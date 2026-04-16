வெறும் ₹50-க்கு ₹1 கோடி ஜாக்பாட்! இன்றைய அதிர்ஷ்டம் யாருக்கு? காருண்யா பிளஸ் லாட்டரி முடிவுகள்

கேரள லாட்டரி முடிவுகள்: திருவனந்தபுரத்தில் இன்று மதியம் 3:00 மணிக்குத் தொடங்கும் காருண்யா பிளஸ் குலுக்கலில் மொத்தம் 4 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பரிசுகள் வழங்கப்பட உள்ளன. டிக்கெட் விலை ₹50 மட்டுமே. அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் மாலை 4:30 மணிக்கு PDF வடிவில் வெளியாகும்.
காருண்யா பிளஸ் KN-618 லாட்டரி முடிவுகள்: கேரள மாநில லாட்டரித் துறை வாரந்தோறும் நடத்தும் ஏழு முக்கிய லாட்டரிகளில் ஒன்றான காருண்யா பிளஸ் (Karunya Plus) குலுக்கல் இன்று நடைபெறுகிறது. வாரம் தோறும் வியாழக்கிழமைகளில் நடைபெறும் இந்தக் குலுக்கலில், இன்று KN-618 என்ற குலுக்கல் எண் கொண்ட டிக்கெட்டுகளுக்கான முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளன. காருண்யா பிளஸ் லாட்டரியின் சிறப்பம்சம் அதன் பிரம்மாண்டமான பரிசுத் தொகையாகும்.
காருண்யா பிளஸ் லாட்டரி முதல் பரிசு எவ்வளவு?
முதல் பரிசு: ரூ. 1 கோடி
இரண்டாம் பரிசு: ரூ. 30 லட்சம்
மூன்றாம் பரிசு: ரூ. 5 லட்சம்
ஆறுதல் பரிசு: ரூ. 8,000/- (11 நபர்களுக்கு)
இது தவிர, 4-வது முதல் 9-வது வரிசை வரை சிறிய அளவிலான பல்வேறு பணப்பரிசுகளும் வழங்கப்படுகின்றன. மொத்தம் 4,01,774 பரிசுகள் இந்த வாரக் குலுக்கலில் வெற்றியாளர்களுக்கு வழங்கப்பட உள்ளன.
காருண்யா பிளஸ் லாட்டரி குலுக்கல் எப்போது? எங்கே?
நாள்: 16 ஏப்ரல் 2026 (வியாழக்கிழமை)
நேரம்: இன்று மதியம் 3:00 மணி முதல்.
இடம்: கோர்க்கி பவன், பேக்கரி சந்திப்பு அருகில், திருவனந்தபுரம்.
டிக்கெட் விலை: ரூ. 50/- (ஜிஎஸ்டி உட்பட)
கேரள அரசு அதிகாரிகளின் முன்னிலையில், வெளிப்படையான முறையில் இயந்திரங்கள் மூலம் இந்தக் குலுக்கல் நடைபெறவுள்ளது.
காருண்யா பிளஸ் லாட்டரி விதிமுறைகள் மற்றும் கமிஷன் விவரங்கள்
கேரள லாட்டரி விதிகளின்படி, வெற்றி பெறும் தொகையில் முகவர்களுக்கான கமிஷன் மற்றும் வரிகள் கழிக்கப்படும்:
முதல் 3 பரிசுகள்: வெற்றித் தொகையில் 12% முகவர் கமிஷனாகப் பிடிக்கப்பட்டு, டிக்கெட்டை விற்பனை செய்த ஏஜெண்டிற்கு வழங்கப்படும்.
மற்ற பரிசுகள்: 4 முதல் 9 வரையிலான பரிசுகள் மற்றும் ஆறுதல் பரிசுகளுக்கு, அரசு ஒதுக்கிய நிதியிலிருந்து 10% கமிஷன் தொகை ஏஜெண்டுகளுக்கு வழங்கப்படும்.
காருண்யா பிளஸ் லாட்டரி முடிவுகளை சரிபார்ப்பது எப்படி?
மதியம் 3:00 மணி அளவில் குலுக்கல் தொடங்கியவுடன், முடிவுகள் உடனுக்குடன் நேரலையாக அறிவிக்கப்படும். மாலை 4:30 மணிக்குள் முழுமையான பிடிஎஃப் (PDF) வடிவிலான முடிவுகள் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் வெளியாகும். லாட்டரி வெற்றியாளர்கள், முடிவுகள் வெளியான 30 நாட்களுக்குள் தங்களது அசல் டிக்கெட்டுகளை உரிய அடையாளச் சான்றுகளுடன் லாட்டரி அலுவலகத்தில் சமர்ப்பித்து பரிசுகளைப் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
காருண்யா பிளஸ் லாட்டரி பரிசுத் தொகை பட்டியல்
- முதல் பரிசு: ரூ. 1 கோடி
- 2வது பரிசு: ரூ. 30 லட்சம்
- 3வது பரிசு: ரூ. 5 லட்சம்
- ஆறுதல் பரிசு: ரூ. 5000
- 4வது பரிசு: ரூ. 5000
- 5வது பரிசு: ரூ. 2000
- 6வது பரிசு: ரூ. 1000
- 7வது பரிசு: ரூ. 500
- 8வது பரிசு: ரூ. 200
- 9வது பரிசு: ரூ. 100
(பொறுப்புத் துறப்பு: லாட்டரி என்பது ஒருவித வாய்ப்பு சார்ந்த விளையாட்டு. இதற்கு அடிமையாகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது.)
காருண்யா பிளஸ் லாட்டரி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
1. இன்று நடைபெறும் கேரள லாட்டரியின் பெயர் மற்றும் குலுக்கல் எண் என்ன?
இன்று (16 ஏப்ரல் 2026) காருண்யா பிளஸ் (Karunya Plus) லாட்டரி குலுக்கல் நடைபெறுகிறது. இதன் குலுக்கல் எண் KN-618 ஆகும்.
2. காருண்யா பிளஸ் லாட்டரியின் முதல் பரிசுத் தொகை எவ்வளவு?
இந்த லாட்டரியின் முதல் பரிசாக ரூ. 1 கோடி வழங்கப்படுகிறது. இரண்டாம் பரிசாக ரூ. 30 லட்சமும், மூன்றாம் பரிசாக ரூ. 5 லட்சமும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
3. லாட்டரி குலுக்கல் எப்போது மற்றும் எங்கு நடைபெறுகிறது?
குலுக்கல் இன்று மதியம் 3:00 மணி அளவில், திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள கோர்க்கி பவனில் (பேக்கரி சந்திப்பு அருகில்) நடைபெறவுள்ளது.
4. காருண்யா பிளஸ் லாட்டரி டிக்கெட்டின் விலை என்ன?
ஒரு டிக்கெட்டின் விலை ரூ. 50/- (ஜிஎஸ்டி உட்பட) ஆகும்.
5. ஆறுதல் பரிசு (Consolation Prize) யாருக்குக் கிடைக்கும்?
முதல் பரிசு விழுந்த அதே எண்களைக் கொண்ட, ஆனால் மற்ற வரிசைகளில் (Series) உள்ள 11 நபர்களுக்கு தலா ரூ. 8,000/- ஆறுதல் பரிசாக வழங்கப்படும்.
6. வெற்றி பெற்றவர்கள் பரிசுத் தொகையை எப்படிப் பெற வேண்டும்?
வெற்றி பெற்றவர்கள் முடிவுகள் வெளியான 30 நாட்களுக்குள், தங்களது அசல் லாட்டரி டிக்கெட் மற்றும் உரிய அடையாளச் சான்றுகளுடன் (ஆதார் கார்டு போன்றவை) லாட்டரி அலுவலகத்தை அணுகிப் பரிசைப் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
7. பரிசுத் தொகையில் முகவர் கமிஷன் எவ்வளவு பிடிக்கப்படும்?
முதல் மூன்று பரிசுகளுக்கு வெற்றித் தொகையில் 12% முகவர் கமிஷனாகப் பிடிக்கப்படும். மற்ற பரிசுகளுக்கு (4 முதல் 9 வரை மற்றும் ஆறுதல் பரிசு) அரசு நிதியிலிருந்து 10% கமிஷன் ஏஜெண்டுகளுக்கு வழங்கப்படும்.
