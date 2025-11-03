English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
KYV என்றால் என்ன? கார், லாரி வைத்திருப்பவர்கள் கட்டாயம் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

KYV, FASTag : கார், லாரி உள்ளிட்ட வாகனங்களுக்கு கட்டாயம் KYV (Know Your Vehicle) கட்டாயம் செய்ய வேண்டும். இது குறித்து முழுமையான தகவலை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Nov 3, 2025, 06:20 PM IST
  • பாஸ்டேக் முக்கிய அப்டேட்
  • வாகன உரிமையாளர்கள் தெரிந்து கொள்ளவும்
  • இதை செய்யாவிட்டால் சிக்கல்

KYV என்றால் என்ன? கார், லாரி வைத்திருப்பவர்கள் கட்டாயம் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

KYV, FASTag : நாட்டு மக்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் KYC (Know Your Customer) - எப்படி அவசியமோ, அதைப் போல இப்போது வாகனங்களுக்கு KYV (Know Your Vehicle) (உங்கள் வாகனத்தை அறிக) என்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது வாகன உரிமையாளர்கள் தங்கள் வாகனத்தின் அடையாளத்தைச் சரிபார்க்கும் KYV (உங்கள் வாகனத்தை அறிக) நடைமுறையைக் கட்டாயமாகச் செய்ய வேண்டியுள்ளது. FASTag- அப்டேட் செய்யும் நோக்கில் கொண்டு வரப்பட்டுள்ள இந்த புதிய விதிமுறை, பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதனால், இது குறித்த கூடுதல் தகவல்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

KYV என்றால் என்ன? ஏன் இந்த அவசியம்?

FASTag-களில் நடைபெறும் முறைகேடுகளைத் தடுக்கவும், ஒரு கார்டு ஒரு வாகனத்திற்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுவதை உறுதி செய்யவும், தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் (NHAI) மற்றும் தேசிய கொடுப்பனவு கழகம் (NPCI) இணைந்து KYV (Know Your Vehicle) எனப்படும் இந்த செயல்முறையைக் கட்டாயமாக்கியுள்ளன.

கார் FASTag-களை அதிக சுமை கொண்ட லாரிகளில் பயன்படுத்துவது, விண்டோஷீல்டில் ஒட்டாமல் பாக்கெட்டில் வைத்துக் கொண்டு பயன்படுத்துவது போன்ற முறைகேடுகளைத் தடுக்கவே KYV கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் குறைவான கட்டணம் செலுத்தி அதிக பாரம் கொண்ட வாகனங்கள் செல்வது தடுக்கப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர். இந்தச் செயல்முறை அக்டோபர் 31, 2024 முதல் கட்டாயமாக்கப்பட்டது. இது ஒருமுறை மட்டும் செய்ய வேண்டிய செயல்முறை அல்ல. ஒவ்வொரு மூன்று வருடங்களுக்கும் இந்தச் சரிபார்ப்பு மீண்டும் செய்யப்பட வேண்டும்.

MLFF தயார்நிலை: அடுத்த 4-5 ஆண்டுகளில் மல்டி-லேன் ஃப்ரீ ஃப்ளோ (MLFF) சுங்கச்சாவடி முறையை, வாகனங்கள் நிற்காமல் அல்லது வேகம் குறைக்காமல் கடந்து செல்லும் முறை, செயல்படுத்த அரசு இலக்கு வைத்துள்ளது. அதற்குத் தயாராகும் வகையில், 'ஒரு வாகனம் - ஒரு டேக்' என்பது மிகவும் முக்கியம் என அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.

KYV நடைமுறை மற்றும் அதற்கான ஆவணங்கள்

NPCI வெளியிட்டுள்ள சுற்றறிக்கையின்படி, அனைத்து FASTag-களும் KYV விதிமுறைகளுக்கு இணங்க வேண்டும். இந்த நடைமுறையின் முக்கிய நோக்கம், FASTag ஆனது வாகனப் பதிவு எண் (VRN) மற்றும் சேஸ் எண்ணுடன் (Chassis Number) சரியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதி செய்வதாகும்.

வாடிக்கையாளர்கள் செய்ய வேண்டியவை:

* வாகனப் பதிவுச் சான்றிதழை (RC) பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும்.

* வாகனத்தின் முன் பக்கப் படம் (FASTag மற்றும் பதிவு எண் தெளிவாகத் தெரியும் வகையில்) எடுக்க வேண்டும்.

* வாகனத்தின் பக்கவாட்டுப் படம் (சைடு இமேஜ் - டேக் மற்றும் வாகனத்தின் அச்சுப்பகுதிகள் தெரியும்படி) எடுக்க வேண்டும்.

* அனைத்து ஆவணங்களும் புகைப்படங்களும் மிகத் தெளிவாக இருக்க வேண்டும். FASTag வழங்கிய வங்கிகள் இந்தத் தகவல்களை வாகன் (VAHAN) தரவுத்தளம் மற்றும் வாடிக்கையாளரின் மொபைல் எண்ணுடன் சரிபார்க்க வேண்டும்.

* சரியான KYV இல்லாத FASTag-கள் தானாகவே செயலிழக்கப்படும்.

பொதுமக்கள் மத்தியில் குழப்பம்

இந்த நடைமுறை வாடிக்கையாளர்களுக்கு மிகுந்த சிரமத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. ஏனென்றால், சட்டப்படி செல்லுபடியாகும் FASTag வைத்திருந்தும், KYV முடிவடையாததால் சுங்கச்சாவடிகளில் நிறுத்தப்படுவது மற்றும் அபராதங்களைப் பற்றி எச்சரிக்கப்படுவது வாடிக்கையாளர்களுக்குப் பெரும் மன உளைச்சலைத் தருகிறது. மேலும், ஆவணங்களைப் பதிவேற்றம் செய்யும் செயல்முறை மிகவும் சிக்கலாக உள்ளது. பல முறை படங்களை எடுத்துப் பதிவேற்றும் முயற்சி தோல்வியடைவது, கணினித் தளம் செயல்படாமல் போவது ஆகியவை பயனாளிகளை மீண்டும் முதலில் இருந்து செயல்முறையைத் தொடங்க வைக்கிறது.

அரசின் அறிவுறுத்தல்

KYV நடைமுறை பெரும் அலைச்சலை ஏற்படுத்துவதை உணர்ந்த அரசு அதிகாரிகள், வங்கிகளுக்கு அறிவுறுத்தல் வழங்கத் தொடங்கியுள்ளனர். வாடிக்கையாளர்களுக்குத் தகவல் தெரிவிக்காமல் FASTag-களைச் வங்கிகள் செயலிழக்கச் செய்யக் கூடாது. இருப்பினும், அனைத்து வங்கிகளின் இணையதளங்களிலும் ஒரே மாதிரியான செயல்முறையைக் கொண்டு வருவது மற்றும் மக்களுக்கு வழிகாட்ட ஒரு உதவி எண்ணை (Helpline) நிறுவுவது பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று வாகன ஓட்டிகளும், வாகன உரிமையாளர்களும் தெரிவித்துள்ளனர்.

மேலும் படிக்க | வந்தாச்சு வருடாந்திர FASTag: கட்டணம் எவ்வளவு? இந்த விதியை முக்கியமா தெரிஞ்சுகோங்க!

மேலும்  படிக்க | FAST TAG : பாஸ்டேக் -ஐ தீபாவளி பரிசாக கொடுக்கலாம் - எப்படி தெரியுமா?

KYVKnow Your VehicleFASTag VerificationNHAI RulesKYV Update

