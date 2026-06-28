/நீங்கள் இறந்துவிட்டால் உங்களின் பிஎப் பணம் யாருக்கு கிடைக்கும்? முழு விவரங்கள்

EPFO : நாம் உயிரோடு இருக்கும் வரை நமது குடும்பத்தைப் பாதுகாப்பாகப் பார்த்துக் கொள்கிறோம். ஆனால், நமக்கு ஒரு அசம்பாவிதம் நேர்ந்தால் நமது குடும்பத்தின் நிதி நிலைமை என்னவாகும் என்ற கேள்வி பலருக்கும் இருக்கும். நீங்கள் மாதச் சம்பளம் வாங்கும் இ.பி.எஃப் (EPF) உறுப்பினராக இருந்தால், உங்களுக்குப் பிறகு உங்கள் குடும்பத்திற்கு பென்ஷன் தொகை கிடைக்குமா என்பதைப் பற்றித் தெரிந்து கொள்வது மிகவும் அவசியம்.
நம்மில் பலர், வேலை செய்யும் போது பிஎப் கணக்கில் சேரும் பணத்தை ஓய்வூதிய காலத்திற்கு மட்டுமே உதவும் என்று நினைக்கிறோம். ஆனால், பிஎப் கணக்குடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள பணியாளர் ஓய்வூதியத் திட்டம உங்கள் மறைவுக்குப் பிறகும் உங்கள் குடும்பத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய நிதிப் பாதுகாப்பு கொடுக்கும் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
பல ஊழியர்கள் தாங்கள் இறந்த பிறகு தங்களது பிஎப் பலன்கள் அனைத்தும் முடிவுக்கு வந்துவிடும் என்று தவறாக எண்ணுகிறார்கள். ஆனால் அது உண்மையில்லை. பிஎப் கணக்கில் உள்ள மொத்தத் தொகை தனியாக செட்டில் செய்யப்படும் அதே வேளையில், பென்ஷன் திட்டத்தின் (EPS) கீழ் தகுதியுள்ள குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு மாதாந்திர வருமானம் தொடர்ந்து கிடைக்கும்.
இது குறித்து நிதி வல்லுநர்கள் கூறும்போது, ஒரு பிஎப் உறுப்பினர் பணியில் இருக்கும்போது எதிர்பாராத விதமாக மரணமடைந்தால், அவர் ஒரே ஒரு மாதம் மட்டுமே இந்த பென்ஷன் திட்டத்திற்குப் பங்களிப்பு செய்திருந்தாலும் கூட, அவரது குடும்பத்திற்கு வாழ்நாள் முழுவதற்குமான மாதாந்திர பென்ஷன் பாதுகாப்புத் திட்டம் உடனடியாக நடைமுறைக்கு வந்துவிடும் என்று விளக்குகிறார்கள்.
உறுப்பினர் ஒருவரின் மறைவுக்குப் பிறகு, இந்த பென்ஷன் தொகையைப் பெறுவதற்கு அவருடைய குடும்ப உறுப்பினர்களுக்குப் பின்வரும் முன்னுரிமைகளின் அடிப்படையில் தகுதி வழங்கப்படுகிறது:
மனைவி அல்லது கணவர்: உறுப்பினரின் மறைவுக்குப் பிறகு, அவரது மனைவி அல்லது கணவர் வாழ்நாள் முழுவதும் அல்லது அவர் மறுமணம் செய்து கொள்ளும் வரை இந்த மாதாந்திர பென்ஷனைப் பெறத் தகுதியுடையவர் ஆவார். பொதுவாக, உறுப்பினர் பெற வேண்டிய பென்ஷன் தொகையில் 50% தொகை இவருக்கு வழங்கப்படும். இதற்கான குறைந்தபட்ச மாத பென்ஷன் தொகை 450 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
குழந்தைகள் : கணவன்/மனைவி தவிர, குடும்பத்தில் உள்ள அதிகபட்சமாக இரண்டு குழந்தைகளுக்கு, அவர்கள் 25 வயது நிறைவடையும் வரை தலா 25% பென்ஷன் தொகை மாதாந்திர உதவித்தொகையாக வழங்கப்படும்.
பெற்றோர்களை இழந்த குழந்தைகள் : ஒருவேளை தந்தை மற்றும் தாய் இருவருமே உயிரிழந்துவிட்டால், அந்தக் குழந்தைகளுக்கு Orphan Pension வழங்கப்படும். இது கணவன்/மனைவிக்கு வழங்கப்படும் பென்ஷன் மதிப்பில் 75% ஆக இருக்கும். இது அவர்கள் தங்களது இளம் வயதில் நிதி நெருக்கடியின்றி வளர உதவுகிறது.
ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் சூழ்நிலையும் வெவ்வேறாக இருக்கும் என்பதை இந்த பென்ஷன் திட்டம் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்கிறது. ஒருவேளை இறந்த உறுப்பினருக்கு மனைவி (கணவர்) அல்லது தகுதியான பிள்ளைகள் யாரும் இல்லாத பட்சத்தில், அந்தப் பென்ஷன் தொகை வீணாகாது.
அத்தகைய சூழ்நிலையில், அந்த உறுப்பினரை நிதி ரீதியாகச் சார்ந்திருந்த அவரது வயதான பெற்றோர்களுக்கு அல்லது அந்த உறுப்பினர் தனது பிஎப் கணக்கில் முறைப்படி நியமித்த வாரிசுதாரருக்கு இந்த மாதாந்திர பென்ஷன் தொகை வழங்கப்படும். இதனால்தான், திருமணம் அல்லது குழந்தை பிறப்பு போன்ற முக்கிய வாழ்வியல் மாற்றங்களின் போது உங்களது பிஎப் நாமினேஷன் விபரங்களை உடனடியாகப் புதுப்பிக்க வேண்டும் என்று நிபுணர்கள் அறிவுறுத்துகிறார்கள்.
இந்தத் திட்டம் மரணத்திற்குப் பின் வழங்கும் பலன்கள் மட்டுமின்றி, பணியில் இருக்கும்போது ஏற்படும் விபத்துகளுக்கும் பாதுகாப்பு அளிக்கிறது. ஒரு ஊழியர் பணியில் இருக்கும்போதே நிரந்தரமான மற்றும் முழுமையான ஊனமுற்ற நிலையை அடைந்தால், அவருக்கு வாழ்நாள் முழுவதற்குமான மாதாந்திர ஊனமுற்றோர் பென்ஷன் வழங்கப்படும்.
இதற்கு வழக்கமான 10 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்திருக்க வேண்டும் என்ற விதிமுறை கிடையாது. ஒரே ஒரு மாதம் பங்களிப்பு செய்திருந்தாலும் இந்தச் சலுகை கிடைக்கும். அவர் பாதிக்கப்பட்ட அன்றைய தேதியிலிருந்தே அவரது சம்பளம் மற்றும் சேவைப் பதிவுகளின் அடிப்படையில் அவர் அன்றே ஓய்வு பெற்றது போலக் கணக்கிடப்பட்டு இந்த பென்ஷன் வழங்கத் தொடங்கப்படும். இதற்கான குறைந்தபட்ச பாதுகாப்புத் தொகை மாதம் ரூ.1,000 ஆகும்.
மாதாந்திர பென்ஷன் தொகை என்பது ஒரு நபரின் முழு வருமானத்திற்கும் ஈடாகாவிட்டாலும், ஒரு குடும்பத் தலைவர் இல்லாத கடினமான சூழ்நிலையில் வீட்டு வாடகை கொடுக்கவோ, மளிகைப் பொருட்கள் வாங்கவோ அல்லது குழந்தைகளின் பள்ளி கட்டணத்தைச் செலுத்தவோ அது ஒரு பெரிய உதவியாக இருக்கும்.
எனவே, உங்களது பிஎப் பென்ஷன் விபரங்களைத் தெரிந்து கொள்வதுடன், உங்கள் நாமினி விபரங்களைச் சரியாகப் புதுப்பித்து, அதுகுறித்த விபரங்களை உங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் புரிய வையுங்கள்