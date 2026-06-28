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60 வயதுக்கு மேல் மாதம் ரூ.3000 உதவித்தொகை! யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?

Pension : மத்திய அரசின் மாதம் 3 ஆயிரம் உதவித்தொகை 60 வயதுக்கும் மேற்பட்டவர்களில் யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 28, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 04:53 PM IST
60 வயதுக்கு மேல் மாதம் ரூ.3000 உதவித்தொகை! யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?
Image Credit: 3,000 Monthly pension Under PM Viksit Bharat Rozgar YojanaSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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