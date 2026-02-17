ஓய்வூதியம் பெற இது அவசியம்: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு PPO எண்ணின் முக்கியத்துவம் என்ன?

Pensioners PPO Number: பணி ஓய்வுபெற்ற ஓய்வூதியதாரர்கள் சில முக்கிய விஷயங்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஓய்வுக்கு பிறகான வாழ்வில் நிதி ஆதரவு அளிக்க ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகின்றது. எனினும், சில முக்கிய விஷயங்களில் கவனம் செலுத்தாவிட்டால், ஓய்வூதிய வரவில் பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடும். ஓய்வூதியதாரர்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டிய முக்கிய அம்சங்களில் ஓய்வூதிய கட்டண ஆணை எண்ணும் ஒன்றாகும். இந்த பிபிஓ எண் குறித்த சில தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
Pension Payment Order
பணி ஓய்வுக்குப் பிறகு ஓய்வூதியம் பெறும் அனைத்து ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் ஓய்வூதிய கட்டண ஆணை (PPO) எனப்படும் தனித்துவமான குறியீடு வழங்கப்படுகிறது. இது ஓய்வூதியதாரர்கள் அனைவருக்கும் தனித்தனியாக வழங்கப்படும் 12 இலக்க எண்ணெழுத்து எண்ணாகும். PPO எண் ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதியத்தின் (EPF) ஒரு பகுதியாக இருக்கும் ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (EPS) கீழ் வழங்கப்படுகிறது. ஓய்வூதியம் வழங்கும் அமைப்பு, ஆண்டு, கணக்கு விவரங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு குறியீடு போன்ற அனைத்து முக்கியமான ஓய்வூதியத் தகவல்களையும் ஒரே கிளிக்கில் பார்க்க இந்த எண் அனுமதிக்கிறது.
PPO எண்ணில் என்னென்ன தகவல்கள் இருக்கும்?
PPO எண் நான்கு முக்கிய பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு பகுதியும் வெவ்வேறு முக்கியத்துவத்தைக் கொண்டுள்ளன.
- முதல் ஐந்து இலக்கங்கள் ஓய்வூதியம் வழங்கும் அதிகார அமைப்பின் குறியீட்டைக் குறிக்கின்றன.
- அடுத்த இரண்டு இலக்கங்கள் PPO வழங்கப்பட்ட ஆண்டைக் குறிக்கின்றன.
- அடுத்த நான்கு இலக்கங்கள் PPO இன் வரிசை எண்ணாகும்.
- கடைசி இலக்கம் ஒரு சரிபார்ப்பு இலக்கமாகும், இது எண்ணின் பாதுகாப்பு மற்றும் செல்லுபடித் தன்மையை உறுதி செய்கிறது.
இந்த அமைப்பு ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் PPO எண்ணின் நம்பகத்தன்மை மற்றும் செல்லுபடியை எளிதாக சரிபார்க்க அனுமதிக்கிறது.
PPO எண்ணின் நன்மைகள் என்ன?
PPO எண் வெறும் குறியீடு மட்டுமல்ல, ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு முக்கிய உயிர்நாடியாக கருதப்படுகின்றது. இது அவர்களின் ஓய்வூதிய நிலை மற்றும் தொகையை சரிபார்க்க அனுமதிக்கிறது. ஓய்வூதியம் தொடர்பான புகார்களை அளிக்கவும் அல்லது புதுப்பிப்புகளைச் செய்வதற்கும் PPO எண்ணை வைத்திருப்பது அவசியமாகும். வங்கிக் கணக்குகளை மாற்றும்போது PPO எண்ணை வழங்குவது அவசியம். இது சீரான ஓய்வூதிய பரிமாற்றங்களை உறுதி செய்ய உதவுகிறது. மேலும், ஓய்வூதியதாரர்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சமர்ப்பிக்கும் வாழ்க்கைச் சான்றிதழில் PPO எண்ணைக் குறிப்பிடுவது கட்டாயமாகும்.
ஓய்வூதியதாரர் தனது PPO எண்ணை இழந்தால் என்ன செய்வது?
ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் PPO எண்ணை இழந்தால் கவலைப்படத் தேவையில்லை. PPO எண்ணை EPFO போர்டல் அல்லது DigiLocker மூலம் எளிதாக மீட்டெடுக்கலாம். வங்கிக் கணக்கு எண் அல்லது EPF எண் மூலம் இதை செய்யலாம்.
EPFO PPO எண்ணை ஆன்லைனில் எவ்வாறு செக் செய்வது?
- ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் PPO எண்ணை ஆன்லைனில் கண்டறிய, முதலில் EPFO இன் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளமான www.epfindia.gov.in -க்கு செல்ல வேண்டும்.
- “Services” டேபின் கீழ் உள்ள “For Employees” என்ற ஆப்ஷனைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
- ஸ்க்ரோல் செய்து, கீழே உள்ள “Pensioner’s Portal” என்பதைக் கிளிக் செய்து “Know your PPO number" என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- உங்கள் வங்கிக் கணக்கு எண் அல்லது PF எண் போன்ற தேவையான தகவல்களை உள்ளிடவும்.
- உங்கள் PPO எண் சில நொடிகளில் திரையில் தோன்றும்.
- மாற்றாக, DigiLocker செயலி அல்லது வலைத்தளம் வழியாகவும் உங்கள் UAN எண்ணைப் பயன்படுத்தி PPO விவரங்களை அணுகலாம்.
