ரூ.1 கோடி யாருக்கு? காத்திருக்கும் பரிசுமழை.. சுவர்ண கேரளம் SK-17 லாட்டரி முடிவுகள்

Suvarna Keralam Lottery SK-17 Result Today (29-08-2025): சுவர்ண கேரளா SK-17 லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகள் இன்று வெளியிடப்பட்டது. இன்று மதியம் 2.55 மணிக்குப் பிறகு லாட்டரி வெற்றி எண்கள் குறித்து தெரிந்துக்கொள்ளலாம். சுவர்ண கேரளா லாட்டரி குலுக்கல் டிரா முடிவுகள் திருவனந்தபுரம் பாளையம் பேக்கரி சந்திப்புக்கு அருகிலுள்ள கோர்கி பவனில் நடைபெற்றது.
சுவர்ண கேரளம் எஸ்கே-17 லாட்டரி முடிவுகள்
கேரளா SK-17 லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகள் இன்று 3 மணிக்கு வெளியிடப்பட்டது. லாட்டரி குலுக்களில் எந்த எண்ணுக்கு எந்த பரிசு கிடைத்தது என்ற வெற்றி பெற்ற எண்களின் முழு பட்டியலை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.
முதல் பரிசு (ரூ. 1 கோடி) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்: RE 302032
ஆறுதல் பரிசு (ரூ. 5000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:
RA 302032
RB 302032
RC 302032
RD 302032
RF 302032
RG 302032
RH 302032
RJ 302032
RK 302032
RL 302032
RM 302032
2வது பரிசு (ரூ. 30 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்: RF 739176
3வது பரிசு (ரூ. 5 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்: RC 319936
4வது பரிசு (ரூ. 5000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:
0515 0603 1385 1655 1749 2669 2837 3579 4761 6196
6552 6628 6668 6766 6851 7175 7523 8044 9096 9248
5வது பரிசு (ரூ. 2000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:
0523 7182 7561 7632 7649 9646
6வது பரிசு (ரூ. 1000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:
0247 0389 0574 1219 1222 1626 1686 3065 3203 3457
3794 3945 4115 4608 5051 5125 5707 5880 5926 6404
7526 8021 8111 8236 8267 8675 8810 8946 9514 9621
7வது பரிசு (ரூ. 500) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:
0027 0062 0177 0339 0387 0437 0499 0544 0687 0788
0822 0956 1141 1180 1220 1789 2168 2419 2464 2656
2747 3014 3062 3201 3299 3445 3554 3756 3820 4031
4096 4166 4579 4834 4871 4905 5262 5444 5446 5519
5600 5653 6076 6232 6651 6705 6853 7110 7277 7341
7551 7784 7827 7950 8167 8322 8651 8676 8704 8912
9036 9053 9183 9399 9402 9409 9466 9489 9617 9643
9662 9669 9843 9907 9953 9980
8வது பரிசு (ரூ. 200) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:
0255 0319 0470 0577 0623 0883 0884 0928 1217 1231
1340 1531 1570 1650 1865 2388 2581 2616 2657 2885
2906 3075 3081 3108 3263 3272 3347 3349 3418 3525
3628 3713 3714 4064 4295 4478 4772 5104 5220 5418
5535 5577 5648 5764 5984 5993 6010 6024 6028 6074
6102 6192 6212 6473 6541 6554 6620 6742 6806 6826
7346 7372 7472 7527 7566 7618 7842 7962 7963 8011
8175 8249 8349 8415 8492 8540 8544 8604 8738 8751
8757 8811 8905 9229 9437 9516 9623 9675 9714 9778
9813 9974
9வது பரிசு (ரூ. 100) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:
0049 0084 0147 0225 0318 0476 0644 0810 0868 0936
1008 1052 1060 1068 1157 1203 1262 1273 1292 1470
1551 1554 1563 1658 1711 1728 1928 1929 1934 1945
1958 1979 1999 2220 2471 2508 2519 2523 2547 2572
2655 2853 2960 3019 3125 3265 3319 3455 3496 3518
3523 3535 3570 3758 3838 3856 3962 4018 4067 4158
4388 4402 4434 4474 4475 4778 4901 4952 5031 5039
5050 5077 5170 5199 5391 5409 5493 5515 5530 5808
5849 5879 5902 5939 6054 6059 6091 6136 6206 6252
6260 6356 6610 6627 6646 6650 6750 6763 6849 6876
6897 7039 7046 7086 7117 7299 7332 7488 7518 7583
7613 7630 7644 7700 7803 7852 7859 7915 8016 8067
8096 8219 8381 8434 8452 8495 8534 8756 8760 8829
9047 9050 9066 9129 9271 9354 9375 9541 9571 9681
9730 9746 9799 9952
சுவர்ண கேரளம் லாட்டரி பரிசு பட்டியல்
முதல் பரிசு: ₹1,00,00,000,
ஆறுதல் பரிசு: ₹5,000,
2வது பரிசு: ₹30,00,000,
3வது பரிசு: ₹5,00,000,
4வது பரிசு: ₹5,000,
5வது பரிசு: ₹2,000,
6வது பரிசு: ₹1,000,
7வது பரிசு: ₹500,
8வது பரிசு: ₹200,
9வது பரிசு: ₹100,
கேரளா லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகளை ஆன்லைனில் பார்ப்பது எப்படி?
படி 1: கேரள லாட்டரி முடிவுகளை statelottery.kerala.gov.in மற்றும் keralalotteriesresults.in அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் தெரிந்துக்கொள்ளலாம்.
படி 2: லாட்டரி ரிசல்ட் என்ற ஆப்ஷனை தேர்வு செய்யவும்.
படி 3: புதிய பக்கம் திறக்கப்படும்.
படி 4: வியூ (View) என்பதை கிளிக் செய்யவும்.
படி 5: லாட்டரி முடிவுகள் திரையில் காட்டப்படும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: லாட்டரிக்கு அடிமை ஆகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது. Zee News Tamil எப்பவும் லாட்டரியை ஊக்குவிக்காது.)
