ரூ.1 கோடி யாருக்கு? காத்திருக்கும் பரிசுமழை.. சுவர்ண கேரளம் SK-17 லாட்டரி முடிவுகள்

Kerala Lottery News: கேரள மாநிலத்தின் சுவர்ண கேரளம் லாட்டரி எஸ்கே-17 குலுக்கல் முடிவுகள் இன்று 3 மணிக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. லாட்டரி குலுக்களில் எந்த எண்ணுக்கு எந்த பரிசு கிடைத்தது என்ற வெற்றி பெற்ற எண்களின் முழு பட்டியலை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Aug 29, 2025, 04:20 PM IST

ரூ.1 கோடி யாருக்கு? காத்திருக்கும் பரிசுமழை.. சுவர்ண கேரளம் SK-17 லாட்டரி முடிவுகள்

Suvarna Keralam Lottery SK-17 Result Today (29-08-2025): சுவர்ண கேரளா SK-17 லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகள் இன்று வெளியிடப்பட்டது. இன்று மதியம் 2.55 மணிக்குப் பிறகு லாட்டரி வெற்றி எண்கள் குறித்து தெரிந்துக்கொள்ளலாம். சுவர்ண கேரளா லாட்டரி குலுக்கல் டிரா முடிவுகள் திருவனந்தபுரம் பாளையம் பேக்கரி சந்திப்புக்கு அருகிலுள்ள கோர்கி பவனில் நடைபெற்றது. 

சுவர்ண கேரளம் எஸ்கே-17 லாட்டரி முடிவுகள்

கேரளா SK-17 லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகள் இன்று 3 மணிக்கு வெளியிடப்பட்டது. லாட்டரி குலுக்களில் எந்த எண்ணுக்கு எந்த பரிசு கிடைத்தது என்ற வெற்றி பெற்ற எண்களின் முழு பட்டியலை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

முதல் பரிசு (ரூ. 1 கோடி) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்: RE 302032

ஆறுதல் பரிசு (ரூ. 5000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:

RA 302032
RB 302032
RC 302032
RD 302032
RF 302032
RG 302032
RH 302032
RJ 302032
RK 302032
RL 302032
RM 302032

2வது பரிசு (ரூ. 30 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்: RF 739176

3வது பரிசு (ரூ. 5 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்: RC 319936

4வது பரிசு (ரூ. 5000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 

0515  0603  1385  1655  1749  2669  2837  3579  4761  6196  
6552  6628  6668  6766  6851  7175  7523  8044  9096  9248

5வது பரிசு (ரூ. 2000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:

0523  7182  7561  7632  7649  9646

6வது பரிசு (ரூ. 1000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:

0247  0389  0574  1219  1222  1626  1686  3065  3203  3457  
3794  3945  4115  4608  5051  5125  5707  5880  5926  6404  
7526  8021  8111  8236  8267  8675  8810  8946  9514  9621

7வது பரிசு (ரூ. 500) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:

0027  0062  0177  0339  0387  0437  0499  0544  0687  0788  
0822  0956  1141  1180  1220  1789  2168  2419  2464  2656  
2747  3014  3062  3201  3299  3445  3554  3756  3820  4031  
4096  4166  4579  4834  4871  4905  5262  5444  5446  5519  
5600  5653  6076  6232  6651  6705  6853  7110  7277  7341  
7551  7784  7827  7950  8167  8322  8651  8676  8704  8912  
9036  9053  9183  9399  9402  9409  9466  9489  9617  9643  
9662  9669  9843  9907  9953  9980

8வது பரிசு (ரூ. 200) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 

0255  0319  0470  0577  0623  0883  0884  0928  1217  1231  
1340  1531  1570  1650  1865  2388  2581  2616  2657  2885  
2906  3075  3081  3108  3263  3272  3347  3349  3418  3525  
3628  3713  3714  4064  4295  4478  4772  5104  5220  5418  
5535  5577  5648  5764  5984  5993  6010  6024  6028  6074  
6102  6192  6212  6473  6541  6554  6620  6742  6806  6826  
7346  7372  7472  7527  7566  7618  7842  7962  7963  8011  
8175  8249  8349  8415  8492  8540  8544  8604  8738  8751  
8757  8811  8905  9229  9437  9516  9623  9675  9714  9778  
9813  9974

9வது பரிசு (ரூ. 100) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:

0049  0084  0147  0225  0318  0476  0644  0810  0868  0936  
1008  1052  1060  1068  1157  1203  1262  1273  1292  1470  
1551  1554  1563  1658  1711  1728  1928  1929  1934  1945  
1958  1979  1999  2220  2471  2508  2519  2523  2547  2572  
2655  2853  2960  3019  3125  3265  3319  3455  3496  3518  
3523  3535  3570  3758  3838  3856  3962  4018  4067  4158  
4388  4402  4434  4474  4475  4778  4901  4952  5031  5039  
5050  5077  5170  5199  5391  5409  5493  5515  5530  5808  
5849  5879  5902  5939  6054  6059  6091  6136  6206  6252  
6260  6356  6610  6627  6646  6650  6750  6763  6849  6876  
6897  7039  7046  7086  7117  7299  7332  7488  7518  7583  
7613  7630  7644  7700  7803  7852  7859  7915  8016  8067  
8096  8219  8381  8434  8452  8495  8534  8756  8760  8829  
9047  9050  9066  9129  9271  9354  9375  9541  9571  9681  
9730  9746  9799  9952

சுவர்ண கேரளம் லாட்டரி பரிசு பட்டியல்

முதல் பரிசு: ₹1,00,00,000, 
ஆறுதல் பரிசு: ₹5,000, 
2வது பரிசு: ₹30,00,000, 
3வது பரிசு: ₹5,00,000,
4வது பரிசு: ₹5,000, 
5வது பரிசு: ₹2,000, 
6வது பரிசு: ₹1,000, 
7வது பரிசு: ₹500, 
8வது பரிசு: ₹200, 
9வது பரிசு: ₹100, 

கேரளா லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகளை ஆன்லைனில் பார்ப்பது எப்படி?

படி 1: கேரள லாட்டரி முடிவுகளை statelottery.kerala.gov.in மற்றும் keralalotteriesresults.in அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் தெரிந்துக்கொள்ளலாம். 
படி 2: லாட்டரி ரிசல்ட் என்ற ஆப்ஷனை தேர்வு செய்யவும். 
படி 3: புதிய பக்கம் திறக்கப்படும். 
படி 4: வியூ (View) என்பதை கிளிக் செய்யவும். 
படி 5: லாட்டரி முடிவுகள் திரையில் காட்டப்படும்.

(பொறுப்புத் துறப்பு: லாட்டரிக்கு அடிமை ஆகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது. Zee News Tamil எப்பவும் லாட்டரியை ஊக்குவிக்காது.)

