/60 வயதுக்கு மேல் மாதம் ரூ.3000 உதவித்தொகை! யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?

Pension : இந்தியாவில் வேலைவாய்ப்புகளைப் பெருக்குவதற்கும், நிறுவனங்கள் புதிய பணியாளர்களை வேலைக்கு அமர்த்துவதை ஊக்குவிப்பதற்கும் மத்திய அரசு பிரதமரின் வளர்ந்த இந்தியா வேலைவாய்ப்புத் திட்டம் என்ற புதிய திட்டத்தைக் கொண்டு வந்துள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ், புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும் நிறுவனங்களுக்கு அரசு கணிசமான நிதி உதவிகளை ஊக்கத்தொகையாக வழங்குகிறது. இத்திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள், அதன் பலன்கள் மற்றும் உற்பத்தித் துறைக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள சிறப்புச் சலுகைகள் குறித்து எளிய தமிழில் கீழே விரிவாகக் காண்போம்.
நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியை வேகப்படுத்துவதிலும், இளைஞர்களுக்குத் தகுதியான வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குவதிலும் தனியார் நிறுவனங்களின் பங்களிப்பு மிக அவசியமானது. ஆனால், பல நிறுவனங்கள் கூடுதல் பணியாளர்களை நியமிக்கும்போது ஏற்படும் கூடுதல் நிதியைக் கணக்கிட்டுத் தயங்குகின்றன. நிறுவனங்களின் இந்த சுமையைக் குறைப்பதற்காகவே மத்திய அரசு இந்தத் திட்டத்தைக் கொண்டு வந்துள்ளது. இதன் மூலம் நிறுவனங்கள் தங்களின் உற்பத்தித் திறனையும், வணிகத்தையும் விரிவுபடுத்தி, தடையின்றி புதிய பணியாளர்களை வேலைக்குச் சேர்க்க முடியும்.
இத்திட்டத்தின் மிக முக்கியமான அம்சம், நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்படும் நேரடி நிதியுதவி ஆகும். ஒரு நிறுவனம் தனது தற்போதைய பணியாளர்களின் எண்ணிக்கையை விடக் கூடுதலாகப் புதிய பணியாளர்களை வேலைக்கு அமர்த்தும்போது, அந்த ஒவ்வொரு கூடுதல் பணியாளருக்கும் மாதம் 3,000 வீதம் ஊக்கத்தொகையை மத்திய அரசு அந்த நிறுவனத்திற்கு வழங்கும். இந்தத் தொகை நேரடியாக முதலாளிகளுக்கு அல்லது நிறுவனங்களின் கணக்கிற்குச் சென்று சேரும். இதனால் நிறுவனங்கள் புதிய பணியாளர்களை நியமிப்பதற்கான செலவு கணிசமாகக் குறைகிறது.
யாருக்கு எத்தனை ஆண்டுகள் கிடைக்கும்?
பொதுவான துறைகள் (General Sectors): பெரும்பாலான சேவைத் துறைகள் மற்றும் பிற வணிக நிறுவனங்களுக்கு, கூடுதலாக உருவாக்கப்படும் ஒவ்வொரு வேலைவாய்ப்புக்கும் 2 ஆண்டுகள் இந்த மாதாந்திர ஊக்கத்தொகை சலுகை வழங்கப்படும்.
உற்பத்தித் துறைக்குச் சிறப்புச் சலுகை: நாட்டின் முதுகெலும்பாக விளங்கும் உற்பத்தித் துறையை (உதாரணமாக: தொழிற்சாலைகள், ஆட்டோமொபைல், ஜவுளித்துறை, மின்னணு சாதனத் தயாரிப்பு போன்றவை) ஊக்குவிக்க அரசு இதில் சிறப்பு கவனம் செலுத்தியுள்ளது. உற்பத்தித் துறையில் உருவாக்கப்படும் புதிய வேலைவாய்ப்புகளுக்கு இந்த ஊக்கத்தொகைச் சலுகை 4 ஆண்டுகள் வரை நீட்டிக்கப்பட்டுப் பலன் அளிக்கும். தொழிற்சாலைகள் நீண்ட கால அடிப்படையில் நிலையான வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குவதால், அவர்களுக்கு இந்த கூடுதல் கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவை உலகளாவிய உற்பத்தி மையமாக மாற்ற வேண்டும் என்பது அரசின் முதன்மை இலக்காகும். உற்பத்தித் துறை வளரும்போது, அது நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குகிறது. எனவே, உற்பத்தித் துறையில் உள்ள நிறுவனங்கள் 4 ஆண்டுகள் வரை இந்தச் சலுகையைப் பெறுவதன் மூலம், அவர்கள் தங்களது உற்பத்தித் திறனைப் பன்மடங்கு அதிகரித்து, நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு வித்திட முடியும் என்பதால் இந்தச் சிறப்பு சலுகை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் தங்களது நிறுவனங்களைப் பதிவு செய்து சலுகைகளைப் பெற விரும்பும் முதலாளிகள் மற்றும் நிறுவனங்கள், இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தைப் பார்வையிடலாம். கூடுதல் தகவல்கள், தகுதி வரம்புகள் மற்றும் விண்ணப்பப் படிவங்களுக்கு மத்திய தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் http://pmvbry.labour.gov.in என்ற இணையதள முகவரியைத் தொடர்பு கொண்டு முழுமையான விபரங்களைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.