PPO எண் என்றால் என்ன? ஆன்லைன், ஆஃப்லைன் வழிகளில் இதை பெறுவது எப்படி?

EPFO Latest News: தற்போது பணியில் உள்ள ஊழியர்களும், ஓய்வுபெற்ற ஓய்வூதியதாரர்களும் 'PPO எண்' (PPO number) பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கக்கூடும். பலர் இந்த எண்ணை ஏதோ ஒரு சாதாரண எண் என்று கருதி, எங்காவது அதை குறித்து வைத்த பிறகு அதை மறந்துவிடுகிறார்கள். ஆனால், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு, இந்த எண் அவர்களின் ஆதார் அட்டையை விட அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பதுதான் உண்மை.
PPO எண் என்றால் என்ன?
PPO என்பது 'ஓய்வூதியப் பட்டுவாடா ஆணை' (Pension Payment Order - PPO) என்று பொருள்படும். 'ஊழியர்களின் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின்' (EPS) கீழ் ஓய்வூதியம் பெறும் ஓய்வுபெற்ற நபர்களுக்கு, இந்த எண் ஒரு மிக முக்கியமான அடையாளமாகத் திகழ்கிறது. இது ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பால் (EPFO) நிர்வகிக்கப்படுகிறது.
ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் ஓய்வூதியத்தைக் கண்காணிப்பதற்கும், ஆவணங்களைப் புதுப்பிப்பதற்கும், புகார்களைப் பதிவு செய்வதற்கும் இந்த 12 இலக்க எண் மிகவும் அவசியமாகும். இது உங்கள் 'ஓய்வூதிய அடையாள எண்' (Pension Identification Number) ஆக கருதப்படுகிறது. இந்த எண் இல்லாவிட்டால், ஓய்வூதியதாரருக்கு எவ்வளவு ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும் என்பதையும், எந்த வங்கிக் கணக்கில் அதை வரவு வைக்க வேண்டும் என்பதையும் EPFO-வால் தீர்மானிக்க இயலாது. உங்கள் PPO எண்ணை நீங்கள் தொலைத்துவிட்டாலோ அல்லது PPO ஆவணத்தை நீங்கள் பெறாமல் இருந்தாலோ, இணையம் வாயிலாகவோ (online) அல்லது நேரடி முறையிலோ (offline) அதை நீங்கள் மீண்டும் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
PPO எண் எதற்கெல்லாம் தேவை?
- EPFO அல்லது உங்கள் வங்கியுடன் தொடர்புடைய ஓய்வூதியம் சார்ந்த எந்தவொரு பணியையும் மேற்கொள்வதற்கு, உங்கள் PPO எண் உங்களுக்குத் தேவைப்படும்.
- உங்கள் வாழ்வுச் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்கும்போது இந்த எண் அவசியமாகிறது.
- உங்கள் ஓய்வூதியத்தின் தற்போதைய நிலையைச் சரிபார்ப்பதற்கும் இது தேவைப்படுகிறது.
- உங்கள் ஓய்வூதியக் கணக்கை வேறொரு இடத்திற்கு மாற்றிக்கொள்வதற்கும் PPO எண் இன்றியமையாததாகும்.
- உங்கள் ஓய்வூதியக் கணக்கு தொடர்பாக ஏதேனும் புகார் அளிக்க விரும்பினாலோ அல்லது அதில் ஏதேனும் திருத்தங்களைச் செய்ய விரும்பினாலோ, இத்தகைய அனைத்துச் செயல்பாடுகளுக்கும் PPO எண் உங்களுக்குத் தேவைப்படும்.
PPO எண்ணை கண்டறிவது எப்படி?
நீங்கள் ஓய்வு பெறும் நிலையில் இருந்தாலோ அல்லது ஏற்கனவே ஓய்வூதியம் பெற்றுக்கொண்டிருந்தாலோ, உங்கள் PPO எண்ணைப் பெறுவது மிகவும் எளிமையான ஒரு செயலாக உள்ளது. உங்கள் ஓய்வூதியம் அனுமதிக்கப்பட்டவுடன், உங்கள் நிறுவனம் அல்லது EPFO அலுவலகம் சார்பில், PPO ஆவணத்தின் அச்சிடப்பட்ட நகல் ஒன்று உங்களுக்கு வழங்கப்படும். அந்த ஆவணத்தின் மேல் பகுதியில், உங்கள் PPO எண் தெளிவாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்.
ஒருவேளை அந்த ஆவணத்தை நீங்கள் தொலைத்துவிட்டாலோ அல்லது தொடக்கத்திலேயே அதை நீங்கள் பெறாமல் இருந்தாலோ, இணைய வழியிலும் (online) அல்லது நேரடியாக அலுவலகம் சென்றும் (offline) உங்கள் PPO எண்ணை நீங்கள் மீண்டும் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
ஆன்லைனில் உங்கள் PPO எண்ணை பெறுவது எப்படி?
1. EPFO ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான இணையதளம் (EPFO Pensioners Portal)
- EPFO ஓய்வூதியதாரர்களுக்காகவே பிரத்யேகமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்குச் செல்லவும்.
- அங்குள்ள "Know Your PPO Number" என்ற பிரிவில், உங்கள் ஓய்வூதியக் கணக்குடன் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள வங்கிக் கணக்கு எண்ணையோ அல்லது உங்கள் EPS உறுப்பினர் அடையாள எண்ணையோ (Member ID) உள்ளிடவும்.
- நீங்கள் வழங்கிய தகவல்கள் EPFO-வின் ஆவணங்களில் உள்ள தகவல்களுடன் சரியாகப் பொருந்தினால், உங்கள் PPO எண் உடனடியாகத் திரையில் காண்பிக்கப்படும்.
2. உமங் செயலி (UMANG app)
- அரசால் வழங்கப்படும் UMANG (Unified Mobile Application for New-Age Governance) செயலி, இப்பணியை எளிதாக்குகிறது.
- செயலியில் லாக் இன் செய்த பிறகு, EPFO Services பகுதிக்குச் சென்று, பின்னர் Pensioner Services என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்து, Know Your PPO Number என்ற விருப்பத்தைத் தேர்வுசெய்யவும்.
- உங்கள் ஆதார் எண் அல்லது உங்கள் ஓய்வூதியத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள வங்கிக் கணக்கு விவரங்களை உள்ளிட்டு உங்கள் PPO எண்ணைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
3. DigiLocker
- Digital India முன்னெடுப்பின் ஒரு பகுதியாக, DigiLocker வாயிலாக உங்கள் PPO சான்றிதழைப் பதிவிறக்கம் செய்யும் வசதியை EPFO அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
- இதற்கு முதலில் DigiLocker செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்யவும் அல்லது digilocker.gov.in என்ற இணையதளத்திற்குச் செல்லவும்.
- பதிவுசெய்து உங்கள் ஆதார் எண்ணை அதனுடன் இணைக்கவும் (OTP சரிபார்ப்பிற்காக, உங்கள் ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள மொபைல் எண் பயன்பாட்டில் இருப்பதை உறுதிசெய்யவும்).
- வெளியிடப்பட்ட ஆவணங்கள் பகுதியில் “Employees Provident Fund Organisation” என்பதைத் தேடி, உங்கள் PPO எண்ணுடன் சேர்த்து, உங்கள் ஓய்வூதியத்துடன் தொடர்புடைய வங்கிக் கணக்கின் கடைசி நான்கு இலக்கங்களையும் உள்ளிடவும்.
- சரிபார்ப்பு முடிந்ததும், உங்கள் PPO சான்றிதழ் நேரடியாக EPFO பதிவேடுகளிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டு உங்களுக்குக் கிடைக்கும்.
ஆஃப்லைனில் PPO எண்ணை பெறுவது எப்படி?
ஆஃப்லைனில் PPO எண்ணை பெற விரும்பினால், உங்கள் ஓய்வூதியத்தை வழங்கும் வங்கியின் கிளைக்கு நேரில் செல்லலாம். உங்கள் ஓய்வூதியத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள சேமிப்புக் கணக்கு எண்ணை அங்கிருக்கும் வங்கி அதிகாரியிடம் வழங்கவும். அவர்கள் தங்கள் கணினி அமைப்பிலிருந்து உங்கள் PPO எண்ணை மீட்டெடுத்து உங்களுக்கு வழங்குவார்கள்.
PPO எண் தொலைந்துபோனால் ஓய்வூதியம் நிறுத்தப்படுமா?
இந்த எண் தொலைந்துபோவதால் உங்கள் ஓய்வூதியம் நிறுத்தப்படாது. ஆனால், ஓய்வூதியம் தொடர்பான பணிகளை மேற்கொள்வதில் அது நிச்சயமாகத் தடையை ஏற்படுத்தக்கூடும். உங்கள் வங்கிக் கணக்கு, உங்கள் ஓய்வூதியக் கணக்குடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதால், ஓய்வூதியப் பணம் தானாகவே வரவு வைக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், ஓய்வூதியச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பித்தல் அல்லது ஓய்வூதியக் கணக்கில் மாற்றங்களைச் செய்தல் போன்ற சில பணிகளை மேற்கொள்வதில் நீங்கள் சிரமங்களைச் சந்திக்க நேரிடலாம்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs):
மேலும் படிக்க | அரசு ஊழியர்களுக்கு 60% அகவிலைப்படி: இன்று அமைச்சரவை கூட்டத்தில் வருகிறதா டிஏ உயர்வு அறிவிப்பு?
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
