கேரளா ஸ்த்ரீ சக்தி லாட்டரி: 50 ரூபாய் டிக்கெட்டுக்கு ஒரு கோடி ரூபாயா? ரிசல்ட் இதோ!

kerala Lottery 1 Crore Prize: கேரள மாநிலத்தின் ஸ்த்ரீ சக்தி (SS-507) லாட்டரி குலுக்கல் இன்று மதியம் 3 மணிக்கு நடக்கிறது. 50 ரூபாய் டிக்கெட்டுக்கு முதல் பரிசாக 1 கோடி ரூபாய் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ரிசல்ட்டை எப்படி பார்ப்பது, பரிசுத் தொகையை எப்படி வாங்குவது என்ற முழு விவரம் இதில் உள்ளது. ஸ்த்ரீ சக்தி லாட்டரி SS-507 (Sthree Sakthi SS-507) லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகளின் வெற்றி எண்களின் முழுமையான பட்டியலுக்காக Zee News Tamil சேனலுடன் இணைந்திருங்கள்.
கேரளா ஸ்திரீ சக்தி லாட்டரி: வெற்றி எண்களின் பட்டியல்
முதல் பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:
SO 595985
ஆறுதல் பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:
SN 595985
SP 595985
SR 595985
SS 595985
ST 595985
SU 595985
SV 595985
SW 595985
SX 595985
SY 595985
SZ 595985
இரண்டாம் பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:
SY 451700
மூன்றாம் பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:
SP 881144
4வது பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:
0527 1202 1362 1579 2112 2525 2960
4105 4237 4426 5361 6674 7945 8222
8233 8706 9173 9178 9528
5வது பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:
0295 2718 5948 6462 6968 8111
6வது பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:
0414 1094 1545 1869 2343 2466 2773
2788 3901 3926 4557 5168 6310 6499
6696 6912 7076 7147 7399 7908 8245
8522 9165 9363 9453
7வது பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:
0033 0157 0267 0272 0314 0516 0602
0767 0795 0809 1208 1354 1397 1453
1557 1771 1830 2001 2234 2284 2397
2577 2706 2803 2932 3033 3103 3135
3136 3343 3647 3786 3846 3876 4107
4476 4808 4874 5240 5510 5769 6120
6178 6475 6531 6577 6646 6790 7135
7258 7327 7518 7582 7605 7829 7836
7927 7958 8086 8152 8266 8364 8599
8603 8709 8865 8932 9454 9466 9579
9646 9666 9690 9753 9911 9912
8வது பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:
0055 0080 0549 0586 0652 0707 0790
1038 1173 1182 1211 1223 1433 1438
1572 1587 1746 1750 1963 2017 2022
2147 2356 2722 2810 2929 3086 3150
3183 3205 3327 3444 3639 3665 3773
3817 3860 3979 4013 4067 4091 4187
4199 4296 4320 4338 4712 4714 4745
4752 5023 5026 5207 5243 5268 5305
5353 5381 5432 5841 5862 6027 6160
6167 6214 6226 6303 6381 6437 6469
6546 6927 7177 7242 7309 7819 8058
8367 8415 8619 8737 8757 8839 8848
8853 8945 9006 9042 9280 9577
9வது பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:
0202 0217 0245 0273 0326 0357 0552
0562 0594 0667 0680 0917 0934 0956
1037 1058 1263 1281 1303 1380 1381
1388 1395 1414 1494 1641 1657 1701
1912 1937 1948 1958 1992 2027 2178
2201 2228 2304 2404 2430 2507 2600
2891 2943 3162 3207 3224 3227 3337
3424 3517 3584 3780 3814 3852 3980
3988 4028 4055 4066 4210 4226 4240
4266 4305 4323 4502 4593 4625 4704
4716 4829 4893 5022 5085 5110 5152
5237 5402 5413 5456 5520 5657 5702
5738 5810 6028 6236 6301 6360 6397
6605 6627 6709 6777 6806 6940 7105
7130 7162 7467 7509 7790 7806 7837
7899 7923 7974 8042 8059 8127 8159
8165 8195 8211 8230 8238 8342 8455
8550 8636 8647 8663 8697 8742 8817
8892 8909 8915 8995 9117 9122 9181
9405 9464 9546 9578 9586 9593 9660
9683 9721 9729 9732 9746 9767 9776
9833 9933 9940
கேரளா ஸ்திரீ சக்தி லாட்டரி முடிவுகள்
கேரள மாநில லாட்டரித் துறையின் ஸ்திரீ சக்தி SS-507 லாட்டரிக்கான குலுக்கல் இன்று நடைபெறுகிறது. மதியம் 3:00 மணிக்கு இந்த முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
கேரளா ஸ்திரீ சக்தி லாட்டரி பரிசுத் தொகை எவ்வளவு?
முதல் பரிசு: ரூ.1 கோடி
இரண்டாம் பரிசு: ரூ.30 லட்சம்
மூன்றாம் பரிசு: ரூ.5 லட்சம்
4வது பரிசு: ரூ.5 லட்சம்
5வது பரிசு: ரூ.2 லட்சம்
6வது பரிசு: ரூ.1 லட்சம்
7வது பரிசு: ரூ.500
8வது பரிசு: ரூ.200
9வது பரிசு: ரூ.100
ஆறுதல் பரிசு: ரூ.5000
கேரளா ஸ்திரீ சக்தி லாட்டரி டிக்கெட் விலை எவ்வளவு?
டிக்கெட் விலை: ₹50
கேரளா ஸ்திரீ சக்தி லாட்டரி முடிவுகளை எவ்வாறு சரிபார்ப்பது?
கேரளா ஸ்திரீ சக்தி லாட்டரி முடிவுகளைப் பின்வரும் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்களில் தெரிந்துகொள்ளலாம்:
https://www.keralalotteryresult.net/
http://www.keralalotteries.com/
பரிசுத் தொகையைப் பெறுவது எப்படி?
உங்கள் பரிசுத் தொகை 5000 ரூபாய்க்கும் குறைவாக இருந்தால், கேரளாவிலுள்ள எந்தவொரு லாட்டரி கடயிலும் டிக்கெட்டைக் கொடுத்து பணத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். பரிசுத் தொகை 5000 ரூபாய்க்கு மேல் இருந்தால், வெற்றி பெற்ற டிக்கெட்டுடன் உங்கள் அடையாளச் சான்றிதழை (ID Proof) இணைத்து, அரசு லாட்டரி அலுவலகத்திலோ அல்லது வங்கியிலோ சமர்ப்பிக்க வேண்டும். வெற்றியாளர்கள் அரசு வர்த்தமானியில் (Gazette) வெளியாகும் முடிவுகளைச் சரிபார்த்து உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். வெற்றி பெற்ற 30 நாட்களுக்குள் டிக்கெட்டைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டியது அவசியம்.
கேரளா ஸ்திரீ சக்தி லாட்டரி முக்கிய அம்சங்கள்:
முதல் பரிசு: ரூ. 1 கோடி.
டிக்கெட் விலை: வெறும் ரூ. 50.
நேரம்: இன்று மதியம் 3 மணி.
வெப்சைட்: keralalotteries.com-ல் ரிசல்ட் பார்க்கலாம்.
ரூ. 5000-க்கு மேல்: பரிசு விழுந்தால் ஐடி கார்டு கட்டாயம் தேவை.
(பொறுப்புத் துறப்பு: லாட்டரிக்கு அடிமை ஆகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது. Zee News Tamil எப்பவும் லாட்டரியை ஊக்குவிக்காது.)