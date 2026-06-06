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ராஜேஷ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ்: ₹15 லட்சம் கோடி ஊழலுக்குப் பின்னால் உள்ள உண்மை என்ன? LIC-க்கு வந்த சோதனை

Gold King Rajesh Mehta: 2020-21 முதல் 2024-25 வரையிலான காலகட்டத்தில் ராஜேஷ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் நிறுவனத்தின் வருவாயில் ரூ. 15.15 லட்சம் கோடி முரண்பாடு இருப்பதாக செபி இடைக்கால உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. இதனால் அதன் விளம்பரதாரர் ராஜேஷ் மேத்தாவுக்கு பங்குச்சந்தையில் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிறுவனத்தின் பங்குகள் 5% சரிவைச் சந்தித்தது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 06, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 01:32 PM IST
ராஜேஷ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ்: ₹15 லட்சம் கோடி ஊழலுக்குப் பின்னால் உள்ள உண்மை என்ன? LIC-க்கு வந்த சோதனை
Image Credit: Rajesh Exports Promoter Rajesh Mehta and SEBI Logo with Stock Market Chart | Image: File

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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