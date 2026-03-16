PPF vs SIP ஒப்பீடு: 10 ஆண்டுகளில் அதிக லாபம் தருவது எது? பாதுகாப்பான PPF-ஆ? லாபகரமான SIP-யா?

PPF vs SIP முதலீடு செய்திகள்: நீங்கள் ஆண்டுக்கு ரூ.1,50,000 முதலீடு செய்யத் திட்டமிடுகிறீர்கள் என்றால், அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் உங்கள் பணம் எங்கே அதிகமாக வளரும் என்பதைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம். பாதுகாப்பான அரசுத் திட்டமான PPF-ஆ அல்லது சந்தை சார்ந்த SIP-யா?, பத்து ஆண்டுகளில் எந்தத் திட்டம் அதிக செல்வத்தை உருவாக்கும் என்பதே பல முதலீட்டாளர்களின் பெரிய கேள்வியாக உள்ளது.
10 ஆண்டு காலப்பகுதியில் SIP (Systematic Investment Plan) மற்றும் PPF (Public Provident Fund) முதலீடுகளின் கணிப்புகளை ஒப்பிட்டுப் பார்ப்போம். இதில் எது அதிக லாபம் கொடுக்கும்? ஒரு விரிவான அலசல்
SIP மற்றும் PPF முதலீட்டு முறை மற்றும் வரம்புகள்
குறைந்தபட்ச முதலீடு: SIP-யை வெறும் ரூ.500-ல் தொடங்கலாம். PPF-ல் ஒரு நிதி ஆண்டிற்கு ரூ.500 செலுத்தினால் போதும்.
அதிகபட்ச முதலீடு: SIP-க்கு எல்லையே கிடையாது. ஆனால், PPF-ல் ஒரு ஆண்டுக்கு அதிகபட்சமாக ரூ.1.5 லட்சம் மட்டுமே முதலீடு செய்ய முடியும்.
SIP முதலீடு விவரம்
நீங்கள் ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தில் மாதம் ரூ.12,500 (ஆண்டுக்கு ரூ.1.5 லட்சம்) முதலீடு செய்கிறீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம்.
- முதலீட்டுக் காலம்: 10 ஆண்டுகள்
- மொத்த முதலீடு: ரூ.15,00,000
- எதிர்பார்க்கப்படும் வருமானம்: 12% (சந்தை நிலவரத்தைப் பொறுத்தது)
- கிடைக்கும் வட்டி/லாபம்: சுமார் ரூ.14,04,238
- 10 ஆண்டு முடிவில் மொத்தத் தொகை: ரூ.29,04,238
PPF முதலீடு விவரம்
அரசு வழங்கும் பொது வருங்கால வைப்பு நிதியில் (PPF) ஆண்டுக்கு ரூ.1,50,000 முதலீடு செய்கிறீர்கள் எனில்,
- முதலீட்டுக் காலம்: 10 ஆண்டுகள்
- மொத்த முதலீடு: ரூ.15,00,000
- தற்போதைய வட்டி விகிதம்: 7.1% (நிலையானது)
- கிடைக்கும் வட்டி: சுமார் ரூ.5,82,282
- 10 ஆண்டு முடிவில் மொத்தத் தொகை: ரூ.20,82,282
ஒப்பீட்டு அட்டவணை: 10 ஆண்டு காலப்பகுதி
|விவரம்
|SIP (12% வருமானம்)
|PPF (7.1% வட்டி)
|மொத்த முதலீடு
|ரூ.15,00,000
|ரூ.15,00,000
|மதிப்பிடப்பட்ட லாபம்/வட்டி
|ரூ.14,04,238
|ரூ.5,82,282
|10 ஆண்டு முடிவில் மொத்தத் தொகை
|ரூ.29,04,238
|ரூ.20,82,282
PPF மற்றும் SIP இரண்டில் எது அதிக லாபம் தரும்?
PPF மற்றும் SIP உள்ள கணக்கீட்டின்படி, 10 ஆண்டுகளில் SIP முதலீடு உங்களை சுமார் ரூ.8.22 லட்சம் கூடுதல் லாபமடையச் செய்கிறது.
யார் SIP திட்டத்தை தேர்ந்தெடுக்கலாம்?
பணவீக்கத்தைத் தாண்டி அதிக லாபம் ஈட்ட விரும்புபவர்கள் மற்றும் சிறிது சந்தை அபாயத்தை (Risk) எதிர்கொள்ளத் தயாராக இருப்பவர்கள்.
யார் PPF திட்டத்தை தேர்ந்தெடுக்கலாம்?
முதலீட்டிற்கு 100% பாதுகாப்பு வேண்டும், எவ்வித ரிஸ்க்கும் எடுக்க விரும்பவில்லை என்பவர்கள். மேலும், இதில் கிடைக்கும் வட்டிக்கு முழுமையான வரி விலக்கு (EEE) உண்டு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
PPF vs SIP திட்டத்தில் எது சிறந்தது?
நீண்ட கால நோக்கில் செல்வத்தை உருவாக்க SIP ஒரு சிறந்த கருவியாகத் தெரிகிறது. இருப்பினும், உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவில் பாதுகாப்பிற்கு PPF-ம், வளர்ச்சிக்கு SIP-யும் கலந்து இருப்பது ஒரு புத்திசாலித்தனமான முடிவாக இருக்கும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
1. PPF மற்றும் SIP - இதில் எது பாதுகாப்பானது?
PPF (Public Provident Fund) என்பது இந்திய அரசால் நடத்தப்படும் திட்டம், எனவே இதில் முதலீடு செய்யும் பணத்திற்கு 100% பாதுகாப்பு உண்டு. SIP என்பது சந்தை அபாயங்களுக்கு (Market Risks) உட்பட்டது. ஆனால் நீண்ட காலத்தில் பணவீக்கத்தை விட அதிக லாபம் தரக்கூடியது.
2. 10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு PPF-ல் இருந்து முழுப் பணத்தையும் எடுக்க முடியுமா?
இல்லை. PPF திட்டத்தின் மொத்த முதிர்வு காலம் (Maturity Period) 15 ஆண்டுகள் ஆகும். 7 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நீங்கள் ஒரு பகுதியை மட்டும் (Partial Withdrawal) எடுக்க முடியும். ஆனால் SIP-ல் முதலீடு செய்யும் போது எப்போது வேண்டுமானாலும் பணத்தை எடுத்துக் கொள்ளலாம்.
3. SIP-ல் 12% வருமானம் என்பது உறுதியானதா?
இல்லை. SIP என்பது மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீடு என்பதால், லாபம் பங்குச்சந்தையின் போக்கைப் பொறுத்து மாறும். கடந்த கால தரவுகளின் அடிப்படையில் 10-15 வருட முதலீட்டில் சராசரியாக 12% வருமானம் கிடைக்க வாய்ப்பு அதிகம். ஆனால் இது உறுதி செய்யப்பட்டதல்ல.
4. PPF மற்றும் SIP இரண்டிலும் வரிச் சலுகை உண்டா?
ஆம். PPF-ல் முதலீடு செய்யும் தொகைக்கு 80C பிரிவின் கீழ் வரி விலக்கு உண்டு. SIP-ல் நீங்கள் ELSS (Tax Saving Mutual Fund) தேர்ந்தெடுத்தால் வரி விலக்கு பெறலாம். மற்ற மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் லாபத்திற்கு ஏற்ப மூலதன ஆதாய வரி (Capital Gains Tax) விதிக்கப்படும்.
5. நான் 1.5 லட்சத்தை பிரித்து முதலீடு செய்யலாமா?
நிச்சயமாக. உங்கள் முதலீட்டைப் பிரித்து (Diversification), ஒரு பகுதியை பாதுகாப்பிற்காக PPF-லும், மற்றொரு பகுதியை அதிக லாபத்திற்காக SIP-லும் முதலீடு செய்வது ஒரு புத்திசாலித்தனமான முடிவாகும்.
(பொறுப்பு துரப்ப்பு: இவை அனைத்தும் தற்போதைய தரவுகளின் அடிப்படையில் செய்யப்பட்ட கணிப்புகளே. முதலீடு செய்யும் முன் நிதி ஆலோசகரைக்
கலந்தாலோசிக்கவும்.)
மேலும் படிக்க - NPS புதிய விதிகள்: அரசு மற்றும் அரசு சாரா நிறுவனங்களுக்கு PFRDA முக்கிய அப்டேட்
மேலும் படிக்க - EPFO, SSY, SCSS, PPF, FD: பல திட்டங்கள் இருந்தாலும், வட்டி விகிதத்தில் பாஸ் இதுதான்...காரணம் இதோ!!
மேலும் படிக்க - 10 ஆயிரம் ரூபாயை ரூ.2 லட்சமாக மாற்றுவது எப்படி? சூப்பர் ஐடியா
