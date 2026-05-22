/EPF சந்தாதாரர்கள் அனைவருக்கும் EPS ஓய்வூதியம் கிடைக்குமா? இதற்கான விதி என்ன?

EPF Pension News: அரசு ஊழியர்களுக்கு பணி ஓய்வுக்கு பிறகு ஓய்வூதியம் கிடைப்பது போல, தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கும் ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் மூலம் ஓய்வூதியம் கிடைக்கின்றது. ஊழியர்களின் ஓய்வூதியக் காலத்தை நிதி ரீதியாகச் சீராக்கும் நோக்கில், அரசாங்கம் நீண்ட காலத்திற்கு முன்பே ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதியை (EPF) உருவாக்கியுள்ளது. ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பான EPFO, ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF) மற்றும் ஊழியர் ஓய்வூதிய அமைப்பு (EPS) ஆகிய இரண்டையும் நிர்வகிக்கின்றது.
ஊழியர்கள் மாதா மாதம் தங்கள் வருமானத்தில் 12% தொகையை இபிஎஃப் கணக்கிற்கு பங்களிக்கிறார்கள். அதே அளவு தொகையை நிறுவனமும் ஊழியர்களின் கணக்குகளில் பங்களிக்கின்றது. ஊழியர்கள் அளிக்கும் தொகை முழுதும் இபிஎஃப் கணக்கிற்கு செல்கிறது. ஆனால் நிறுவனம் அளிக்கும் தொகையில் ஒரு பகுதி இபிஎஃப் கணக்கிற்கும், ஒரு பகுதி இபிஎஸ் கணக்கிற்கும் செல்கிறது. இந்த இபிஎஸ் தொகையிலிருந்துதான் மாத ஓய்வூதியம் அளிக்கப்படுகின்றது.
EPF என்பது உங்கள் ஓய்வூதியத்திற்காக ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையைச் சேமிக்க உதவும் ஒரு அரசாங்கத் திட்டமாக இருந்தாலும், உங்கள் ஓய்வூதியத்திற்குத் தேவையான போதுமான தொகை உங்கள் வாழ்க்கை முறை மற்றும் செலவுகளைப் பொறுத்து அமையலாம். இருப்பினும், EPF சந்தாதாரர்களாக இருக்கும் பலருக்கு, EPS, 1995 திட்டம் பற்றியும் அதன் மூலம் கிடைக்கும் நன்மைகள் பற்றியும் அதிகம் தெரிந்திருப்பதில்லை. இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் பற்றி ஊழியர்கள் அறிந்துகொள்ள வேண்டிய சில முக்கிய அம்சங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
1952 ஆம் ஆண்டின் EPF & MP சட்டத்தின் பிரிவு 6A இன் கீழ் அறிவிக்கப்பட்ட ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம், 1995, இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் வரும் நிறுவனங்களின் தகுதியுள்ள ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியப் பலன்களை வழங்குகிறது. இது பணி ஓய்வு, முன்கூட்டிய ஓய்வு, நிரந்தர ஊனம் ஆகிய சந்தர்ப்பங்களில் மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தை உறுதி செய்கிறது. மேலும் உறுப்பினர் இறந்தால் குடும்ப ஓய்வூதியத்தையும் வழங்குகிறது.
EPS, 1995-இன் அனைத்து உறுப்பினர்களும் 10 ஆண்டுகள் தகுதியான சேவையுடன் 58 வயதை எட்டும்போது ஓய்வூதியத்திற்குத் தகுதி பெறுகிறார்கள். ஒரு உறுப்பினர், பணியில் இல்லாத பட்சத்தில், 10 ஆண்டுகள் தகுதியான சேவையுடன் 50 வயதை எட்டினால், குறைக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத்தையும் தேர்வு செய்யலாம்.
முக்கியமாக, பெரும்பாலான தகுதியான ஊழியர்களுக்கு EPS திட்டத்தில் தானாகவே பதிவுசெய்தல் நிகழும் அதே வேளையில், சில EPF உறுப்பினர்கள் பணியில் சேரும்போது பெற்ற சம்பளம் அல்லது அவர்களின் கூட்டு விருப்பத் தேர்வு காரணமாக ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் வரம்பிற்குள் வருவதில்லை.
இது EPS'95-இன் கீழ் பங்களிப்பு பெறப்பட்ட அல்லது பெறப்பட வேண்டிய ஒரு சேவைக்காலமாகும்.
EPFO-வின்படி, கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சீசனல் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் நிறுவனங்களில், ஆண்டின் ஒரு பகுதியிலாவது நீங்கள் பணிபுரிந்தால், 10 வருட உறுப்பினர் காலத்திற்குப் பிறகு ஓய்வூதியம் பெறத் தகுதி பெறுவீர்கள்.
தேயிலை, சர்க்கரை, டர்பென்டைன், ரப்பர், ரோசியா, இண்டிகோ, காய்கறி பதப்படுத்துதல், பழ பதப்படுத்துதல், அரக்கு, அரிசி அரைத்தல், பருப்பு அரைத்தல், முந்திரி, புகையிலை இலை, டைல், பின்னல் வேலை, எண்ணெய் அரைத்தல் மற்றும் பட்டாசுகள் போன்றவை.
தகுதியுள்ள EPS உறுப்பினருக்கு, முதலாளியின் 12% வருங்கால வைப்பு நிதிப் பங்களிப்பில் 8.33% EPS கணக்கிற்குத் திருப்பி விடப்படுகிறது, மீதமுள்ள 3.67% EPF-க்குச் செல்கிறது.
