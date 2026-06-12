/உங்க காரில் E85 பெட்ரோல் ஊற்றினால் என்ன நடக்கும் தெரியுமா? E85 என்றால் என்ன?

Difference Between E20 Petrol and E85 Ethanol Blend: ஜூன் 2026-ல் இந்தியா தனது எரிசக்தி கொள்கையில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது. கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதியைக் குறைக்கவும், விவசாயிகளின் வருமானத்தைப் பெருக்கவும் E85 எரிபொருள் நாடு முழுவதும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த விரிவான தகவல்களை இங்கே காண்போம்.
1. E85 எரிபொருள் என்றால் என்ன? E20-க்கும் இதற்கும் என்ன வித்தியாசம்?
E85 என்பது 85% எத்தனால் (Ethanol) மற்றும் 15% பெட்ரோல் கலந்த ஒரு உயிரி எரிபொருள் (Biofuel) ஆகும். இது வழக்கமான பெட்ரோலுக்கு மாற்றாக, 'பிளெக்ஸ்-பியூயல்' (Flex-Fuel) வாகனங்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டது.
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அம்சம்
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E20 பெட்ரோல்
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E85 எரிபொருள்
|கலவை
|20% எத்தனால் + 80% பெட்ரோல்
|80-85% எத்தனால் + 15-20% பெட்ரோல்
|வகைப்பாடு
|தரப்படுத்தப்பட்ட பெட்ரோல்
|உயிரி எரிபொருள் (Biofuel)
|வாகனப் பயன்பாடு
|தற்போதைய நவீன வாகனங்களுக்கு ஏற்றது
|பிளெக்ஸ்-பியூயல் வாகனங்களுக்கு (FFV) மட்டுமே
|சுற்றுச்சூழல் தாக்கம்
|குறைவான கார்பன் வெளியேற்றம்
|மிகக்குறைந்த கார்பன் வெளியேற்றம் (Net-Zero இலக்கு)
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ஆற்றல் அடர்த்தி
|அதிகம்
|குறைவு (30% மைலேஜ் குறைய வாய்ப்புண்டு)
2. E20 வாகனங்களில் E85-ஐ பயன்படுத்தலாமா? என்ன பாதிப்புகள் ஏற்படும்?
இல்லை. E20 சான்றிதழ் பெற்ற கார்கள் அல்லது பைக்குகளில் E85 எரிபொருளைப் பயன்படுத்தக் கூடாது. அவ்வாறு செய்தால் பின்வரும் சிக்கல்கள் ஏற்படும்.
- அரிப்பு (Corrosion): எத்தனால் அதிக ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சும் தன்மை கொண்டது. E85-ல் உள்ள அதிகப்படியான எத்தனால், சாதாரண இன்ஜினின் எரிபொருள் குழாய்கள், ரப்பர் சீல்கள் மற்றும் மெட்டல் பாகங்களை அரித்துவிடும்.
- Combustion சிக்கல்கள்: E85 எரிய அதிக வெப்பம் தேவைப்படும். சாதாரண இன்ஜின்கள் இதற்குத் தயாராக இல்லாததால் 'கோல்ட் ஸ்டார்ட்' (Cold Start) மற்றும் இன்ஜின் தட்டும் (Knocking) பிரச்சினைகள் ஏற்படும்.
ECM முடக்கும்: காரின் கணினி (Electronic Control Module) எரிபொருள் கலவையைச் சரியாகக் கணிக்க முடியாமல் இன்ஜின் செயல்பாடு முடங்கும்.
3. பிளெக்ஸ்-பியூயல் வாகனங்கள் (FFV) என்றால் என்ன? அவை எப்படிச் செயல்படுகின்றன?
பிளெக்ஸ்-பியூயல் வாகனங்கள் என்பவை பெட்ரோல், E20 அல்லது E85 என எந்த வகை எரிபொருளிலும் இயங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டவை.
பிளெக்ஸ்-பியூயல் வாகனங்கள் (FFV) செயல்பாட்டு முறை:
- Fuel சென்சார்: எரிபொருள் தொட்டியில் உள்ள சென்சார், அதில் எவ்வளவு சதவீதம் எத்தனால் உள்ளது என்பதை உடனடியாகக் கண்டறியும்.
- சரிசெய்தல்: இந்தத் தகவல் காரின் 'மூளை' எனப்படும் ECM-க்கு அனுப்பப்படும்.
- நிகழ்நேர அளவீடு சரிசெய்தல்: சென்சார் தகவலுக்கு ஏற்ப, இன்ஜினுக்குள் செல்லும் எரிபொருள் அளவு மற்றும் ஸ்பார்க் பிளக் தீப்பொறி வரும் நேரம் தானாகவே மாற்றியமைக்கப்படும்.
- குறிப்பு: FFV வாகனங்களில் எத்தனால் அரிப்பைத் தாங்கும் 'ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்' பாகங்கள் மற்றும் சிறப்பு பூச்சு கொண்ட எரிபொருள் தொட்டிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
4. இப்போதே பெட்ரோல் கார் வாங்கலாமா? அல்லது FFV-க்காக காத்திருக்க வேண்டுமா?
இது உங்கள் பயன்பாடு மற்றும் இருப்பிடத்தைப் பொறுத்தது.
பிளெக்ஸ்-பியூயல் வாகனங்களுக்காக (FFV) காத்திருக்க வேண்டிய காரணங்கள்:
- எரிபொருள் சிக்கனம்: எத்தனால் விலை பெட்ரோலை விடக் குறைவு என்பதால், மைலேஜ் குறைந்தாலும் நீண்ட கால அடிப்படையில் பணத்தைச் சேமிக்கலாம்.
- சுற்றுச்சூழல் ஆர்வம்: நீங்கள் சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசு விளைவிக்காத மாற்றைத் தேடுகிறீர்கள் என்றால் இதுவே சிறந்த தேர்வு.
- EV-க்கு மாற்றாக: எலக்ட்ரிக் வாகனங்களின் சார்ஜிங் வசதி இல்லாத இடங்களில் வசிப்பவர்களுக்கு பிளெக்ஸ்-பியூயல் (FFV) ஒரு சிறந்த 'நடுத்தர' தீர்வாகும்.
சாதாரண பெட்ரோல் கார் வாங்க வேண்டிய காரணங்கள்:
- உடனடித் தேவை: தற்போது பெட்ரோல் பங்குகள் எல்லா இடங்களிலும் உள்ளன. E85 பங்குகள் தற்போதுதான் விரிவுபடுத்தப்பட்டு வருகின்றன (2027-க்குள் 5,000 பங்குகள் இலக்கு).
- அதிக மைலேஜ்: பெட்ரோலின் ஆற்றல் அதிகம் என்பதால் நீண்ட தூரப் பயணங்களுக்கு மைலேஜ் நிலையாக இருக்கும்.
5. இந்தியாவின் வாகனத் துறையில் E85 ஏற்படுத்தும் தாக்கம்
ஜூன் 2026 அறிமுகத்திற்குப் பிறகு, இந்திய வாகனத் துறை பெரும் மாற்றத்தைச் சந்தித்து வருகிறது:
- இறக்குமதி குறைப்பு: ஆண்டுதோறும் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதிக்காகச் செலவிடப்படுவது குறையும்.
- விவசாயத் துறை முன்னேற்றம்: கரும்பு மற்றும் தானியங்களில் இருந்து எத்தனால் தயாரிக்கப்படுவதால், விவசாயிகளுக்குப் புதிய வருமான வாய்ப்புகள் உருவாகியுள்ளன.
- உற்பத்தி மாற்றம்: மாருதி சுஸுகி, டொயோட்டா மற்றும் டாடா மோட்டார்ஸ் போன்ற நிறுவனங்கள் தங்களது பெரும்பாலான மாடல்களை FFV-க்கு மாற்றி வருகின்றன.
E85 எரிபொருள் முக்கியப் பார்வை
- சுற்றுச்சூழல்: பசுமை இல்ல வாயு வெளியேற்றம் 40% வரை குறைய வாய்ப்பு.
- பொருளாதாரம்: உள்நாட்டு எரிபொருள் உற்பத்தியால் எரிசக்தி பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்படும்.
- கட்டமைப்பு: 2027-க்குள் இந்தியா முழுவதும் 5,000-க்கும் மேற்பட்ட E85 விற்பனை நிலையங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன.
E85 என்பது வெறும் எரிபொருள் மட்டுமல்ல, அது இந்தியாவின் தற்சார்பு எரிசக்திப் பயணத்தின் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும். நீங்கள் புதிய வாகனம் வாங்கத் திட்டமிட்டால், உங்கள் பகுதியில் E85 எரிபொருள் கிடைப்பதையும், வாகனத்தின் தொழில்நுட்பத்தையும் ஆராய்ந்து முடிவெடுப்பது சிறந்தது.