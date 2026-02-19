English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • PM RAHAT திட்டம்: சாலை விபத்தில் சிக்கியவர்களுக்கு ரூ.1.5 லட்சம் வரை இலவச சிகிச்சை

PM RAHAT திட்டம்: சாலை விபத்தில் சிக்கியவர்களுக்கு ரூ.1.5 லட்சம் வரை இலவச சிகிச்சை

PM RAHAT திட்டம் என்றால் என்ன? இதன் மூலம் கிடைக்கும் ரூ.1.5 லட்சம் நன்மையின் கீழ் என்னென்ன வசதிகள் கிடைக்கும்? முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 19, 2026, 12:50 PM IST
  • PM RAHAT திட்டத்தின் கீழ் யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?
  • PM RAHAT திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் என்ன?
  • ரொக்கமில்லா க்ளெய்ம் செயல்முறை எவ்வாறு செயல்படுகிறது?

Trending Photos

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை விண்ணப்பம் : மாவட்ட ஆட்சியர்களிடம் குவியும் மனுக்கள்!
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை விண்ணப்பம் : மாவட்ட ஆட்சியர்களிடம் குவியும் மனுக்கள்!
வானிலை அப்டேட்: நாமக்கல், ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, வேலூரின் நிலவரம் என்ன?
camera icon5
Weather update
வானிலை அப்டேட்: நாமக்கல், ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, வேலூரின் நிலவரம் என்ன?
ரூ.60,000 கொடுக்கும் தமிழக அரசு.. புனித பயணம் செல்பவர்கள் சூப்பர் அறிவிப்பு.. முழு விவரம்
camera icon7
Tamil Nadu government
ரூ.60,000 கொடுக்கும் தமிழக அரசு.. புனித பயணம் செல்பவர்கள் சூப்பர் அறிவிப்பு.. முழு விவரம்
கிசான் விகாஸ் பத்திரம்: KVP மூலம் பணத்தை இரட்டிப்பாக்குவது எப்படி? விவரம் இதோ
camera icon10
Kisan Vikas Patra
கிசான் விகாஸ் பத்திரம்: KVP மூலம் பணத்தை இரட்டிப்பாக்குவது எப்படி? விவரம் இதோ
PM RAHAT திட்டம்: சாலை விபத்தில் சிக்கியவர்களுக்கு ரூ.1.5 லட்சம் வரை இலவச சிகிச்சை

PM RAHAT Scheme: சாலை விபத்துகள் ஏற்படும் போது, அதில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு முதல் சில மணி நேரங்கள் மிக முக்கியமானவையாக பார்க்கப்படுகின்றன. இது ‘கோல்டன் ஹவர்’ என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த நேரத்தில் உடனடி மருத்துவ உதவி கிடைத்தால் கடும் விளைவுகள் சில தவிர்க்கபடலாம் என கூறப்படுகின்றது. ‘கோல்டன் ஹவர்’ காலத்தில் உயிர்களைக் காப்பாற்றுவதை நோக்கமாகக் கொண்ட ஒரு முக்கிய நடவடிக்கையாக, அரசாங்கம் சமீபத்தில் PM RAHAT (சாலை விபத்துகளில் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகள் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு உறுதியளிக்கப்பட்ட சிகிச்சை பெறுதல்) திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியது.

Add Zee News as a Preferred Source

பிஎம் ராகத் திட்டம், சாலை விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு ரூ.1.5 லட்சம் வரை ரொக்கமில்லா சிகிச்சையை வழங்குகிறது. கடந்த வாரம் தொடங்கப்பட்ட இந்தத் திட்டம், விபத்து நடந்த நாளிலிருந்து ஏழு நாட்களுக்கு சிகிச்சையை உறுதி செய்கிறது . மேலும் விபத்துகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிதி நெருக்கடி காரணமாக மருத்துவ உதவி மறுக்கப்படாமல் இருப்பதையும் இது உறுதி செய்கிறது.

PM RAHAT திட்டம்: இதன் கீழ் யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?

இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், அனைத்து வகையான சாலை விபத்துகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் ரொக்கமில்லா சிகிச்சை சலுகைகள் கிடைக்கும். சாலைப் போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சகம், இந்தியாவில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சாலை வத்துகளால் கணிசமான எண்ணிக்கையிலான மக்கள் இறப்பதாக கூறியுள்ளது. மேலும் “பாதிக்கப்பட்டவர்கள் முதல் ஒரு மணி நேரத்திற்குள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டால் சாலை விபத்துகளால் ஏற்படும் கிட்டத்தட்ட 50% இறப்புகளைத் தவிர்க்கலாம்.” என்றும் அமைச்சகம் மேலும் தெரிவித்துள்ளது. அவசரகால ரெஸ்பான்ஸ் ஆதரவு அமைப்பு (ERSS) 112 ஹெல்ப்லைனுடனான ஒருங்கிணைப்பு, நியமிக்கப்பட்ட மருத்துவமனைகளுக்கு அணுகலை உறுதி செய்கிறது.

“சாலை விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், வழிப்போக்கர்கள் அல்லது விபத்து நடந்த இடத்தின் அருகிலுள்ள எவரும், நியமிக்கப்பட்ட மருத்துவமனையின் விவரங்களைப் பெறவும் ஆம்புலன்ஸ் உதவியைக் கோரவும் 112 ஐ டயல் செய்யலாம்” என்று அமைச்சகம் PIB வெளியீட்டில் தெரிவித்துள்ளது.

PM RAHAT திட்டம்: ரூ.1.5 லட்சம் நன்மையின் கீழ் என்னென்ன வசதிகள் கிடைக்கும்?

PM RAHAT திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்

- பாதிக்கப்பட்டவருக்கு ரூ.1.5 லட்சம் வரை பணமில்லா சிகிச்சை

- விபத்து நடந்த நாளிலிருந்து 7 நாட்களுக்கு காப்பீடு கிடைக்கும்

ஸ்டெபிலைசேஷன் சிகிச்சை:

- உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் இல்லாத வழக்குகளில் 24 மணிநேரம் வரை

- உயிருக்கு ஆபத்தான வழக்குகளில் 48 மணிநேரம் வரை

- ஒருங்கிணைந்த டிஜிட்டல் அமைப்பில் காவல்துறை அங்கீகாரத்திற்கு உட்பட்ட சிகிச்சை

உடனடியாக மருத்துவமனையில் சேர்ப்பதன் மூலம் இறப்புகளைக் கணிசமாகக் குறைக்கலாம். இதற்கு முக்கியமான கோல்டன் ஹவர் காலத்தில் உயிர்காக்கும் தலையீட்டிற்கு இந்தத் திட்டம் முன்னுரிமை அளிக்கிறது.

ரொக்கமில்லா க்ளெய்ம் செயல்முறை எவ்வாறு செயல்படுகிறது?

PM RAHAT தொழில்நுட்பம் சார்ந்த கட்டமைப்பின் மூலம் செயல்படுத்தப்படுகிறது:

- சாலைப் போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சகத்தின் மின்னணு ரீதியான விரிவான விபத்து அறிக்கை (eDAR) தளம்

- தேசிய சுகாதார ஆணையத்தின் பரிவர்த்தனை மேலாண்மை அமைப்பு (TMS 2.0)

இந்த ஒருங்கிணைப்பு விபத்து அறிக்கையிடல், மருத்துவமனையில் அனுமதி, காவல் துறை அங்கீகாரம், சிகிச்சை நிர்வாகம் மற்றும் க்ளெய்ம் செயலாக்கம் மற்றும் இறுதி கட்டணம் ஆகியவற்றிலிருந்து தடையற்ற டிஜிட்டல் இணைப்பை செயல்படுத்துகிறது.

வரையறுக்கப்பட்ட காலக்கெடுவிற்குள் காவல்துறை உறுதிப்படுத்தல் தேவை:

- உயிருக்கு ஆபத்தில்லாத வழக்குகளுக்கு 24 மணிநேரம்

- உயிருக்கு ஆபத்தான வழக்குகளுக்கு 48 மணிநேரம்

- மோட்டார் வாகன விபத்து நிதி (MVAF) மூலம் மருத்துவமனைகளுக்கு இழப்பீடு வழங்கப்படும்.

- காப்பீடு செய்யப்பட்ட வழக்குகளில், பொது காப்பீட்டு நிறுவனங்களால் வழங்கப்படும் பங்களிப்புகளிலிருந்து பணம் செலுத்தப்படும்.

- காப்பீடு செய்யப்படாத மற்றும் ஹிட் அண்ட் ரன் வழக்குகளில், இந்திய அரசாங்கத்தால் பட்ஜெட் ஒதுக்கீடு மூலம் பணம் செலுத்தப்படும்.

"மாநில சுகாதார நிறுவனத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கோரிக்கைகள் 10 நாட்களுக்குள் செலுத்தப்படும்" என்று அமைச்சகம் கூறியுள்ளது. மருத்துவமனைகளுக்கான நிதி உறுதிப்பாடு மற்றும் தடையற்ற சிகிச்சையை இது உறுதி செய்கிறது.

குறை தீர்க்கும் வழிமுறை

சாலை விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குறைகள் மாவட்ட ஆட்சியர் / மாவட்ட நீதிபதி / துணை ஆணையர் தலைமையிலான மாவட்ட சாலை பாதுகாப்பு குழுவால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட குறை தீர்க்கும் அதிகாரியால் தீர்க்கப்படும்.

ரூ.1.5 லட்சம் ரொக்கமில்லா சிகிச்சை, கட்டமைக்கப்பட்ட டிஜிட்டல் அங்கீகாரம் மற்றும் உறுதியளிக்கப்பட்ட மருத்துவமனை ரீயெம்பர்ஸ்மெண்ட் ஆகியவற்றை உறுதி செய்வதன் மூலம், இந்தியாவின் அவசர சிகிச்சை அமைப்பை வலுப்படுத்துவதையும், நிதி பற்றாக்குறை காரணமாக விபத்துக்குள்ளான எவருக்கும் உயிர் காக்கும் சிகிச்சை மறுக்கப்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதையும் PM RAHAT நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | EPF முக்கிய அப்டேட்: 8.25% வட்டி விகிதமே தொடருமா? மார்ச் 2 CBT கூட்டத்தில் முடிவு

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: இடைக்கால அறிக்கை, சம்பள உயர்வு, ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், டிஏ... 4 முக்கிய அப்டேட்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

PM RAHATPM RAHAT SchemeRoad accidentsCentral government schemescentral government

Trending News