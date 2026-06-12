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உங்க காரில் E85 பெட்ரோல் ஊற்றினால் என்ன நடக்கும் தெரியுமா? E85 என்றால் என்ன?

What is E85 Fuel?: இ-85 (E85) என்பது 85% எத்தனால் கலந்த பசுமை எரிபொருளாகும். இது சாதாரண வாகனங்களுக்கு ஏற்றதல்ல, பிரத்யேக FFV வாகனங்களுக்கு மட்டுமே உரியது. மைலேஜ் சற்று குறைந்தாலும், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் குறைந்த எரிபொருள் விலை இதன் நன்மையாகும். இந்தியா 2027-க்குள் 5,000 பங்குகளை அமைக்க இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 12, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 01:21 PM IST
உங்க காரில் E85 பெட்ரோல் ஊற்றினால் என்ன நடக்கும் தெரியுமா? E85 என்றால் என்ன?
Image Credit: AI Generated (Gemini)

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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