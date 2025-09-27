English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ரூ.25 கோடி! கேரள திருவோணம் பம்பர் லாட்டரி 2025 குலுக்கல் தேதி மாற்றம்.. காரணங்கள் என்ன?

Thiruvonam Bumper Lottery Key Highlights: கேரளாவில் பெய்து வரும் கனமழை மற்றும் ஜிஎஸ்டி வரிவிகித மாற்றம் போன்ற காரணங்களால்  திருவோணம் பம்பர் லாட்டரி டிக்கெட் விற்பனை மந்தமாக உள்ளது. இதனால் திருவோணம் பம்பர் 2025 (BR-105) லாட்டரி குலுக்கல் தேதி மாற்றப்பட்டு உள்ளது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Sep 27, 2025, 04:37 PM IST

Kerala Thiruvonam Bumper 2025 Draw Postponed: இன்று (செப்டம்பர் 27, 2025) திருவோணம் பம்பர் லாட்டரி டிக்கெட் குழுக்கள் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட இருந்தது. மிகவும் எதிர்பார்ப்பில் இருந்த லாட்டரி பிரியர்களுக்கு அதிர்ச்சி அளிக்கும் வகையில், கேரளா லாட்டரி துறை முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டது. அதாவது திருவோணம் பம்பர் லாட்டரி குலுக்கல் தேதி தள்ளி வைக்கப்பட்டது. வரும் அக்டோபர் 4 ஆம் தேதி மதியம் 2 மணிக்கு திருவோணம் பம்பர் 2025 (BR-105) லாட்டரியின் குலுக்கல் நடைபெறும் எனத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

ஏன் திருவோணம் பம்பர் லாட்டரி குலுக்கல் தேதி மாற்றப்பட்டது?

திருவோணம் பம்பர் 2025 (BR-105) லாட்டரி அக்டோபர் 4, 2025 அன்று நடைபெற உள்ளது. ஆரம்பத்தில் இது செப்டம்பர் 27 அன்று நடைபெற திட்டமிடப்பட்டிருந்தது, ஆனால் முகவர்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்களின் கோரிக்கையினால் தேதி மாற்றப்பட்டது. முகவர்கள் கனமழை மற்றும் ஜிஎஸ்டி விகித மாற்றம் காரணமாக டிக்கெட் விற்பனை குறைந்ததாக தெரிவித்தனர்.

திருவோணம் பம்பர் லாட்டரி  டிக்கெட் விற்பனை:

கேரள மாநில லாட்டரி துறை இதற்காக ஏற்கனவே 75 இலட்சம் டிக்கெட்டுகளை முகவர்களுக்கு விற்றுள்ளது. இதில் பாலக்காடு 14,07,100 டிக்கெட்டுகளுடன் அதிகபட்ச விற்பனையை பதிவு செய்தது. திருச்சூர் மற்றும் திருவனந்தபுரம் ஆகிய இடங்கள் இதற்கு தொடர்ந்து ஒவ்வொன்றாக 9,37,400 மற்றும் 8,75,900 டிக்கெட்டுகளுடன் இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது இடங்களில் உள்ளன. கடந்த ஆண்டு மொத்தமாக 71.40 இலட்சம் டிக்கெட்டுகள் விற்கப்பட்டன.

திருவோணம் பம்பர் லாட்டரி பரிசு பட்டியல்:

- முதல் பரிசு: ரூ.25,00,00,000 (₹25 கோடி)
- இரண்டாம் பரிசு: ரூ.1,00,00,000 (₹1 கோடி)
- மூன்றாம் பரிசு: ரூ.50,00,000 (₹50 லட்சம்)
- நான்காம் பரிசு: ரூ.5,00,000 (₹5 லட்சம்)
- ஐந்தாம் பரிசு: ரூ.2,00,000 (₹2 லட்சம்)
- ஆறாம் பரிசு: ரூ.5,000 (₹5 ஆயிரம்)
- ஏழாம் பரிசு: ரூ.2,000 (₹2 ஆயிரம்)
- எட்டாம் பரிசு: ரூ.1,000 (₹1 ஆயிரம்)
- ஒன்பதாம் பரிசு: ரூ.500 (ஐநூறு)
- ஆறுதல் பரிசு: ரூ.5,00,000 (₹5 லட்சம்)

திருவோணம் பம்பர் லாட்டரி முடிவுகளை எவ்வாறு பார்ப்பது?

1. அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம்: www.keralalotteries.com
2. கேரள அரசு அரசிதழில் வெற்றி பெற்ற டிக்கெட் எண்களை சரிபார்க்கலாம்.
3. அறிவிக்கப்பட்ட தேதி மற்றும் நேரத்தில் நேரலையில் குலுக்கல் டிராவைப் பார்க்கலாம்.

திருவோணம் பம்பர் லாட்டரி பரிசு எவ்வாறு பெறுவது?

1. வெற்றியாளர்கள் தங்கள் வெற்றி பெற்ற டிக்கெட்டுகளை டிரா முடிந்த 30 நாட்களுக்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
2. அனைத்து விவரங்களயும் அதிகாரப்பூர்வ கேரள அரசு லாட்டரி துறை இணையதளத்தில் சரிபார்க்கப்பட வேண்டும்.
3. பரிசுத் தொகைகளில் வரிவிதிகள் உள்ளன. 7% முகவர் கமிஷன் மற்றும் 30% வருமான வரி சேர்ந்து மொத்த விலக்கு 37% ஆகும்.

லாட்டரி டிக்கெட் விற்பனை விவரங்கள்:

கேரள மாநில லாட்டரி துறையின் திருவோணம் பம்பர் லாட்டரி ஏற்கனவே 75 லட்சம் டிக்கெட்டுகளை முகவர்களுக்கு விற்றுள்ளது. அதன் விவரங்கள்.

- பாலக்காடு 14,07,100 டிக்கெட்டுகளுடன் அதிகபட்ச விற்பனையைப் பதிவு செய்தது.
- திருச்சூர் 9,37,400 டிக்கெட்டுகளுடன் இரண்டாவது அதிக விற்பனை.
- திருவனந்தபுரம் 8,75,900 டிக்கெட்டுகளுடன் மூன்றாவது அதிக விற்பனை
- கடந்த ஆண்டு மொத்தம் 71.40 லட்சம் திருவோணம் பம்பர் டிக்கெட்டுகள் விற்கப்பட்டன.

முக்கிய அம்சங்கள்:

1. முகவர்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்கள் கனமழை மற்றும் ஜிஎஸ்டி விகித மாற்றங்கள் காரணமாக டிக்கெட் விற்பனை குறைந்ததாக தெரிவித்துள்ளனர்.
2. இதுவரை லாட்டரி டிக்கெட் விற்பனை 75 இலட்சத்தை எட்டியுள்ளது. இது கடந்த ஆண்டு விற்பனையை விட அதிகம்.
3. முதலாவது பரிசு மிகப்பெரிய தொகை ₹25 கோடி ஆகும், இது அனைத்து தொடர்களுக்கும் பொதுவான பரிசாகும்.
4. பரிசுகள் பலவகையாக உள்ளன, வெற்றியாளர்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் பரிசு தொகைகள் விவரமாகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
5. பரிசுகள் பெறும் முறைகள் மற்றும் சரிபார்ப்பு வழிமுறைகள் தெளிவாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
6. பரிசுத் தொகைகளுக்கு 37% மொத்த வரிவிதிகள் மற்றும் முகவர் கமிஷன் பொருந்தும். 
7. திருவோணம் பம்பர் 2025 (BR-105) லாட்டரியின் குலுக்கல் அக்டோபர் 4 ஆம் தேதி நடைபெறும். இது முதலில் செப்டம்பர் 27 ஆம் தேதி திட்டமிடப்பட்டது. 
8. முகவர்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்களின் வேண்டுகோளைத் தொடர்ந்து தேதி மாற்றப்பட்டது. கனமழை மற்றும் ஜிஎஸ்டி விகிதங்களில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தால் டிக்கெட் விற்பனை பாதிக்கப்பட்டதாக அவர்கள் தெரிவித்தனர்.

முடிவுரை:

திருவோணம் பம்பர் 2025 லாட்டரி மிக முக்கியமான மற்றும் பரபரப்பான நிகழ்வாகும். முகவர்கள், விற்பனையாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் இதனை எதிர்நோக்கி உள்ளனர். பரிசுத் தொகைகள் மற்றும் வெற்றி வாய்ப்புகள் இதில் மிகுதியாக உள்ளன. அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளங்கள் மற்றும் அரசு அறிவிப்புகளின் வழியாக முடிவுகளை சரிபார்க்கவும், பரிசுகளை பெறும் முறைகளையும் பின்பற்றுவது அவசியம்.

