/ராஜேஷ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ்: ₹15 லட்சம் கோடி ஊழலுக்குப் பின்னால் உள்ள உண்மை என்ன? LIC-க்கு வந்த சோதனை

மும்பை: இந்தியாவின் முன்னணி தங்க நகை தயாரிப்பு மற்றும் ஏற்றுமதி நிறுவனமான ‘ராஜேஷ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ்’ (Rajesh Exports) மற்றும் அதன் விளம்பரதாரர் (Promoter) ராஜேஷ் மேத்தா ஆகியோர் மீது இந்திய பங்குகள் மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியம் (SEBI) கடுமையான நிதி முறைகேடு குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தியுள்ளது. செபியின் 109 பக்க இடைக்கால உத்தரவு, பங்குச்சந்தையிலும் முதலீட்டாளர்கள் மத்தியிலும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த விவகாரத்தின் பின்னணி என்ன, ரூ. 15.15 லட்சம் கோடி கணக்கு முரண்பாடு எங்கிருந்து வந்தது, இதனால் எல்.ஐ.சி (LIC) மற்றும் சில்லறை முதலீட்டாளர்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகள் என்ன என்பது குறித்த முழுமையாக பார்ப்போம்.
ராஜேஷ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் சாதாரண நிறுவனமல்ல. உலகளவில் தங்கத்தைச் சுத்திகரிப்பதிலும் (Gold Refining) நகை தயாரிப்பிலும் முன்னணி வகிக்கும் ஒரு கார்ப்பரேட் நிறுவனம்.
கடந்த 2020-21 நிதியாண்டு முதல் 2024-25 நிதியாண்டு வரையிலான 5 ஆண்டுகளில், நிறுவனத்தின் கணக்கு வழக்குகளில் ரூ. 15.15 லட்சம் கோடி வருவாயில் (Revenue) பெரும் முரண்பாடுகள் இருப்பதாக செபி தெரிவித்துள்ளது.
வெளிநாட்டு நிறுவனங்களின் கணக்குகள்: ராஜேஷ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் நிறுவனத்தின் மொத்த ஒருங்கிணைந்த வருவாயில் (Consolidated Revenue) 97% முதல் 99% வரை சுவிட்சர்லாந்தின் வல்கேம்பி உள்ளிட்ட வெளிநாட்டு துணை நிறுவனங்கள் (Subsidiaries) மூலமே வருவதாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது.
பங்குதாரர் ஒருவர் கொடுத்த புகாரின் அடிப்படையில், 2024 அக்டோபரில் முறையான விசாரணை தொடங்கப்பட்டு, 'பிடிஓ இந்தியா' (BDO India) மூலம் தடயவியல் தணிக்கை (Forensic Audit) நடத்தப்பட்டது. இதன் விளைவாக செபி இடைக்கால உத்தரவு பிறப்பித்து ராஜேஷ் மேத்தாவை மறு உத்தரவு வரும் வரை பங்குச்சந்தையில் செயல்படத் தடை விதித்துள்ளது.
இந்த குற்றச்சாட்டுகளை ராஜேஷ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் முற்றிலும் மறுத்துள்ளது. தங்களின் வருவாய் புள்ளிவிவரங்கள் சரியானவை என்றும், செபியிடம் சில புரிதல் குறைபாடுகள் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், தேவையான அனைத்து ஆவணங்களையும் சமர்ப்பித்துத் தங்கள் தரப்பு நியாயத்தை நிரூபிப்போம் என்றும் நிறுவனம் கூறியுள்ளது.
இந்த செய்தி வெளியானதும் ராஜேஷ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் பங்குகள் 5% லோயர் சர்க்யூட்டை (Lower Circuit) எட்டின. பங்குகளை விற்க லட்சக்கணக்கானோர் வரிசையில் நின்றாலும், வாங்குவதற்கு ஆள் இல்லை.
பொது முதலீட்டாளர்களுக்கு இழப்பு: 2023 பிப்ரவரியில் ரூ. 1,028 என்ற உச்சத்தில் இருந்த இந்தப் பங்கு, அடுத்தடுத்த வீழ்ச்சியால் ரூ. 80 வரை சரிந்தது. இதனால் பொது முதலீட்டாளர்களின் சுமார் ரூ. 1,725 கோடி சொத்து மதிப்பு அழிந்துள்ளதாக செபி மதிப்பிட்டுள்ளது.
இந்தியாவின் மிகப்பெரிய பொதுத்துறை காப்பீட்டு நிறுவனமான LIC, இந்த நிறுவனத்தில் 10.8% பங்குகளை (மார்ச் 2026 தரவுகளின்படி) வைத்துள்ளது. இந்த விவகாரத்தால் எல்.ஐ.சி பங்குகள் 1% வரை சரிந்தன. ராஜேஷ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் பங்கின் மதிப்பு நீண்ட காலத்திற்கு மீளாது என்பதால் எல்.ஐ.சியின் முதலீட்டிற்குப் பெரும் நஷ்டம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
ஒரு நிறுவனத்தின் பிரம்மாண்ட பிராண்ட் மதிப்பு, விளம்பரங்கள் மற்றும் பெரிய வருவாய் எண்களை மட்டுமே பார்த்து முதலீடு செய்யக் கூடாது என்பதற்கு இந்தச் சம்பவம் ஒரு முக்கிய பாடம். முதலீடு செய்யும் முன் நிறுவனத்தின் பணப்புழக்கம் (Cash Flow), கார்ப்பரேட் ஆளுமை (Corporate Governance) மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மை ஆகியவற்றை ஆராய்வது அவசியம்.
தற்போது செபி பிறப்பித்துள்ளது இடைக்கால உத்தரவு மட்டுமே என்பதால், இறுதி விசாரணையில் குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்டால் ராஜேஷ் மேத்தா மற்றும் நிறுவனத்திற்குப் பலத்த அபராதமும், கடுமையான சட்ட நடவடிக்கைகளும் பாயக்கூடும். அதுவரை சில்லறை முதலீட்டாளர்கள் இந்த பங்கிலிருந்து விலகியிருக்குமாறு சந்தை வல்லுநர்கள் அறிவுறுத்துகின்றனர்.