிவுறுத்தலின்படி, அகவிலைப்படி (DA) தொடர்பான தொகையில் 50 பைசா மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட பின்னங்கள் இருந்தால் அதை அடுத்த முழு ரூபாய்க்கு உயர்த்தியும், 50 பைசாவுக்கும் குறைவான பின்னங்களைப் புறக்கணித்தும் கணக்கிடலாம். அதாவது, அடிப்படை ஊதியத்தில் ஏற்கனவே இருந்த 58% என்ற அளவிலிருந்து இந்த விகிதம் 2% உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள்: மத்திய அரசு கடந்த ஏப்ரல் மாதம் DA மற்றும் DR-ஐ 2% உயர்த்தியது. இதன் மூலம் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் ஆகியவை அடிப்படை ஊதியத்தில் 60% ஆக உயர்ந்தன. பணவீக்கத்தின் தாக்கத்தைக் குறைப்பதே DA மற்றும் DR-ன் முக்கிய நோக்கமாகும்.
பாதுகாப்புப் படை வீரர்கள்: பாதுகாப்புப் படை வீரர்கள் மற்றும் ஓய்வுபெற்றவர்கள் உட்பட சுமார் 50 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்களும், சுமார் 65 லட்சம் மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களும் DA மற்றும் DR உயர்வால் பயனடைவார்கள்.
சம்பள உயர்வு: ஊழியர்கள் 18 நிலைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஒவ்வொரு நிலையிலும் அடிப்படை ஊதியம் மாறுபடுவதால், தனிப்பட்ட ஊதிய உயர்வு அந்தந்த ஊழியர் அல்லது ஓய்வூதியதாரரின் நிலையைப் பொறுத்து அமையும்.
பொதுத்துறை ஊழியர்கள்: குறிப்பிடத்தக்க வகையில், DA என்பது பொதுத்துறை ஊழியர்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது. தனியார் துறை ஊழியர்களின் ஊதியத்தில் இது ஒரு பகுதியாக வழங்கப்படுவதில்லை.
வழக்கமான காலக்கெடுவின்படி, ஊதியக் குழு அமைக்கப்பட்ட சுமார் 18 மாதங்களுக்குப் பிறகு அதன் இறுதிப் பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதாவது, மிக விரைவாக அறிவிப்பு வெளியானால் கூட, அது 2027-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி அல்லது ஏப்ரல் மாதத்தில்தான் சாத்தியமாகும்.
8-வது ஊதியக் குழு அமலுக்கு வரும் வரை, இடைக்கால நிவாரணமாக, 50% அகவிலைப்படியை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்க வேண்டும் என்று பல ஊழியர் சங்கங்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளன. எனினும், இந்த இணைப்பை அரசாங்கம் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அங்கீகரிக்கவில்லை.
8-வது ஊதியக் குழு அமலுக்கு வரும் வரை, 7வது சம்பள குழு விதிகளின் கீழ் அகவிலைப்படி தொடர்ந்து வழங்கப்படும் என்று மட்டுமே நிதி அமைச்சக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.