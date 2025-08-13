8வது ஊதியக்குழுவில் லெவல் 1 முதல் லெவல் 7 வரை யாருக்கு எவ்வளவு ஊதிய உயர்வு? முழு விவரம் இதோ

8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். ஜனவரி 2026 முதல் 8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், குழு இன்னும் அமைக்கப்படவில்லை, குறிப்பு விதிமுறைகளும் இன்னும் இறுதி செய்யப்படவில்லை இவற்றின் காரணமாக, 2026 ஆம் ஆண்டின் மத்தியில் அல்லது 2027 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில்தான் 8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வரக்கூடும் என நிபுணர்கள் கணித்துள்ளனர்.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு
8வது ஊதியக்குழுவில் அடிப்படை ஊதியத்தில் பெரிய மாற்றம் இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. தற்போது, 7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் சம்பள அமைப்பு 2016 முதல் அமலில் உள்ளது. இப்போது 8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் சம்பள உயர்வு 'ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரின்' அடிப்படையில் கணக்கிடப்படும். இது தற்போதுள்ள அடிப்படை ஊதியத்தைப் பெருக்கி புதிய சம்பளத்தை தீர்மானிக்கிறது.
Fitment Factor: ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்றால் என்ன?
ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் என்பது ஒரு பெருக்கியாகும். இது புதிய அடிப்படை ஊதியத்தை நிர்ணயிக்க பயன்படுத்தப்படுகின்றது. 7வது ஊதியக் குழுவில், ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக இருந்தது, இதன் காரணமாக நிலை 1 ஊழியர்களின் அடிப்படை ஊதியம் ₹ 7,000 இலிருந்து ₹ 18,000 ஆக அதிகரித்தது. இருப்பினும், மொத்த சம்பளத்தில் அகவிலைப்படி, HRA (வீட்டு வாடகை கொடுப்பனவு) மற்றும் போக்குவரத்து கொடுப்பனவு போன்ற கொடுப்பனவுகளும் அடங்கும். ஆகையால், 7வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில், நிலை 1 இன் மொத்த ஊதியம் சுமார் ₹36,020 ஆக அதிகரித்தது.
ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.86 ஆக அதிகரிக்கலாம்
8வது ஊதியக் குழுவில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.86 ஆக அதிகரிக்கலாம் என அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. இதன் காரணமாக லெவல் 1 ஊழியர்களின் அடிப்படை ஊதியம் ₹18,000 இலிருந்து ₹51,480 ஆக அதிகரிக்கலாம். இதனுடன், 10 நிலைகளில் உள்ள ஊழியர்களின் ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தில் அதிகரிப்பு இருக்கும்.
Level 1 to Level 10 Salary Hike
8வது ஊதியக் குழுவில் லெவல் 1 முதல் லெவல் 10 வரை, யாருடைய சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
மதிப்பிடப்பட்ட ஊதிய உயர்வு கணக்கீட்டை இங்கே காணலாம்.
|லெவல்
|தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் (₹)
|மதிப்பிடப்பட்ட புதிய அடிப்படை ஊதியம் (₹)
|அதிகரிப்பு (₹)
|பதவி/வகை
|லெவல் 1
|18,000
|51,480
|33,480
|பியூன்கள், உதவியாளர்கள், துணை ஊழியர்கள்
|லெவல் 2
|19,900
|56,914
|37,014
|கீழ் பிரிவு எழுத்தர்கள் (LDC)
|லெவல் 3
|3 21,700
|62,062
|40,362
|கான்ஸ்டபிள்கள், திறமையான ஊழியர்கள்
|லெவல் 4
|25,500
|72,930
|47,430
|கிரேடு D ஸ்டெனோகிராஃபர்கள், ஜூனியர் எழுத்தர்கள்
|லெவல் 5
|29,200
|83,512
|54,312
|மூத்த எழுத்தர்கள், தொழில்நுட்ப ஊழியர்கள்
|லெவல் 6
|35,400
|1,01,244
|65,844
|ஆய்வாளர்கள், துணை ஆய்வாளர்கள்
|லெவல் 7
|44,900
|1,28,414
|83,514
|கண்காணிப்பாளர்கள், பிரிவு அதிகாரி, உதவி பொறியாளர்
|லெவல் 8
|47,600
|1,36,136
|88,536
|மூத்த பிரிவு அதிகாரி, உதவி தணிக்கை அதிகாரி
|லெவல் 9
|53,100
|1,51,866
|98,766
|டிஎஸ்பி, கணக்கு அதிகாரி
|லெவல் 10
|56,100
|1,60,446
|1,04,346
|குரூப் ஏ அதிகாரி, சிவில் சர்வீசஸ் தொடக்க நிலை
Salary Hike: ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
- 8வது சம்பளக் குழு அமல்படுத்தப்பட்ட பிறகு, மத்திய ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் மிகப்பெரிய அதிகரிப்பு இருக்கும்.
- இந்த அதிகரிப்பு அடிப்படை ஊதியத்தில் மட்டுமல்ல, ஓய்வூதியம் மற்றும் பிற கொடுப்பனவுகளிலும் காணப்படும்.
- இது ஊழியர்களின் நிதி நிலையை மேம்படுத்தும்.
- இந்த அதிகரிப்பு ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரின்படி முடிவு செய்யப்படும்.
- இது அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு பெரிய நிவாரணமாக இருக்கும்.
