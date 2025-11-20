EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கான அதிகபட்ச, குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு?

EPFO Latest News: தனியார் துறையில் பணிபுரியும் நபரா நீங்கள்? மாதா மாதம் உங்கள் சம்பளத்திலிருந்து இபிஎஃப் தொகை கழிக்கப்படுகிறதா? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக முக்கியமானதாக இருக்கும்.
Private Sector Employees: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதியம்
ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் சந்தாதாரர்கள் ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (EPS) கீழ் ஓய்வூதிய சலுகைகளைப் பெறுகிறார்கள். ஒரு ஊழியரின் சம்பளத்தின் ஒரு பகுதி ஒவ்வொரு மாதமும் அவர்களின் இபிஎஃப் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படுகிறது. அதே அளவு தொகையை நிறுவனமும் ஊழியரின் பிஎஃப் கணக்ககில் டெபாசிட் செய்கிறது.
EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் அளிக்கும் பங்களிப்பு என்ன?
ஊழியர்கள் டெபாசிட் செய்யும் தொகை முழுதும் இபிஎஃப் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படுகின்றன. நிறுவனங்கள் டெபாசிட் செய்யும் தொகையில் 8.33% இபிஎஸ் கணக்கிற்கும் மீதமுள்ள தொகை இபிஎஃப் கணக்கிற்கும் செல்கின்றன. ஓய்வுதிய கணக்கீட்டிற்கான அதிகபட்ச சம்பள வரம்பு ரூ.15,000 ஆகும்.
EPS Pension: இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எப்போது கிடைக்கிறது?
ஊழியர்கள் பணி ஓய்வு பெற்றவுடன், தங்களது EPS கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்பட்ட நிதியிலிருந்து மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தைப் பெறுகிறார்கள். EPS எனப்படும் ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம், ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பால் (EPFO) நிர்வகிக்கப்படுகின்றது.
ஒரு ஊழியர் 58 வயதில் பணி ஓய்வு பெறும்போதுதான் ஓய்வூதியத்தைப் பெற முடியும். 50 வயதிலும் எர்ளி பென்ஷனை பெறலாம். ஆனால், அந்தத் தொகை 58 வயதில் கிடைக்கும் உண்மையான ஓய்வூதியத்தை விட குறைவாக இருக்கும். இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்தை பெற ஊழியர்கள் குறைந்தது 10 ஆண்டுகள் பணியாற்றியிருக்க வேண்டும். ஊழியர் 10 ஆண்டுகள் நிறைவடைவதற்கு முன்பு வேலையை விட்டு வெளியேறினால், அவருக்கு மாதாந்திர ஓய்வூதியம் கிடைக்காது. அவரது EPS கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்பட்ட நிதி மட்டும் பணி ஓய்வு பெறும்போது அவருக்கு வழங்கப்படும்.
EPF Pension Calculation: இபிஎஃப் ஓய்வூதிய கணக்கீடு
இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கான ஓய்வூதியத் தொகை ஒரு சூத்திரத்தால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. ஓய்வூதிய சம்பளம் ஓய்வூதிய சேவை ஆண்டுகளால் பெருக்கப்படுகிறது. வரும் தொகை 70 ஆல் வகுக்கப்படுகிறது.
இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் = (ஓய்வூதிய சம்பளம் × ஓய்வூதிய சேவை) ÷ 70
- ஓய்வூதிய சம்பளம் என்பது கடைசி 60 மாத அடிப்படை சம்பளத்தைக் குறிக்கிறது.
- ஓய்வூதிய சேவை என்பது ஒரு ஊழியர் பணிபுரிந்த மொத்த ஆண்டுகளைக் குறிக்கிறது.
அதாவது, ஒரு ஊழியர் அதிக ஆண்டுகள் பணியாற்றினால், அவரது ஓய்வூதியமும் அதிகமாக இருக்கும்.
Family pension: குடும்ப ஓய்வூதியம் எப்போது கிடைக்கும்?
குடும்ப ஓய்வூதியம் என்பது ஒரு ஊழியர் இறந்த பிறகு அவரது வாழ்க்கைத் துணைக்கு வழங்கப்படும் ஓய்வூதியமாகும். இது ஊழியரின் குடும்பத்திற்கு நிதி பாதுகாப்பை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
Service Period: சேவை காலத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன?
இபிஎஃப் மற்றும் இபிஎஸ் -ஐ பொறுத்தவரை ஊழியர்கள் தங்கள் சேவைக் காலத்தை நேர்த்தியாக வைத்திருக்க முயல வேண்டும் என்று நிபுணர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர். அதாவது ஒரு ஊழியர் அடிக்கடி வேலைகள மாற்றினாலும், அவர்கள் தங்கள் EPF கணக்கில் உள்ள தொகையை எடுப்பதற்கு பதிலாக புதிய நிறுவனத்தின் புதிய இபிஎஃப் கணக்கிற்கு மாற்றுவதே நல்லது. இப்படி செய்வதன் மூலம் முந்தைய நிறுவனத்தில் ஊழியருக்கு இருந்த சேவை ஆண்டுகள் தற்போதைய நிறுவனத்தின் சேவை ஆண்டுகளுடன் சேர்க்கபட்டு மொத்த சேவைக் காலம் நீடிக்கும்.
Minimum Monthly Pension: குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச ஓய்வூதிய வரம்புகள்
- இபிஎஸ் -இன் கீழ் கிடைக்கும் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் - ரூ.1,000
- இபிஎஸ் -இன் கீழ் கிடைக்கும் அதிகபட்ச ஓய்வூதியம் - ரூ.7,500
- தற்போது, EPFO இன் கீழ் சம்பள வரம்பு ரூ.15,000 ஆக உள்ளது.
- இந்த சம்பள வரம்பின் அடிப்படையில், ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (EPS) கீழ் அதிகபட்ச ஓய்வூதியம் ₹7,500 ஆகும்.
இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் சுருக்கமாக...
- 10 ஆண்டுகள் பணியாற்றி, இபிஎஃப் பங்களிப்பை செய்த ஊழியர்களுக்கு இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் கிடைக்கிறது.
- குறைந்தபட்ச இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் ரூ.1,000
- அதிகபட்ச ஓய்வூதியம் ரூ.7,500
- ஓய்வூதிய கணக்கீட்டிற்கான சம்பள வரம்பு ரூ.15,000 ஆகும்.
