RBI புதிய நியமன விதிகள்: எந்த நாமினிக்கு எவ்வளவு பங்கு என்பதை தீர்மானிக்க முடியும்!

Bank Accounts And Lockers: வங்கி லாக்கர்கள் மற்றும் வைப்புத்தொகைகளுக்கு ஒரு முக்கிய விதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் உங்கள் ஒவ்வொரு வங்கி கணக்கிலும் யாரை நாமினி-ஆக போடுவது? எத்தனை பேரை நாமினி-ஆக போடுவது என்பது நீங்கள் தீர்மானிக்க அனுமதிக்கிறது. வங்கிச் சட்டங்கள் திருத்தச் சட்டம் 2025 என்றால் என்ன? வங்கிச் சட்டங்கள் திருத்தச் சட்டம் 2025 மூலம் ஏற்படும் மாற்றங்கள் என்ன? ரிசர்வ் வங்கி வழிகாட்டுதல்கள் என்ன? போன்ற விவரங்களை பார்ப்போம்.
புதிய வங்கிச் திருத்தம் சட்டம் 2025 நோக்கம் என்ன?
வங்கி கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் மற்றும் லாக்கர் பயன்படுத்துவோருக்கும் அரசாங்கம் குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணம் வழங்கியுள்ளது. மத்திய அரசு "வங்கி நிறுவனங்கள் (நியமனம்) விதிகள், 2025"-ஐ அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது. இந்த புதிய விதிகள் மூலம் நியமன செயல்முறையை முன்பை விட சீரானதாகவும், வெளிப்படையானதாகவும், எளிதாகவும் மாற்றுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இந்த புதிய விதி வைப்புத்தொகைகள், வங்கி கணக்கு மற்றும் லாக்கர்காரில் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ள பொருட்களுக்கும் பொருந்தும்.
புதிய வங்கி திருத்தம் சட்டம் 2025 குறித்து ஆர்பிஐ வழிகாட்டுதல் என்ன?
வங்கி திருத்தச் சட்டம் 2025 குறித்து இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) அனைத்து வங்கி நிறுவனங்களுக்கும் (பொது, கிராமப்புற அல்லது கூட்டுறவு வங்கி) வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த புதிய வங்கிச் சட்டங்கள் (திருத்தம்) சட்டம் 2025 மூலம் ஒருவர் மட்டுமல்ல, இப்போது நீங்கள் நான்கு பேரை நாமினி-ஆக பரிந்துரைக்கலாம்.
புதிய வங்கி திருத்தம் சட்டம் 2025 எந்த வங்கிக்கு பொருந்தும்?
அனைத்து வங்கிகளும், பொது, கிராமப்புற அல்லது கூட்டுறவு வங்கிகளாக இருந்தாலும், வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் கணக்குகளில் நாமினி நியமனங்களைச் செய்து, மூன்று வேலை நாட்களுக்குள் எழுத்துப்பூர்வமாக ஆதாரத்தை வழங்க வேண்டும். ஒவ்வொரு நாமினிக்கும் உங்கள் விருப்படி சதவீத பங்கை ஒதுக்கலாம். லாக்கர்கள் மற்றும் பாதுகாப்புப் பொருட்களுக்கு அடுத்தடுத்த நியமனங்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படும். இது உரிமைகோரல் தீர்வில் வெளிப்படைத்தன்மையை அதிகரிக்கும்.
புதிய வங்கி திருத்தம் சட்டம் 2025 எப்பொழுது அமலுக்கு வரும்?
இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) புதிய நியமன விதிகள் நவம்பர் 1, 2025 முதல் அமலுக்கு வருகிறது. இனி நீங்கள் வங்கிக்கு நேரடியாக சென்று நீங்கள் விருப்பும் நான்கு பேரை நாமினி-ஆக போடலாம்.
முன்பு எத்தனை நாமினி நியமிக்க முடியும்?
முன்னதாக, உங்கள் வங்கிக் கணக்கு அல்லது லாக்கருக்கு ஒருவரை மட்டுமே நாமினி-ஆக நியமிக்க முடியும். இது பரம்பரை சொத்து அல்லது உரிமைகோரல் தீர்வுகளின் போது பெரும் சிரமங்களை ஏற்படுத்தியது. ஆனால் புதிய விதிகள் இதை முற்றிலும் மாற்றியுள்ளன.
புதிய வங்கி திருத்தம் சட்டங்கள் 2025 மூலம் எத்தனை நாமினி நியமிக்க முடியும்?
புதிய வங்கிச் சட்டங்கள் (திருத்தம்) சட்டம் 2025 விதிகள் மூஓலம் வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒரு வங்கிக் கணக்கு அல்லது லாக்கருக்கு நான்கு பேர் வரை பரிந்துரைக்கும் உரிமையை வழங்குகிறது.
உரிமையைப் பிரித்து ஒவ்வொரு நபரின் பங்கையும் குறிப்பிடலாம். இது சர்ச்சைகளைக் குறைக்கும் மற்றும் கணக்கு வைத்திருப்பவரின் மரணத்திற்குப் பிறகு குடும்பங்கள் நிதி அல்லது லாக்கர் உள்ளடக்கங்களைக் கோருவதை எளிதாக்கும். வங்கிகள் வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் நியமன விவரங்களை மதிப்பாய்வு செய்து புதுப்பிக்க அறிவுறுத்துகின்றன.
புதிய வங்கி திருத்தம் சட்டத்தின் நியமனம் விதிகள் 2025 முக்கிய அம்சம் என்ன?
புதிய விதிகளின் மிக முக்கியமான அம்சம் என்னவென்றால், வாடிக்கையாளர்கள் பல நாமினி-களை நியமிப்பது மட்டுமல்லாமல், ஒவ்வொரு நாமினிக்கு பங்கு அல்லது சதவீதத்தையும் குறிப்பிட முடியும். எடுத்துக்காட்டாக, நீங்கள் நான்கு நாமினிகளை நியமித்திருந்தால், உங்கள் வைப்புத்தொகையில் ஒவ்வொரு நாமினியின் பங்கு/சதவீதத்தையும் (எ.கா., 50%, 25%, 15%, 10%) நீங்கள் குறிப்பிடலாம்.
வங்கி நாமினியை எப்படி தேர்வு செய்வது?
அதாவது முன்னுரிமையின் அடிப்படையில் நீங்கள் நாமினி-ஐ தேர்ந்தெடுக்கலாம். உதாரணமாக உங்கள் வைப்புத்தொகை முதல் நாமினிக்கு செல்ல வேண்டுமா, அவர்கள் இல்லையென்றால், இரண்டாவது நாமினிக்கு செல்ல வேண்டுமா, அல்லது மூன்றாவது நாமினிக்கு செல்ல வேண்டுமா என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்கலாம். இல்லையென்றால் நீங்கள் அனைத்து நாமினிக்கும் ஒரே சதவீத அடிப்படையில் பிரித்து நாமினி-ஐ நியமிக்கலாம்
ரிசர்வ் வங்கியின் புதிய நியமன விதிகள் பிரச்சனை தீர்க்க உதவுமா?
இந்த அம்சம் எதிர்கால குடும்ப தகராறுகளைத் தடுக்க கணிசமாக உதவும். இது உரிமைகோரல் தீர்வு செயல்முறை எளிமையான மற்றும் நியாயமான முறையில் முடிக்கப்படுவதை உறுதி செய்யும்.
மேலும் படிக்க - தங்கத்துக்கு நோ.. இனி வெள்ளியை அடமானம் வைத்தும் கடன் வாங்கலாம்.. அவசியம் தெரிஞ்சிக்கோங்க
மேலும் படிக்க - வங்கியில் சேமிப்பு கணக்கு இருக்கிறதா? நவ. 1 முதல் புதிய விதி அமல்!
மேலும் படிக்க - ஆர்பிஐ அடுத்த சப்ரைஸ்.. வீட்டு லோன், பைக், கார் EMI கட்டுபவர்ளுக்கு விரைவில் நல்ல செய்தி!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ