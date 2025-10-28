English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ரூ.25 லட்சமாக அதிகரித்த பணிக்கொடை... யாருக்கு கிடைக்கும்? மத்திய அரசு விளக்கம்

ரூ.25 லட்சமாக அதிகரித்த பணிக்கொடை... யாருக்கு கிடைக்கும்? மத்திய அரசு விளக்கம்

Gratuity Payment Latest News: சில நாட்களுக்கு முன்னர் மத்திய அரசு கிராஜுவிட்டி வரம்பை உயர்த்தியது. இந்த அதிகரித்த வரம்பு யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்? முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 28, 2025, 12:46 PM IST
  • பணிக்கொடை தொடர்பான குழப்பங்களை நீக்க மத்திய அரசு.
  • ரூ.25 லட்சம் வரை யாருக்கு கிராஜுவிட்டி கிடைக்கும்?
  • யாருக்கு அதிகரித்த பணிக்கொடை கிடைக்காது?

ரூ.25 லட்சமாக அதிகரித்த பணிக்கொடை... யாருக்கு கிடைக்கும்? மத்திய அரசு விளக்கம்

Central Government Employees Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு சில நாட்களுக்கு முன்னர் ஒரு முக்கியமான செய்தி கிடைத்தது. அரசாங்கம் அதிகபட்ச கிராஜுவிட்டி வரம்பை ₹20 லட்சத்திலிருந்து ₹25 லட்சமாக உயர்த்தியுள்ளது. இருப்பினும், இந்த சலுகை யாருக்கு கிடைக்கும்? யாருக்கு கிடைக்காது? என்பது பற்றிய குழப்பம் ஊழியர்களிடையே இருந்து வந்தது. இது அனைவருக்கும் கிடைக்குமா அல்லது ஒரு சிலருக்கு மட்டும் கிடைக்குமா என்ற சந்தேகம் இருந்தது. 

குழப்பத்தை நீக்கிய மத்திய அரசு

ஊழியர்களின் சந்தேகத்தை மத்திய அரசு இப்போது நீக்கியுள்ளது. குழப்பத்தை விலக்க அரசாங்கம் இப்போது தெளிவான பதிலை வழங்கியுள்ளது. இதன் பிறகு ஊழியர்களிடையே எந்த குழப்பமும் இருக்காது.

DoPPW உத்தரவு

பணியாளர், பொது குறைகள் மற்றும் ஓய்வூதிய அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் நலத்துறை (DoPPW) சமீபத்தில் ஒரு தெளிவுபடுத்தலை வெளியிட்டது. மே 30, 2024 அன்று வெளியிடப்பட்ட அலுவலக குறிப்பாணையின்படி, மத்திய சிவில் சேவைகள் (ஓய்வூதியம்) விதிகள் 2021 அல்லது மத்திய சிவில் சேவைகள் (தேசிய ஓய்வூதிய முறையின் கீழ் கிராஜுவிட்டி செலுத்துதல்) விதிகள் 2021 இன் கீழ் உள்ள மத்திய அரசு சிவில் ஊழியர்கள் மட்டுமே இந்த அதிகரித்த கிராஜுவிட்டிக்கு தகுதியுடையவர்கள் என்று இந்த தெளிவுபடுத்தலில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Gratuity: யாருக்கு அதிகரித்த பணிக்கொடை கிடைக்காது?

மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விதிகளின் கீழ் வராத ஊழியர்கள் இந்த அதிகரித்த பணிக்கொடையைப் பெற மாட்டார்கள். வங்கிகள், போர்ட் டிரஸ்டுகள், ரிசர்வ் வங்கி, பொதுத்துறை நிறுவனங்கள், தன்னாட்சி நிறுவனங்கள், பல்கலைக்கழகங்கள் அல்லது மாநில அரசுகளின் ஊழியர்கள் இதில் அடங்குவர். இந்த நிறுவனங்கள் அவற்றின் சொந்த விதிகளின் கீழ் செயல்படுகின்றன. ஆகையால், இந்தத் துறை அவற்றின் வழக்குகளை முடிவு செய்வதில்லை.

சுருக்கமாகச் சொன்னால், சிவில் சர்வீசஸ் ஓய்வூதிய விதிகள் 2021 அல்லது NPS இன் கீழ் கிராஜுவிட்டி விதிகள் 2021 இன் கீழ் வரும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மட்டுமே ₹25 லட்சம் வரை கிராஜுவிட்டியைப் பெறுவார்கள். மற்ற ஊழியர்கள் தங்களுக்கு எந்த விதிகள் பொருந்தும் என்பதைத் தெரிந்துகொள்ள தங்கள் துறை அல்லது அமைச்சகத்துடன் தொடர்புகொண்டு விவரங்களை அறியலாம்.

ரூ.25 லட்சம் வரை யாருக்கு கிராஜுவிட்டி கிடைக்கும்?

பணிக்கொடை வரம்பை அதிகரித்து அரசாங்கம் எடுத்த நடவடிக்கை நீண்ட காலமாக மத்திய சேவைகளில் பணியாற்றி வரும் ஊழியர்களுக்கு ஒரு நிவாரணமாக அமையும். இப்போது, ​​அவர்கள் ஓய்வு பெறும் நேரத்தில் அதிக நிதிப் பாதுகாப்பைப் பெறுவார்கள். இது அவர்களின் ஓய்வுக்குப் பிந்தைய வாழ்க்கையில் இன்னும் அதிக நன்மைகளை பெற உதவும்.

பணிக்கொடை வரம்பு உயர்வு: சுருக்கமாக...

- பணிக்கொடை தொடர்பான பல குழப்பங்களை நீக்க மத்திய அரசு புதிய அரசு உத்தரவை வெளியிட்டுள்ளது.

- ரூ.25 லட்சம் என்ற அதிகரித்த பணிக்கொடை வரம்பு மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்.

- அரசு உத்தரவில் இது முழுமையாக தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.

_ ஊழியர்களிடையே இருந்த குழப்பத்தை நீக்க மத்திய அரசு இந்த உத்தரவை வெளியிட்டுள்ளது.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

