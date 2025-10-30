English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • இன்று ரூ.1 கோடி யாருக்கு? கேரளா லாட்டரி காருண்யா பிளஸ் KN-595 குலுக்கல் முடிவுகள்

இன்று ரூ.1 கோடி யாருக்கு? கேரளா லாட்டரி காருண்யா பிளஸ் KN-595 குலுக்கல் முடிவுகள்

Kerala Lottery Karunya Plus KN-595 Result (October 30, 2025): இன்று மதியம் 3 மணிக்கு திருவனந்தபுரம் பேக்கரி சந்திப்புக்கு அருகிலுள்ள கோர்க்கி பவனில் "காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-595" லாட்டரி அதிர்ஷ்டக் குலுக்கல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படவுள்ளது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Oct 30, 2025, 03:23 PM IST

Trending Photos

கலைஞர் கைவினைத் திட்டம் குறித்து வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon10
Kalaignar Kaivinai Thittam 2025
கலைஞர் கைவினைத் திட்டம் குறித்து வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு
ரேஷன் கார்டு முதல் பட்டா வரை! விண்ணப்பித்த ஒரே நாளில் தீர்வு - முக்கிய அப்டேட்
camera icon9
Tamil Nadu grievance day
ரேஷன் கார்டு முதல் பட்டா வரை! விண்ணப்பித்த ஒரே நாளில் தீர்வு - முக்கிய அப்டேட்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை குட் நியூஸ்! இப்படியும் விண்ணப்பிக்கலாம்
camera icon9
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை குட் நியூஸ்! இப்படியும் விண்ணப்பிக்கலாம்
விமான நிலையங்கள் இல்லாத நாடுகள்.. லிஸ்ட்டில் என்னென்ன?
camera icon7
No Airports Countries
விமான நிலையங்கள் இல்லாத நாடுகள்.. லிஸ்ட்டில் என்னென்ன?
இன்று ரூ.1 கோடி யாருக்கு? கேரளா லாட்டரி காருண்யா பிளஸ் KN-595 குலுக்கல் முடிவுகள்

Kerala Lottery Karunya Plus Result Latest Update: கேரள அரசின் கீழ் செயல்படும் கேரள லாட்டரித் துறை சார்பாக "காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-595" (Karunya Plus KN-595) லாட்டரியின் அதிர்ஷ்டக் குலுக்கல் முடிவுகள் இன்று (2025 அக்டோபர்  16, வியாழக்கிழமை) பிற்பகல் 3 மணிக்கு வெளியிடப்படும். இந்த அதிரஷ்ட குலுக்கலில் வெற்றி பெறும் எண்ணுக்கு முதல் பரிசாக ரூ.1 கோடி வழங்கப்படும். கேரள மாநிலத்தின் காருண்யா பிளஸ் KN-595 (Karunya Plus KN-595) லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகளின் வெற்றி எண்களின் முழுமையான பட்டியலுக்காக Zee News Tamil சேனலுடன் இணைந்திருங்கள்.

Add Zee News as a Preferred Source

இன்றைய லாட்டரி குலுக்கலில் யாருக்கு அதிர்ஷ்டம்?

காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-595 லாட்டரி முடிவுகள்: முதல் பரிசு (ரூ. 1 கோடி) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்: PA 873206

காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-595 லாட்டரி முடிவுகள்: ஆறுதல் பரிசு (ரூ. 5000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 

PB 873206
PC 873206
PD 873206
PE 873206
PF 873206
PG 873206
PH 873206
PJ 873206
PK 873206
PL 873206
PM 873206

காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-595 லாட்டரி முடிவுகள்: 2வது பரிசு (ரூ. 30 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்: PD 627724

காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-595 லாட்டரி முடிவுகள்: 3வது பரிசு (ரூ. 5 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்: PE 309178

காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-595 லாட்டரி முடிவுகள்: 4வது பரிசு (ரூ. 5000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:

0924  1651  2600  2644  2674  3040  3065  3119  3269  3624  
3948  4219  4497  5565  5612  6025  7890  9007  9813

காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-595 லாட்டரி முடிவுகள்: 5வது பரிசு (ரூ. 2000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 

1147  2487  3368  5638  6834  8091

காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-595 லாட்டரி முடிவுகள்: 6வது பரிசு (ரூ. 1000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:

0282  0463  0482  1256  1371  2238  2301  3397  3640  4157  
4348  5238  5890  6192  7098  7460  7699  7844  7927  8123  
8161  8191  8400  8746  9547

காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-595 லாட்டரி முடிவுகள்: 7வது பரிசு (ரூ. 500) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)

காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-595 லாட்டரி முடிவுகள்: 8வது பரிசு (ரூ. 200) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)

காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-595 லாட்டரி முடிவுகள்: 9வது பரிசு (ரூ. 100) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)

கேரள லாட்டரி காருண்யா பிளஸ் KN-595 (Karunya Plus KN-595) பரிசு விவரங்கள்

- முதல் பரிசு: ரூ. 1 கோடி
- ஆறுதல் பரிசு: ரூ. 5000
- 2வது பரிசு: ரூ. 30 லட்சம்
- 3வது பரிசு: ரூ. 5 லட்சம்
- 4வது பரிசு: ரூ. 5000
- 5வது பரிசு: ரூ. 2000
- 6வது பரிசு: ரூ. 1000
- 7வது பரிசு: ரூ. 500
- 8வது பரிசு: ரூ. 200
- 9வது பரிசு: ரூ. 100

கேரளா லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகளை ஆன்லைனில் பார்ப்பது எப்படி?

படி 1: கேரள லாட்டரி முடிவுகளை statelottery.kerala.gov.in மற்றும் keralalotteriesresults.in அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் தெரிந்துக்கொள்ளலாம். 

படி 2: லாட்டரி ரிசல்ட் என்ற ஆப்ஷனை தேர்வு செய்யவும்.

படி 3: புதிய பக்கம் திறக்கப்படும். 

படி 4: வியூ (View) என்பதை கிளிக் செய்யவும்.

படி 5: லாட்டரி முடிவுகள் திரையில் காட்டப்படும்.

(பொறுப்புத் துறப்பு: லாட்டரிக்கு அடிமை ஆகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது. Zee News Tamil எப்பவும் லாட்டரியை ஊக்குவிக்காது)

மேலும் படிக்க - Live | முத்துராமலிங்கனார் குருபூஜை; தவெக குறித்து அமித்ஷா; INDW vs AUSW - அப்டேட்ஸ்

மேலும் படிக்க - இன்றைய கேரளா ஜாக்பாட்: காருண்யா KR-728 லாட்டரி டிக்கெட் ரிசல்ட்.. ரூ. 1 கோடி பரிசு

மேலும் படிக்க - கேரளா லாட்டரி காருண்யா பிளஸ் KN-593 குலுக்கல் ரூ. 1 கோடி வென்ற அதிர்ஷ்ட நம்பர்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

...Read More

Kerala LotteryKerala Lottery ResultKarunya PlusKerala Lottery DrawKerala Lottery Prize

Trending News