ரூ.25 லட்சமாக உயர்ந்த பணிக்கொடை வரம்பு, ஆனால், இந்த ஊழியர்களுக்கு கிடையாது: DoPPW விளக்கம்

Central Government Pensioners Latest News: மத்திய அரசு ஊழியரா நீங்கள்? அப்படியென்றால் இந்த செய்தி மிக பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நலத்துறை (DoPPW), ரூ.25 லட்சமாக மேம்படுத்தப்பட்ட கிராஜுவிட்டி வரம்பு குறித்து ஒரு விளக்கத்தை வெளியிட்டது.
Gratuity Limit: கிராஜுவிட்டி வரம்பில் ஏற்றம்
ஓய்வூதியம் மற்றும் இறப்பு கிராஜுவிட்டி வரம்பு முன்பு ரூ.20 லட்சமாக இருந்தது. இது மே 2024 இல் சிவில் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ரூ.25 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டது. இருப்பினும், இந்த அதிகரிப்பு யாருக்கெல்லாம் பொருந்தும், இந்த விதி மாற்றத்தின் கீழ் யார் வருகிறார்கள் என்பது குறித்து குழப்பம் எழுந்தது.
DoPPW வெளியிட்ட குறிப்பாணை
DoPPW என்பது மத்திய அரசு சிவில் ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதியங்கள் மற்றும் ஓய்வூதிய சலுகைகள் தொடர்பான கொள்கைகளை உருவாக்கும் நோடல் துறை ஆகும். அக்டோபர் 24, 2025 தேதியிட்ட அலுவலக் குறிப்பாணையின் (OM) படி, 'மேம்படுத்தப்பட்ட கிராஜுவிட்டி வரம்பின் பொருந்தக்கூடிய தன்மை குறித்து விளக்கம் கோரி குறிப்புகள்/ RTI விண்ணப்பங்கள் போன்றவற்றை DoPPW பெற்று வந்தது. மேலும், பல்வேறு அமைச்சகங்கள் மற்றும் துறைகள் DoPPW இன் எல்லைக்குள் இல்லாத நிறுவனங்கள் தொடர்பான வழக்குகளையும் பரிந்துரைத்து வருகின்றன.
மேம்படுத்தப்பட்ட கிராஜுவிட்டி வரம்பு யாருக்கு பொருந்தும்?
பணிக்கொடை தொடர்பான விஷயங்களை தெளிவுபடுத்துவதற்காக, DoPPW, ரூ.25 லட்சம் கிராஜுவிட்டி வரம்பு மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் என்று கூறும் அலுவலக குறிப்பானையை வெளியிட்டது. ரூ.25 லட்சம் கிராஜுவிட்டி வரம்பு பின்வருவனவற்றால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது:
• மத்திய சிவில் சர்வீசஸ் (ஓய்வூதியம்) விதிகள், 2021, மற்றும்
• மத்திய சிவில் சர்வீசஸ் (தேசிய ஓய்வூதிய முறையின் கீழ் கிராஜுவிட்டி செலுத்துதல்) விதிகள், 2021.
தேசிய ஓய்வூதிய முறை (NPS) கட்டமைப்பின் கீழ் உள்ளவர்கள் உட்பட, மத்திய அரசில் உள்ள சிவில் ஊழியர்களுக்கு இந்த உயர்வு பொருந்தும்.
யாருக்கு மேம்பட்ட கிராஜுவிட்டி வரம்பு பொருந்தாது?
கிராஜுவிட்டி அதிகரிப்பு
-சங்கங்கள்,
-வங்கிகள்,
-துறைமுக அறக்கட்டளைகள்,
-இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI),
-பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் (PSU),
-தன்னாட்சி அமைப்புகள்,
-பல்கலைக்கழகங்கள்,
-மாநில அரசுகள்,
-ரயில்வே,
-பாதுகாப்புப் பணியாளர்கள்
போன்றவற்றின் ஊழியர்களுக்கு பொருந்தாது.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய தகவல்
மே 30, 2024 தேதியிட்ட குறிப்பாணை மூலம், DoPPW, 7வது மத்திய ஊதிய ஆணையத்தின் (CPC) பரிந்துரையை செயல்படுத்த ஓய்வூதிய பணிக்கொடை மற்றும் இறப்பு பணிக்கொடைக்கான அதிகபட்ச வரம்பை அதிகரிப்பதாக அறிவித்தது. அதன் படி, "மத்திய சிவில் சர்வீசஸ் (ஓய்வூதியம்) விதிகள், 2021 அல்லது மத்திய சிவில் சர்வீசஸ் (தேசிய ஓய்வூதிய முறையின் கீழ் பணிக்கொடை செலுத்துதல்) விதிகள், 2021 இன் கீழ் ஓய்வூதிய பணிக்கொடை மற்றும் இறப்பு பணிக்கொடையின் அதிகபட்ச வரம்பு 25 சதவீதம் அதிகரிக்கப்படும், அதாவது, ஜனவரி 1, 2024 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் வகையில் இது ரூ.20 லட்சத்திலிருந்து ரூ.25 லட்சமாக உயர்த்தப்படும்."
Gratuity Limit: பணிக்கொடை வரம்பு அதிகரிப்பு யாருக்கு பொருந்தும்?
இருப்பினும், மேம்படுத்தப்பட்ட கிராஜுவிட்டி வரம்பு பொருந்தக்கூடிய தன்மை குறித்த குழப்பம் காரணமாக, DoPPW இன் சமீபத்திய OM, அதன் கிராஜுவிட்டி ஆணை குறிப்பிட்ட விதிகளின் கீழ் வரும் மத்திய அரசு சிவில் ஊழியர்களுக்கு மட்டுமே என்று தெளிவுபடுத்துகிறது. கிராஜுவிட்டி அதிகரிப்பு பொருந்தக்கூடிய ஊழியர்கள்:
- மத்திய சிவில் சர்வீசஸ் (ஓய்வூதியம்) விதிகள், 2021, மற்றும்
- மத்திய சிவில் சர்வீசஸ் (தேசிய ஓய்வூதிய முறையின் கீழ் கிராஜுவிட்டி செலுத்துதல்) விதிகள், 2021.
அதே தேதியில் வெளியிடப்பட்ட மற்றொரு அலுவலக குறிப்பாணை, ரயில்வே, சட்டப்பூர்வ அமைப்புகள், பாதுகாப்புப் பணியாளர்கள், தன்னாட்சி அமைப்புகள் மற்றும் பொதுத்துறை/வங்கிகள் ஆகியவற்றின் ஊழியர்கள் DoPPW ஆல் அறிவிக்கப்பட்ட விதிகளின் கீழ் வருவதில்லை என்று கூறியது.
ஆனால் விலக்கப்பட்ட துறைகள் அல்லது நிறுவனங்கள் DoPPW இன் வரம்பிற்குள் இல்லை. அத்தகைய அமைப்புகள் எவ்வாறு நிர்வகிக்கப்படுகின்றன என்பது குறித்த வினவல் "சம்பந்தப்பட்ட அமைப்பு / சம்பந்தப்பட்ட நிர்வாக அமைச்சகம் / துறைக்கு அனுப்பப்பட வேண்டும்" என குறிப்பானையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், DoPPW இலிருந்து ஆலோசனை பெறுவதற்கு முன்பு, அந்தந்த அலுவலகங்களில் வழக்குகளை முழுமையாகச் சரிபார்க்க அமைச்சகங்கள் மற்றும் துறைகளை அது வலியுறுத்துகிறது.
கிராஜுவிட்டி வரம்பு உயர்வு: சுருக்கமாக...
- கிராஜுவிட்டி தொடர்பான பல குழப்பங்களை நீக்க மத்திய அரசு புதிய அரசு உத்தரவை வெளியிட்டுள்ளது.
- பணிக்கொடை வரம்பு ரூ.25 லட்சமாக அதிகரித்துள்ளது.
- இந்த அதிகரிப்பு மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்.
- அரசின் இந்த விளக்கத்தால் மத்திய அரசு ஊழியர்களிடையே இருந்த குழப்பம் நீங்கியுள்ளது.
