கூகுள் பே-வில் இலவசமாக கிடைக்கும் Flex கார்ட்! இதனால் என்ன பயன்?

What Is Flex Card By Google Pay : டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனை என்பது இப்போது மக்களுக்கு மிகவும் பழகிப்போன விஷயமாக மாறிவிட்டது. தற்போது கூகுள் நிறுவனம், இந்தியாவில் தனது முதல் கிரெடிட் கார்டை அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறது. UPI போல பயன்படுத்த, மிகவும் எளிமையாக இருக்கும் என்று இந்த Flex கார்ட் குறித்து கூறி வருகின்றனர்.
Flex Card:
கூகுள் பே மூலமாக பணம் செலுத்த வேண்டும் என்றால், QR Code-ஐ ஸ்கேன் செய்து, அல்லது போன் நம்பரை செலுத்தி பணம் அனுப்பலாம். இப்போது அதற்கு மாற்றாக, இந்த கார்டு வந்துள்ளது. கார்ட் கையில் ஈல்லாமலேயே கிரெடிட் மூலமாக பணம் செலுத்தி கொள்ளலாம். Axis வங்கியுடன் சேர்ந்து, இந்த வசதியான அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. உடனடியாக நாம் பணம் செலுத்தும் வசதியை இது வழங்குவது மட்டுமன்றி, இதன் மூலம் நாம் செய்யும் பண பரிவர்த்தனைகளூக்கு வெகுமதிகளும் கிடைக்கிறது.
சிறப்பம்சம்:
கூகுள் பே அறிமுகப்படுத்தியிருக்கும் இந்த கிரெடிட் காரிடின் சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், இதன் மூலம் உடனடி கேஷ்பேக்கும் ஸ்டார்களும் கிடைக்கும். பொதுவாகவே, சந்தையில் நமக்கு கிடைக்கும் கிரெடிட் கார்டுகள் மாத இறுதியில் கேஷ்பேக்கை வழங்கும். கூகுள் இந்த விஷயத்தை மாற்றி, ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனைக்கும் உடனடியாக வெகுமதிகளை வழங்குவதாக அறிவித்துள்ளது. நீங்கள் பெற்றிருக்கும் வெகுமதி புள்ளிகளை (ஸ்டார்) அடுத்த பர்சேசிற்கும் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.
எப்படி விண்ணப்பிப்பது?
Flex கார்டை விண்ணப்பிப்பது, மிகவும் சுலபம் என்று கூகுள் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. இதனை பெறுவதற்கு நீங்கள் வங்கியில் நிற்க வேண்டும், நெடு நேரம் நீண்ட வரிசையில் நிற்க வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை. அதே போல, உங்கள் ஆவணங்கள் எதையும் சமர்ப்பிக்கவும் தேவையில்லை. நீங்கள் விண்ணப்பிப்பது முதல், கார்ட் ஒப்புதல் வரை, ஆன்லைனிலேயே இந்த வேலைகள் முடிந்து விடும். உங்கள் கார்டானது அங்கீகரிக்கப்பட்ட பின்பு, கிரெடிட் வரம்பை, உடனே பயன்படுத்த ஆரம்பித்து விடலாம்.
உங்கள் Google Pay app latest version-ஆக update செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டியது அவசியம்.
Google Pay app-ஐ ஓபன் செய்யவும்.
கீழே உள்ள பகுதியில் Money என்பதைத் க்ளிக் செய்யவும்.
“Get Flex” banner-ல் Apply எனும் ஆப்ஷனை க்ளிக் செய்யவும்.
Continue என்பதைத் க்ளிக் செய்யவும்.
கேட்கப்படும் உங்கள் தனிப்பட்ட விவரங்கள் மற்றும் வேலை தொடர்பான தகவல்களை சேர்க்கவும்.
உங்கள் card preferences-ஐ சேர்க்கவும்
