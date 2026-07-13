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EPFO-வின் புதிய திட்டம்: 6 மாதங்கள் மட்டுமே கால அவகாசம்.. முழு விவரம்!

EPFO : இபிஎப்ஓ-வின் புதிய 6 மாத கால திட்டம் குறித்து இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 13, 2026, 09:22 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 09:22 PM IST
EPFO-வின் புதிய திட்டம்: 6 மாதங்கள் மட்டுமே கால அவகாசம்.. முழு விவரம்!
Image Credit: EPFOSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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