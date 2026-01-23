English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • SVANidhi Credit Card: தொடக்கி வைத்த பிரதமர்... தெருவோர வியாபாரிகளுக்கு கிடைக்கும் நன்மை என்ன?

SVANidhi Credit Card: தொடக்கி வைத்த பிரதமர்... தெருவோர வியாபாரிகளுக்கு கிடைக்கும் நன்மை என்ன?

SVANidhi Credit Card: ஸ்வநிதி கிரெடிட் கார்ட் என்றால் என்ன? இதனால் யாருக்கெல்லாம் நன்மை கிடைக்கும்? முக்கிய தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.  

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 23, 2026, 01:58 PM IST
  • ஸ்வநிதி கிரெடிட் கார்ட் என்றால் என்ன?
  • இதனால் தெருவோர வியாபாரிகளுக்கு கிடைக்கும் நன்மை என்ன?
  • முக்கிய தகவலை இங்கே காணலாம்.

SVANidhi Credit Card: தொடக்கி வைத்த பிரதமர்... தெருவோர வியாபாரிகளுக்கு கிடைக்கும் நன்மை என்ன?

SVANidhi Credit Card News: பிரதமர் மோடி இன்றைய தனது கேரள பயணத்தின் போது சில முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார். பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஜனவரி 23, 2026 அன்று, திருவனந்தபுரத்தில் இருந்து கேரளாவுக்காக நான்கு புதிய ரயில் சேவைகளைத் தொடங்கி வைத்தார். மேலும் பிரதமர் ஸ்வநிதி கடன் அட்டையை அறிமுகப்படுத்தி அவர் ஒரு முக்கிய நகர்ப்புற வாழ்வாதார முன்முயற்சியை முன்னெடுத்துள்ளார்.

Add Zee News as a Preferred Source

PM SVANidhi Credit Card: தெருவோர வியாபாரிகளுக்கு நன்மை

ரயில் அறிவிப்புகள் இணைப்பு வசதியில் கவனம் செலுத்திய நிலையில், இந்தக் கடன் அட்டை நாடு முழுவதும் உள்ள தெருவோர வியாபாரிகளுக்கான நிதி உள்ளடக்கத்தின் அடுத்த கட்டத்தைக் குறிக்கிறது. இந்த அறிமுகம், பிரதமர் தெருவோர வியாபாரிகள் தற்சார்பு நிதி (PM SVANidhi) திட்டத்தின் மறுசீரமைக்கப்பட்ட ஒரு பகுதியாக வருகிறது. இந்தத் திட்டம் முதலில் கோவிட்-19 பெருந்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட வியாபாரிகள் தங்கள் தொழில்களை மீண்டும் தொடங்க உதவுவதற்காக ஜூன் 2020-ல் தொடங்கப்பட்து.

PM SVANidh திட்டம் தெருவோர வியாபாரிகளுக்கு சொந்த அடையாளம் கொண்ட ஒரு உணர்வையும், பொருளாதாரத்திற்கு அவர்கள் ஆற்றிய பங்களிப்பிற்கான முறையான அங்கீகாரத்தையும் வழங்குகிறது.

முக்கியப் பங்கு வகிக்கும் தெருவோர வியாபாரிகள்

தெருவோர வியாபாரிகள் நகர்ப்புற வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றனர். இவர்கள் குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்கு அருகில் மலிவு விலையில் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை வழங்குகிறார்கள். இருப்பினும், இவர்கள் பல பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்கின்றனர்:

- அங்கீகாரம் இல்லாமை, 
- முறையான கடன் பெறுவதில் உள்ள வரையறுக்கப்பட்ட அணுகல், 
- குறைந்த கல்வி மற்றும் திறன்கள் மற்றும்
- நலத்திட்டங்களுடனான பலவீனமான தொடர்புகள்

இவற்றின் காரணமாக பலர் முறையான அமைப்புகளுக்கு வெளியே இருக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்படுகின்றது. ஸ்வநிதி கட்டமைப்பு, கட்டமைக்கப்பட்ட கடன் மற்றும் டிஜிட்டல் அணுகல் மூலம் இந்த இடைவெளிகளைக் களைய முற்படுகிறது.

ஆகஸ்ட் மாதம் கிடைத்த ஒப்புதல்

- ஆகஸ்ட் 2025-ல், மத்திய அமைச்சரவை இந்தத் திட்டத்தை மறுசீரமைத்து நீட்டிப்பதற்கு ஒப்புதல் அளித்தது. 

- கடன் வழங்கும் காலம் மார்ச் 31, 2030 வரை நீட்டிக்கப்பட்டது. 

- இதற்கான மொத்த ஒதுக்கீடு ரூ. 7,332 கோடி ஆகும். 

- திருத்தப்பட்ட பதிப்பு 50 லட்சம் புதிய பயனாளிகள் உட்பட 1.15 கோடி வியாபாரிகளுக்குப் பயனளிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

இன்றைய கேரள நிகழ்வின் போது, ​​பிரதமர் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த தெருவோர வியாபாரிகள் உட்பட ஒரு லட்சம் பயனாளிகளுக்கு ஸ்வநிதி கடன்களையும் வழங்கினார்.

SVANidhi Credit Card: ஸ்வநிதி கிரெடிட் கார்ட் என்றால் என்ன? 

SVANidhi கடன் அட்டை என்பது மறுசீரமைக்கப்பட்ட ஸ்வநிதி திட்டத்தின் கீழ் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒரு UPI-இணைக்கப்பட்ட RuPay கடன் அட்டை ஆகும். இது விற்பனையாளர்கள் தங்களின் அன்றாட பணப்புழக்கத் தேவைகளை நிர்வகிக்க உதவுவதோடு, டிஜிட்டல் கொடுப்பனவுகளை ஊக்குவிக்கும் வகையில், வட்டி இல்லாத, சுழலும் கடன் வசதியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

"UPI-இணைக்கப்பட்ட RuPay கடன் அட்டையை அறிமுகப்படுத்துவது, தெரு வியாபாரிகள் தங்களின் அவசர வணிக மற்றும் தனிப்பட்ட தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய உடனடி கடன் வசதியை வழங்கும்." என PIB அறிக்கை தெரிவிக்கின்றது. இந்த அட்டை, தங்களின் இரண்டாவது தவணைக் கடனைச் சரியான நேரத்தில் திருப்பிச் செலுத்திய பயனாளிகளுக்குக் கிடைக்கும்.

திருத்தப்பட்ட கடன் கட்டமைப்பு எப்படி உள்ளது?

திருத்தப்பட்ட கடன் கட்டமைப்பு, 

- முதல் தவணையில் ரூ. 15,000 வரையிலும், 
- இரண்டாவது தவணையில் ரூ. 25,000 வரையிலும், 
- மூன்றாவது தவணையில் ரூ. 50,000 வரையிலும் 

கடன் பெற அனுமதிக்கிறது. டிஜிட்டல் பயன்பாட்டை ஊக்குவிக்கும் வகையில், இந்தத் திட்டம் கேஷ்பேக் சலுகைகளை வழங்குகிறது. இதில் "வழக்கமான விற்பனையின் மீது மாதம் அதிகபட்சம் ரூ. 100 வீதம், ரூ. 1,200 வரை கேஷ்பேக்" அடங்கும்.

கடன் வசதிக்கு அப்பால், இந்தத் திட்டம் விற்பனையாளர்களை நலத்திட்டங்கள், நிதி பகுத்தறிவு மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுடன் இணைக்கிறது. இந்தத் திட்டத்தின் செயலாக்கம், வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சகம் மற்றும் நிதிச் சேவைகள் துறை ஆகியவற்றால், மாநிலங்கள், வங்கிகள் மற்றும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் ஆதரவுடன் கூட்டாகக் கையாளப்படுகிறது என்று PIB அறிக்கை தெரிவிக்கிறது.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

SVANidhi Credit CardPM SVANidhi Credit CardPM Svanidhi SchemeSVANidhi SchemePlatform Workers

