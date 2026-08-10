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இன்று யாருடைய வாழ்க்கை மாறப்போகிறது? ரூ.1 கோடி பாக்யதாரா லாட்டரி குலுக்கல்

Kerala Lottery Bhagyathara BT-66 லாட்டரி குலுக்கல் இன்று (ஆகஸ்ட் 10, 2026) பிற்பகல் 3 மணிக்கு நடைபெறுகிறது. இதில் முதல் பரிசாக ரூ.1 கோடி, இரண்டாம் பரிசாக ரூ.30 லட்சம், மூன்றாம் பரிசாக ரூ.5 லட்சம் வழங்கப்படுகிறது. BT-66 லாட்டரி முடிவுகள், பரிசு விவரங்கள் மற்றும் வெற்றி பெற்றவர்கள் பரிசை எவ்வாறு பெறுவது என்பது குறித்து முழு விவரங்களை இங்கே பார்க்கலாம்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 10, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 04:31 PM IST
இன்று யாருடைய வாழ்க்கை மாறப்போகிறது? ரூ.1 கோடி பாக்யதாரா லாட்டரி குலுக்கல்
Image Credit: AI Generated | ₹1 Crore for a ₹50 Ticket! Kerala Lottery BT-66 Result Today

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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