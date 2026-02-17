English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • ஓய்வூதியம் பெற இது அவசியம்: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு PPO எண்ணின் முக்கியத்துவம் என்ன?

ஓய்வூதியம் பெற இது அவசியம்: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு PPO எண்ணின் முக்கியத்துவம் என்ன?

Pensioners PPO Number: பிபிஓ எண் என்றால் என்ன? இதனால் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு கிடைக்கும் நன்மைகள் என்ன? முக்கிய தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 17, 2026, 02:46 PM IST
  • PPO எண்ணின் நன்மைகள் என்ன?
  • ஓய்வூதியதாரர் தனது PPO எண்ணை இழந்தால் என்ன செய்வது?
  • EPFO PPO எண்ணை ஆன்லைனில் எவ்வாறு செக் செய்வது?

Trending Photos

இரண்டாம் பாதத்தில் ஆட்டத்தை ஆரம்பிக்கும் குரு, 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட பொற்காலம் ஆரம்பம்
camera icon7
Jupiter
இரண்டாம் பாதத்தில் ஆட்டத்தை ஆரம்பிக்கும் குரு, 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட பொற்காலம் ஆரம்பம்
தென் மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பா? இன்றைய வானிலை நிலவரம்!
camera icon6
Rain
தென் மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பா? இன்றைய வானிலை நிலவரம்!
இன்றைய ராசிபலன் பிப்வரி 16 திங்கட்கிழமை : அதிர்ஷ்டம், சந்திராஷ்டமம், சிறப்பு வழிபாடு
camera icon12
Daily horoscope
இன்றைய ராசிபலன் பிப்வரி 16 திங்கட்கிழமை : அதிர்ஷ்டம், சந்திராஷ்டமம், சிறப்பு வழிபாடு
தொடரில் இருந்து வெளியேறும் பாகிஸ்தான்? இந்தியா செய்த சம்பவம் - நம்பிக்கையுடன் USA
camera icon8
Ind vs Pak
தொடரில் இருந்து வெளியேறும் பாகிஸ்தான்? இந்தியா செய்த சம்பவம் - நம்பிக்கையுடன் USA
ஓய்வூதியம் பெற இது அவசியம்: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு PPO எண்ணின் முக்கியத்துவம் என்ன?

Pensioners PPO Number: பணி ஓய்வுபெற்ற ஓய்வூதியதாரர்கள் சில முக்கிய விஷயங்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஓய்வுக்கு பிறகான வாழ்வில் நிதி ஆதரவு அளிக்க ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகின்றது. எனினும், சில முக்கிய விஷயங்களில் கவனம் செலுத்தாவிட்டால், ஓய்வூதிய வரவில் பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடும். ஓய்வூதியதாரர்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டிய முக்கிய அம்சங்களில் ஓய்வூதிய கட்டண ஆணை எண்ணும் ஒன்றாகும். இந்த பிபிஓ எண் குறித்த சில தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

Pension Payment Order

பணி ஓய்வுக்குப் பிறகு ஓய்வூதியம் பெறும் அனைத்து ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் ஓய்வூதிய கட்டண ஆணை (PPO) எனப்படும் தனித்துவமான குறியீடு வழங்கப்படுகிறது. இது ஓய்வூதியதாரர்கள் அனைவருக்கும் தனித்தனியாக வழங்கப்படும் 12 இலக்க எண்ணெழுத்து எண்ணாகும். PPO எண் ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதியத்தின் (EPF) ஒரு பகுதியாக இருக்கும் ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (EPS) கீழ் வழங்கப்படுகிறது. ஓய்வூதியம் வழங்கும் அமைப்பு, ஆண்டு, கணக்கு விவரங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு குறியீடு போன்ற அனைத்து முக்கியமான ஓய்வூதியத் தகவல்களையும் ஒரே கிளிக்கில் பார்க்க இந்த எண் அனுமதிக்கிறது.

PPO எண்ணில் என்னென்ன தகவல்கள் இருக்கும்?

PPO எண் நான்கு முக்கிய பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு பகுதியும் வெவ்வேறு முக்கியத்துவத்தைக் கொண்டுள்ளன. 

- முதல் ஐந்து இலக்கங்கள் ஓய்வூதியம் வழங்கும் அதிகார அமைப்பின் குறியீட்டைக் குறிக்கின்றன.
- அடுத்த இரண்டு இலக்கங்கள் PPO வழங்கப்பட்ட ஆண்டைக் குறிக்கின்றன. 
- அடுத்த நான்கு இலக்கங்கள் PPO இன் வரிசை எண்ணாகும். 
- கடைசி இலக்கம் ஒரு சரிபார்ப்பு இலக்கமாகும், இது எண்ணின் பாதுகாப்பு மற்றும் செல்லுபடித் தன்மையை உறுதி செய்கிறது. 

இந்த அமைப்பு ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் PPO எண்ணின் நம்பகத்தன்மை மற்றும் செல்லுபடியை எளிதாக சரிபார்க்க அனுமதிக்கிறது.

PPO எண்ணின் நன்மைகள் என்ன?

PPO எண் வெறும் குறியீடு மட்டுமல்ல, ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு முக்கிய உயிர்நாடியாக கருதப்படுகின்றது. இது அவர்களின் ஓய்வூதிய நிலை மற்றும் தொகையை சரிபார்க்க அனுமதிக்கிறது. ஓய்வூதியம் தொடர்பான புகார்களை அளிக்கவும் அல்லது புதுப்பிப்புகளைச் செய்வதற்கும் PPO எண்ணை வைத்திருப்பது அவசியமாகும். வங்கிக் கணக்குகளை மாற்றும்போது PPO எண்ணை வழங்குவது அவசியம். இது சீரான ஓய்வூதிய பரிமாற்றங்களை உறுதி செய்ய உதவுகிறது. மேலும், ஓய்வூதியதாரர்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சமர்ப்பிக்கும் வாழ்க்கைச் சான்றிதழில் PPO எண்ணைக் குறிப்பிடுவது கட்டாயமாகும்.

ஓய்வூதியதாரர் தனது PPO எண்ணை இழந்தால் என்ன செய்வது?

ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் PPO எண்ணை இழந்தால் கவலைப்படத் தேவையில்லை. PPO எண்ணை EPFO ​​போர்டல் அல்லது DigiLocker மூலம் எளிதாக மீட்டெடுக்கலாம். வங்கிக் கணக்கு எண் அல்லது EPF எண் மூலம் இதை செய்யலாம்.

EPFO PPO எண்ணை ஆன்லைனில் எவ்வாறு செக் செய்வது?

- ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் PPO எண்ணை ஆன்லைனில் கண்டறிய, முதலில் EPFO ​​இன் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளமான www.epfindia.gov.in -க்கு செல்ல வேண்டும்.

- “Services” டேபின் கீழ் உள்ள “For Employees” என்ற ஆப்ஷனைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.

- ஸ்க்ரோல் செய்து, கீழே உள்ள “Pensioner’s Portal” என்பதைக் கிளிக் செய்து “Know your PPO number" என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

- உங்கள் வங்கிக் கணக்கு எண் அல்லது PF எண் போன்ற தேவையான தகவல்களை உள்ளிடவும். 

- உங்கள் PPO எண் சில நொடிகளில் திரையில் தோன்றும். 

- மாற்றாக, DigiLocker செயலி அல்லது வலைத்தளம் வழியாகவும் உங்கள் UAN எண்ணைப் பயன்படுத்தி PPO விவரங்களை அணுகலாம்.

மேலும் படிக்க | UPI-ன் புதிய திட்டம்! வெளிநாட்டு பயணிகள் இனி ஈசியா பணம் செலுத்தலாம்..

மேலும் படிக்க | உயரும் அகவிலைப்படி: அரசு ஊழியர்களுக்கு ஹோலி பரிசு.... டிஏ உயர்வுடம் எகிறும் சம்பளம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

PPO NumberPPOPension Payment Orderpensionpensioners

Trending News