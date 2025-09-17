English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

பிரதமர் மோடியின் சம்பளம் எவ்வளவு? அவருக்கு கிடைக்கும் பிற சிறப்பு வசதிகள் என்ன? சுவாரசிய தகவல்கள்....

PM Modi Monthly Salary: பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஒவ்வொரு மாதமும் எவ்வளவு சம்பளம் பெறுகிறார்? அவருக்கு என்னென்ன சிறப்பு சலுகைகள் வழங்கப்படுகின்றன? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 17, 2025, 01:48 PM IST
  • பிரதமர் மோடியின் மாத சம்பளம் எவ்வளவு?
  • பிரதமர் வசிக்கும் பங்களா எங்குள்ளது?
  • பிரதமரின் சிறப்பு விமானத்தின் பெயர் என்ன?

Trending Photos

Happy Engineer’s Day: தமிழ் சினிமாவின் ஃபேமஸ் இஞ்சினியர் இயக்குநர்கள்!
camera icon8
Engineer Directors
Happy Engineer’s Day: தமிழ் சினிமாவின் ஃபேமஸ் இஞ்சினியர் இயக்குநர்கள்!
இரண்டாவது திருமணம் செய்தாரா நடிகை மீனா? அவரே சொன்ன பதில்!
camera icon7
Actress Meena
இரண்டாவது திருமணம் செய்தாரா நடிகை மீனா? அவரே சொன்ன பதில்!
ரேஷன் கார்டு பொருட்கள் வீடு தேடி வர விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
ரேஷன் கார்டு பொருட்கள் வீடு தேடி வர விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முக்கிய அப்டேட்
xAI-லிருந்து 500 ஊழியர்கள் பணியிடை நீக்கம்! எலான் மஸ்க் நோக்கம் என்ன?
camera icon7
xAI
xAI-லிருந்து 500 ஊழியர்கள் பணியிடை நீக்கம்! எலான் மஸ்க் நோக்கம் என்ன?
பிரதமர் மோடியின் சம்பளம் எவ்வளவு? அவருக்கு கிடைக்கும் பிற சிறப்பு வசதிகள் என்ன? சுவாரசிய தகவல்கள்....

PM Modi Salary: இன்று நமது பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களின் பிறந்தநாள். இன்றளவில் உலகம் முழுதுவதும் உள்ள மிக பிரபலமான தலைவர்களில் பிரதமர் மோடி முக்கியமான இடத்தில் உள்ளார். இந்தியாவின் நிலையை உலக அரங்கில் உயரச் செய்ததில் அவருக்கு குறிப்பிடத்தக்க பங்கு உள்ளது. இந்த பதிவில், பிரதமர் மோடியின் சம்பளம், அவருக்கு கிடைக்கும் சலுகைகள் ஆகிய சில சுவாரசியமான விஷயங்கள் பற்றி தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

பல வகையான மக்கள், பல மொழிகள், மல மதங்கள், மிகப்பெரிய மக்கள் தொகை என வேற்றுமைகளில் ஒற்றுமை காணும் இந்தியாவின் பிரதமராக இருப்பது ஒரு சாதாரண விஷயமல்ல. அதுவே ஒரு சாதனைதான். இந்தியாவின் பிரதமராக யார் இருந்தாலும், அவர் மீது உலகின் கவனம் எப்போதும் இருப்பதுண்டு. ஏனெனில், இந்தியா புவிசார் அரசியலில் மிக முக்கிய இடத்தை வகிக்கின்றது.

நாட்டு மக்களுக்காக அயராது உழைக்க வேண்டும், தேசிய கொள்கைகளை வகுக்க வேண்டும், வெளிநாடுகளில் இந்தியாவிற்கு பெருமை சேர்க்க வேண்டும், கடினமான காலங்களில் நாட்டை வழிநடத்த வேண்டும். இப்படி ஒரு பிரதமருக்கு பல கடமைகள் உள்ளன. இப்படிப்பட்ட குறிப்பிடத்தக்க பொறுப்பை வகிக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஒவ்வொரு மாதமும் எவ்வளவு சம்பளம் பெறுகிறார்? அவருக்கு என்னென்ன சிறப்பு சலுகைகள் வழங்கப்படுகின்றன?

பிரதமர் மோடியின் மாத சம்பளம் எவ்வளவு?

பிரதமர் நரேந்திர மோடி மாத சம்பளமாக ₹1.66 லட்சம் பெறுகிறார். இந்த சம்பளத்தில் பல்வேறு அலவன்சுகளும் அடங்கும், அவை பின்வருமாறு:

- அடிப்படை ஊதியம்: ₹50,000
- நாடாளுமன்ற அலவன்ஸ்: ₹45,000
- செலவுகளுக்கான அலவன்ஸ்: ₹3,000
- தினசரி அலவன்ஸ்: ₹2,000

அதாவது, ஒரு வருடத்திற்கு கணக்கிடப்பட்டால், அவரது மொத்த வருவாய் தோராயமாக ₹19.92 லட்சம். இந்தத் தொகை சிறியதாகத் தோன்றலாம், ஆனால் அதனுடன் வரும் சலுகைகள் இந்தப் பதவியை இன்னும் சிறப்பானதாக்குகின்றன.

பிரதமர் வசிக்கும் பங்களா

சம்பளத்திற்கு கூடுதலாக இந்தியாவில் பிரதமர் பதவியில் இருக்கும் நபர்களுக்கு வசிக்க ஒரு ஆடம்பரமான அரசு பங்களா அளிக்கப்படுகிறது. பிரதமர் மோடி, டெல்லியில் உள்ள 7, லோக் கல்யாண் மார்க்கில் ஒரு ஆடம்பரமான அரசு பங்களாவில் வசிக்கிறார். இந்த பங்களாவிற்கு பிரதமர் எந்த வித வாடகையோ அல்லது பராமரிப்பு தொகையோ செலுத்த வேண்டியதில்லை. அனைத்தும் அரசாங்கத்தால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. இந்த பங்களா ஒரு பிரதமருக்குத் தேவையான அனைத்து நவீன வசதிகளையும் கொண்டுள்ளது.

SPG கமாண்டோக்கள்: பிரதமரின் பாதுகாப்பிற்கான ஒரு வலுவான கேடயம்

பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் பாதுகாப்பிற்கு சிறப்பு பாதுகாப்பு குழு (SPG) பொறுப்பாக உள்ளது. இது உலகின் மிகவும் மதிப்புமிக்க பாதுகாப்பு நிறுவனங்களில் ஒன்றாகும். SPG கமாண்டோக்களிடம் அதிநவீன ஆயுதங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பம் இருப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், எந்தவொரு அவசரநிலையிலும் பிரதமரின் உயிரைக் காப்பாற்ற சிறப்பு பயிற்சியும் அவர்களுக்கு அளிக்கப்படுகின்றது. பிரதமர் அவர்களுக்கு மத்தியில் முற்றிலும் பாதுகாப்பாக இருக்கிறார்.

Air India One: பிரதமரின் சிறப்பு விமானம்

வெளிநாட்டு பயணங்கள் அல்லது அதிகாரப்பூர்வ பயணங்களுக்கு, ​​பிரதமர் மோடிக்கு Air India One எனப்படும் சிறப்பு விமானம் வழங்கப்படுகிறது. இந்த விமானம் சந்திப்பு அறைகள், மாநாட்டு அறைகள் மற்றும் உயர் தொழில்நுட்ப பாதுகாப்பு அமைப்புகள் போன்ற வசதிகளுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இது இந்திய விமானப்படையால் (IAF) இயக்கப்படுகிறது. இந்த விமானம் பாதுகாப்பானதாக இருப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், பிரதமருக்கு பயணத்தின் போது தனது பணிகளை எளிதாகச் செய்ய தேவையான அனைத்து வசதிகளையும் வழங்குகிறது.

தனிப்பட்ட ஊழியர்கள் மற்றும் மருத்துவ வசதிகள்

பிரதமருக்கு உதவ முழுமையாக ஒரு தனிப்பட்ட பணியாளர் குழுவும் உள்ளது. இதில் வீட்டு உதவியாளர்கள், அலுவலக ஊழியர்கள் மற்றும் பிற ஊழியர்கள் அடங்குவர், அவர்களின் செலவுகள் அனைத்தும் அரசாங்கத்தால் ஏற்கப்படுகின்றன. மேலும், பிரதமருக்கும் அவரது குடும்பத்தினருக்கும் இலவச மருத்துவ பராமரிப்பு வழங்கப்படுகிறது. அவர் எப்போதும் நாடு மற்றும் உலகத்துடன் தொடர்பில் இருக்கக்கூடிய வகையில் அனைத்து வகையான தகவல் தொடர்பு சேவைகளையும் அணுகலாம்.

ஒட்டுமொத்தமாக, ஒரு பெரிய நிறுவன தலைமை நிர்வாக அதிகாரியின் சம்பளத்துடன் ஒப்பிடும்போது பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் சம்பளம் குறைவாகத் தோன்றினாலும், அவர் பெறும் அரசாங்க சலுகைகள், பாதுகாப்பு மற்றும் மரியாதை ஆகியவை இந்தப் பதவியை விலைமதிப்பற்றதாக ஆக்குகின்றன. பொறுப்புகள் மற்றும் சலுகைகளின் கலவையே இந்தப் பதவியை நாட்டின் மிகவும் மதிப்புமிக்க ஒன்றாக ஆக்குகிறது. சம்பளம், வசதிகள், பாதுகாப்பு என இவை அனைத்திற்கும் மேலாக, உலகின் மிகச்சிறந்த நாட்டின் பிரதமராக இருப்பதையே மிகப்பெரிய கொடுப்பனையாக பிரதமர் மோடி கருதுகிறார். தற்போது பிரதமராக இருக்கும் நரேந்திர மோடி மட்டுமல்லாமல், இதுவரை இந்திய பிரதமர்களாக இருந்தவர்களுக்கும் இதே எண்ணம்தான் இருந்திருக்கும், இனி வரும் பிரதமர்களுக்கும் இதே எண்ணம்தான் இருக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

மேலும் படிக்க | பிரதமர் மோடியின் வாழ்கை வரலாறு: ஹீரோவாக நடிக்கும் பிரபல ஹீரோ! யார் தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | பிரதமர் மோடியிடம் கண்ணீர்விட்ட மக்கள்... இனியாவது மணிப்பூர் வளர்ச்சி பாதைக்கு போகுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

PM ModiNarendra ModiPrime ministerIndiaBJP

Trending News