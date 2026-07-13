/EPFO-வின் புதிய திட்டம்: 6 மாதங்கள் மட்டுமே கால அவகாசம்.. முழு விவரம்!

EPFO : தனியார் பிஎப் டிரஸ்ட்டுகளை நடத்தி வரும் நிறுவனங்களுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை மத்திய தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது. வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனம் 6 மாத ஆம்னெஸ்டி திட்டம் 2026 என்ற புதிய சிறப்புத் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ் தகுதியுடைய நிறுவனங்கள் தங்களின் சட்டப்பூர்வ நிலையை முறைப்படுத்திக் கொள்ள ஒருமுறை மட்டுமே வழங்கப்படும் அரிய வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள நிதிச் சட்டம் 2026ன் படி, வருமான வரிச் சட்டத்தின் கீழ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிஎப் டிரஸ்ட்டுகளின் விதிகள், இபிஎப் சட்டம் 1952-ன் விதிகளுடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளன. புதிய விதிகளின்படி, இபிஎப் சட்டத்தின் பிரிவு 17ன் கீழ் அதிகாரப்பூர்வ விலக்கு பெற்ற பிஎப் டிரஸ்ட்டுகளுக்கு மட்டுமே இனி வருமான வரிச் சட்டத்தின் கீழ் அங்கீகாரம் நீடிக்கும். எனவே, இந்த மாற்றங்களுக்கு நிறுவனங்கள் தங்களை எளிதாக மாற்றிக்கொள்ள ஏதுவாக இந்த ஆம்னெஸ்டி திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
வருமான வரிச் சட்டம் 1961ன் கீழ் அங்கீகாரம் பெற்று, சொந்தமாக பிஎஃப் டிரஸ்ட் நடத்தி வரும் ஆனால், மத்திய அல்லது மாநில அரசிடமிருந்து முறையான விலக்கு அறிவிப்பைப் பெறாத நிறுவனங்கள் இத்திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். இந்தத் திட்டத்திற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு கடந்த ஜூன் 29, 2026 அன்று வெளியிடப்பட்டது. அன்றிலிருந்து சரியாக 6 மாத காலத்திற்கு மட்டுமே இந்தச் சலுகை விண்டோ திறந்திருக்கும்.
இந்த ஆம்னெஸ்டி திட்டத்தின் கீழ் தகுதியுடைய நிறுவனங்கள் இரண்டு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன:
முதல் பிரிவு: ஏற்கனவே தங்களது டிரஸ்ட்டை முறைப்படுத்த விண்ணப்பித்து, விலக்கு பெறாத நிறுவனங்களாக (Non-exempt institutions) பிஎஃப் பங்களிப்பைச் செலுத்தத் தொடங்கிய அல்லது இனி செலுத்த விரும்பும் நிறுவனங்கள்.
இரண்டாம் பிரிவு: சமூகப் பாதுகாப்புச் சட்டம் 2020ன் கீழ் விலக்கு பெற்ற நிறுவனங்களாகத் தொடர்ந்து இயங்க விரும்பும் நிறுவனங்கள்.
இந்தத் திட்டத்தில் இணையும் நிறுவனங்களுக்கு இபிஎப்ஓ பல்வேறு அதிரடிச் சலுகைகளையும், தடைகளிலிருந்து விலக்குகளையும் அளிக்கிறது:
நிறுவனங்கள் தங்களின் டிரஸ்ட் தொடங்கப்பட்ட காலம் முதலே விலக்கு பெற்ற தகுதியைப் பெற இத்திட்டம் வழிவகை செய்கிறது.
சமூகப் பாதுகாப்புச் சட்டம் 2020ன் கீழ் உள்ள குறைந்தபட்ச ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை, நிதியின் அளவு (Fund size) மற்றும் மூன்று ஆண்டுகள் முன்கூட்டியே இணங்கியிருக்க வேண்டும் போன்ற கட்டாய விதிகள் இத்திட்டத்தின் மூலம் தளர்த்தப்படுகின்றன.
மிக முக்கியமாக, ஊழியர்களின் கணக்குகளில் சட்டப்பூர்வ வட்டி மற்றும் பிஎஃப் பங்களிப்பு சரியாகச் செலுத்தப்பட்டிருந்தால், நிறுவனங்கள் மீது நிலுவையில் உள்ள அபராதங்கள், வட்டி மற்றும் இதர சட்ட ரீதியான ஆய்வுகள் அனைத்தும் முழுமையாகத் திரும்பப் பெறப்பட்டு தள்ளுபடி செய்யப்படும்.
இத்திட்டத்தின் கீழ் பயனடைய விரும்பும் தகுதியான நிறுவனங்கள், தங்களின் பிராந்திய இபிஎப்ஓ அலுவலகத்திற்கு மின்னஞ்சல் லம் முறையான விண்ணப்பத்தை மத்திய அரசிற்கு அனுப்ப வேண்டும். நிறுவனங்கள் தங்களின் விருப்பக் கடிதத்தை rc.exemption@epfindia.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பலாம்.
மேலும், விண்ணப்பிக்கும் நிறுவனங்கள் தங்களது நிதிச் கணக்குகளை ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டண்ட் மூலம் தணிக்கை செய்திருக்க வேண்டும். இபிஎப்ஓ அதிகாரிகள் உத்தரவிடும் சிறப்பு தணிக்கை மற்றும் இணக்கத் தணிக்கைகளை, விண்ணப்பம் சமர்ப்பித்த 3 மாதங்களுக்குள் முடிக்க வேண்டும் என்பதும் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
தனியார் பிஎப் டிரஸ்ட் நடத்தும் நிறுவனங்கள் தங்களின் சட்ட சிக்கல்களைத் தவிர்த்துக்கொள்ள இந்த 6 மாத கால அவகாசத்தைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.