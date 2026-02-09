English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • இந்தியாவில் அதிகமாக தங்கம் உற்பத்தி செய்யும் மாநிலம்! எது தெரியுமா?

State In India Produces Gold : இந்தியா, தங்கத்தை அதிகம் வாங்கும் நாடுகளுள் ஒன்றாக இருக்கிறது. அப்படி இருக்கையில், இங்கு தங்க சேமிப்பில் முதலிடத்தில் இருக்கும் நாடு எது என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Feb 9, 2026, 04:06 PM IST
  • இந்தியாவில் தங்கத்தை வைத்திருக்கும் மாநிலம்..
  • எது தெரியுமா?
  • இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்..

State In India Produces Gold : இந்தியாவில், தங்கத்தை சேமிப்பாக கருதும் பல பேர் அதனை எதிர்கால முதலீட்டிற்காக வாங்கி வைப்பர். அதிலும் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் தங்கத்திற்கு மவுசு அதிகம். வீட்டு விஷேசங்களான திருமணம், காது குத்து, சடங்கு உள்ளிட்ட பல விஷயங்களில் நகையை ஒரு சீர் பொருளாக வைப்பர். இப்படி மங்களகரமான விஷயங்களில் தங்கமானது வைக்கப்படுகிறது.

உச்சம் பெரும் தங்கம் விலை!

தங்கத்தின் விலை, நாளுக்கு நாள், உச்சம் பெற்று வருகிறது. இதனால், தங்கத்தின் தேவையும் பெருகி வருகிறது. ஒரு நாள் 10,000 ரூபாய்க்கு ஏறினால், மறு நாள் ரூ.2,000க்கு மட்டுமே குறையும் நிலையும் உருவாகி இருக்கிறது. இன்றைய தேதியில்  தங்கத்தின் விலை ஒரு கிராம் ஆபரணத் தங்கம் ரூ.14,650-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், தூய தங்கம் 24 கேரட் ஒரு சவரன் ரூ.1,25,840 ஆகவும், ஒரு கிராம் ரூ.15,730 ஆகவும் உயர்ந்துள்ளது. இப்படியே போனால், இந்த வருடத்திற்குள் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.2,00,000 தாண்டலாம் என்று கூறப்படுகிறது.

தங்க சேமிப்பில் முதலிடம்..

தங்கத்தை, இந்தியாவை சேர்ந்த ஒரு மாநிலம் அதிகமாக சேமித்து வருகிறது. GSI (இந்திய புவியியல் ஆய்வு மையம்) படி, தங்க சுரங்கம் மற்றும் உற்பத்தியில் கர்நாடகா முதல் இடத்தில் இருக்கிறதாம். அது மட்டும் அல்லாமல், நாட்டில் இருந்து வெட்டியெடுக்கப்படும் மொத்த தங்கத்தில், 99% கர்நாடகாவில் உள்ள சுரங்கங்களில் இருந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. 

கர்நாடகாவில் உள்ள ராய்ச்சூர் மாவட்டத்தில், ஹுட்டி தங்க சுரங்கங்கள் உள்ளன. இவை, நாட்டின் பழமையான தங்க சுரங்கங்களுள் ஒன்றாகும். கர்நாடகாவில் இருக்கும் கோலார் கோல்ட் மைன்ஸ் பற்றி நாங்கள் சொல்லி யாருக்கும் தெரிய வேண்டியதில்லை. அவை எவ்வளவு பிரபலம் என்பது, அனைவருக்கும் எப்போதோ தெரிந்திருக்கும். 

அதிக தங்க இருப்பு கொண்ட மாநிலம்...

தங்கத்தை கர்நாடகா சேமித்தாலும், தங்கம் அதிகம் இருக்கும் மாநிலம் அது கிடையாது. பீகார்தான். இங்கிருக்கும் ஜமுய் என்கிற மாவட்டத்தில், 222.8 மில்லியன் டன் தங்க தாது இருப்பு இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இது, சிறிய அளவிலான நாடுகளின் தங்க இருப்புகளை விட மிகவும் அதிகம் ஆகும். இது தொடர்பான ஆய்வுகள் சமீப காலங்களாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. 

தங்கத்தை அதிகம் வாங்கும் நாடு..

தங்கத்தை அதிகம் வாங்கும் நாடுகளில், இந்தியா முக்கிய இடத்தை பெற்றுள்ளது. சீனாவும் இதில் முக்கிய நாடாக உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | தங்கம் விலை வீழ்ச்சி, நகைக்கடன் நிறுத்தப்படுமா? ரிசர்வ் வங்கி முக்கிய அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | சென்னை தங்கம் விலை, பிப்ரவரி 9: இன்றைய நிலவரம் என்ன?

