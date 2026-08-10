/இன்று யாருடைய வாழ்க்கை மாறப்போகிறது? ரூ.1 கோடி பாக்யதாரா லாட்டரி குலுக்கல்

கேரளா: கேரள மாநில லாட்டரித்துறை சார்பில் நடத்தப்படும் வாராந்திர Bhagyathara BT-66 லாட்டரி குலுக்கல் இன்று (ஆகஸ்ட் 10, 2026) நடைபெற உள்ளது. இந்தக் குலுக்கல் பிற்பகல் 3 மணிக்கு நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் முதல் பரிசாக ரூ.1 கோடி வழங்கப்பட உள்ளது. இரண்டாம் பரிசு ரூ.30 லட்சமும், மூன்றாம் பரிசு ரூ.5 லட்சமும் வழங்கப்படுகிறது.
கேரள மாநில லாட்டரித்துறை நடத்தும் வாராந்திர லாட்டரிகளில் ஒன்றான Bhagyathara லாட்டரியின் BT-66 குலுக்கல் முடிவுகளை, குலுக்கல் முடிந்த பிறகு அதிகாரப்பூர்வ தளத்தில் சரிபார்க்கலாம். கேரள லாட்டரித்துறையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் லாட்டரி முடிவுகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
BT 263322
BN 238977
BU 161213
1341
1546
1919
8214
8836
9258
0121 0730 0810 1887 2062 2467 3075 3077 4336 4470 4493 4622 5386 5991 6807 7408 7789 8181 8188 8212 8312 8434 8513 8891 9001
0417 0475 0496 0603 1020 1242 1301 1366 1385 1646 1666 1712 1780 1845 1855 1874 1959 2236 2293 2324 2395 2548 2578 3235 3245 3324 3443 3453 3600 3807 3957 4117 4261 4645 4658 4746 4960 5150 5199 5342 5422 6026 6089 6146 6169 6521 6776 6791 6900 7030 7454 7486 7589 7598 7704 7714 7729 7802 7807 7823 7983 8166 8192 8342 8355 8400 8583 8653 8657 8752 8908 9051 9216 9378 9581 9911
0133 0359 0482 0715 0720 0796 0864 0865 0992 1033 1038 1040 1145 1400 1520 1555 1628 1873 2033 2441 2530 2598 2625 2711 2778 2849 2882 2892 3301 3319 3384 3575 3758 3779 3815 4043 4166 4243 4254 4322 4342 4435 4508 4678 4726 4853 5011 5081 5416 5447 5508 5639 5649 5675 5740 5871 6117 6220 6318 6325 6346 6376 6448 6526 6545 6609 6682 6714 7036 7107 7111 7113 7230 7262 7298 7306 7503 7505 7710 8028 8918 8955 8957 9005 9049 9240 9270 9485 9671 9781 9793 9841 9935 9947
0022, 0103, 0191, 0197, 0289, 0348, 0382, 0503, 0620, 0719, 0742, 0758, 0802, 1022, 1055, 1209, 1263, 1268, 1812, 1815, 1932, 1940, 1963, 2126, 2136, 2137, 2140, 2238, 2259, 2505, 2516, 2537, 2564, 2706, 2834, 2897, 2942, 3032, 3146, 3189, 3203, 3262, 3285, 3414, 3727, 3818, 3933, 3937, 3971, 3977, 3991, 4048, 4080, 4082, 4090, 4121, 4176, 4196, 4200, 4253, 4304, 4319, 4483, 4564, 4716, 4756, 4954, 5040, 5058, 5078, 5130, 5231, 5302, 5396, 5448, 5449, 5597, 5622, 5684, 5814, 5823, 5847, 5893, 5959, 6007, 6018, 6020, 6139, 6149, 6199, 6404, 6452, 6486, 6601, 6643, 6665, 6696, 6742, 6760, 6844, 6889, 6895, 6915, 6931, 7064, 7381, 7449, 7561, 7640, 7681, 7752, 7977, 8020, 8070, 8077, 8224, 8237, 8301, 8478, 8517, 8551, 8579, 8629, 8632, 8634, 8643, 8665, 8669, 8744, 9046, 9108, 9134, 9292, 9319, 9467, 9506, 9556, 9670, 9761, 9795, 9813, 9830, 9938, 9939
Bhagyathara என்பது கேரள அரசின் மாநில லாட்டரித்துறை சார்பில் நடத்தப்படும் வாராந்திர லாட்டரி. தற்போதைய அதிகாரப்பூர்வ பரிசு அமைப்பின்படி, ஒரு Bhagyathara டிக்கெட்டின் விலை ரூ.50 ஆகும். டிக்கெட்டுகள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முகவர்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்கள் மூலம் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன.
இந்த லாட்டரியில் அதிகபட்சமாக ரூ.1 கோடி முதல் பரிசு வழங்கப்படுகிறது. இதற்கு அடுத்ததாக ரூ.30 லட்சம் மற்றும் ரூ.5 லட்சம் என முக்கிய பரிசுகள் உள்ளன.
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பரிச தொகை
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விவரம்
|1-ம் பரிசு ₹1 கோடி
|அனைத்து சீரிஸ்களுக்கும் பொதுவானது
|2-ம் பரிசு ₹30 லட்சம்
|அனைத்து சீரிஸ்களுக்கும் பொதுவானது
|3-ம் பரிசு ₹5 லட்சம்
|அனைத்து சீரிஸ்களுக்கும் பொதுவானது
|4-ம் பரிசு ₹5,000
|கடைசி 4 இலக்கங்கள்
|5-ம் பரிசு ₹2,000
|கடைசி 4 இலக்கங்கள்
|6-ம் பரிசு ₹1,000
|கடைசி 4 இலக்கங்கள்
|7-ம் பரிசு ₹500
|கடைசி 4 இலக்கங்கள்
|8-ம் பரிசு ₹200
|கடைசி 4 இலக்கங்கள்
|9-ம் பரிசு ₹10
|கடைசி 4 இலக்கங்கள்
கேரள அரசின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பின்படி, நான்காம் பரிசு முதல் ஒன்பதாம் பரிசு வரை பல்வேறு எண்ணிக்கைகளில் கடைசி நான்கு இலக்கங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு பரிசுகள் வழங்கப்படுகின்றன.
இன்று பிற்பகல் 3 மணிக்கு குலுக்கல் நடைபெற்ற பிறகு, வெற்றி எண்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படும். டிக்கெட் வைத்திருப்பவர்கள் தங்களுடைய டிக்கெட் எண்ணை அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகளுடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம்.
கேரள மாநில லாட்டரித்துறையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் லாட்டரி முடிவுகளுக்கான தனிப்பட்ட பகுதி உள்ளது. அங்கு லாட்டரி எண் மற்றும் குலுக்கல் தேதியின் அடிப்படையில் முடிவுகளை பார்க்க முடியும்.
உங்கள் டிக்கெட்டில் உள்ள லாட்டரி சீரிஸ் சரியாக உள்ளதா என்பதைப் பார்க்கவும்.
டிக்கெட் எண்ணை முழுமையாக சரிபார்க்கவும்.
கடைசி நான்கு இலக்க பரிசுகளையும் கவனமாக ஒப்பிடவும்.
அதிகாரப்பூர்வ முடிவு வெளியான பிறகே பரிசு கிடைத்துள்ளதா என்பதை உறுதி செய்யவும்.
வெற்றி பெற்ற அசல் டிக்கெட்டை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கவும்.
லாட்டரியில் பரிசு கிடைத்ததாக தெரியவந்தால், முதலில் அதிகாரப்பூர்வ முடிவுடன் டிக்கெட் எண்ணை சரிபார்க்க வேண்டும். அதன்பிறகு அசல் டிக்கெட்டை பாதுகாப்பாக வைத்துக்கொண்டு, கேரள மாநில லாட்டரித்துறை குறிப்பிடும் விதிமுறைகளின்படி பரிசை கோர வேண்டும்.
பரிசு பெறுவதற்கான நடைமுறையில் பொதுவாக தேவையான ஆவணங்கள் மற்றும் அடையாளச் சான்றுகள் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். பரிசுத் தொகைக்கு ஏற்ப சம்பந்தப்பட்ட லாட்டரி அலுவலகத்தில் அல்லது மாநில லாட்டரித்துறையின் வழிகாட்டுதலின்படி கோரிக்கை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
Bhagyathara BT-66 குலுக்கல் இன்று, ஆகஸ்ட் 10, 2026, பிற்பகல் 3 மணிக்கு நடைபெற உள்ளது. குலுக்கல் முடிந்ததும் வெற்றி எண்கள் வெளியிடப்படும். தற்போது வெற்றி எண்கள் வெளியாகாததால், இந்தப் பக்கத்தில் அவை இடம்பெறவில்லை.
லாட்டரிக்கு அடிமையாகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. லாட்டரி விளையாடுவதற்கான அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ இத்தகவல்களை கருதக்கூடாது. Zee News Tamil லாட்டரி விளையாட்டை ஊக்குவிக்காது. லாட்டரி தொடர்பான முடிவுகளை எப்போதும் கேரள மாநில லாட்டரித்துறையின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளுடன் சரிபார்க்கவும்.