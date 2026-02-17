English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • கேரளா ஸ்த்ரீ சக்தி லாட்டரி: 50 ரூபாய் டிக்கெட்டுக்கு ஒரு கோடி ரூபாயா? ரிசல்ட் இதோ!

கேரளா ஸ்த்ரீ சக்தி லாட்டரி: 50 ரூபாய் டிக்கெட்டுக்கு ஒரு கோடி ரூபாயா? ரிசல்ட் இதோ!

Sthree Sakthi SS-507 Result: ஸ்த்ரீ சக்தி (SS-507) லாட்டரி குலுக்கல் இன்று மதியம் 3 மணிக்கு திருவனந்தபுரம் கோர்கி பவனில் ஸ்த்ரீ சக்தி எஸ்எஸ் 507 (Sthree Sakthi SS-507) லாட்டரி முடிவுகளை அறிவிக்கப்பட உள்ளது.

Feb 17, 2026, 04:06 PM IST

கேரளா ஸ்த்ரீ சக்தி லாட்டரி: 50 ரூபாய் டிக்கெட்டுக்கு ஒரு கோடி ரூபாயா? ரிசல்ட் இதோ!

kerala Lottery 1 Crore Prize: கேரள மாநிலத்தின் ஸ்த்ரீ சக்தி (SS-507) லாட்டரி குலுக்கல் இன்று மதியம் 3 மணிக்கு நடக்கிறது. 50 ரூபாய் டிக்கெட்டுக்கு முதல் பரிசாக 1 கோடி ரூபாய் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ரிசல்ட்டை எப்படி பார்ப்பது, பரிசுத் தொகையை எப்படி வாங்குவது என்ற முழு விவரம் இதில் உள்ளது. ஸ்த்ரீ சக்தி லாட்டரி SS-507 (Sthree Sakthi SS-507) லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகளின் வெற்றி எண்களின் முழுமையான பட்டியலுக்காக Zee News Tamil சேனலுடன் இணைந்திருங்கள்.

கேரளா ஸ்திரீ சக்தி லாட்டரி: வெற்றி எண்களின் பட்டியல்

முதல் பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:

SO 595985

ஆறுதல் பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:

SN 595985
SP 595985
SR 595985
SS 595985
ST 595985
SU 595985
SV 595985
SW 595985
SX 595985
SY 595985
SZ 595985

இரண்டாம்  பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:

SY 451700

மூன்றாம் பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:

SP 881144

4வது பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:

0527  1202  1362  1579  2112  2525  2960  
4105  4237  4426  5361  6674  7945  8222  
8233  8706  9173  9178  9528

5வது பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:

0295  2718  5948  6462  6968  8111

6வது பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:

0414  1094  1545  1869  2343  2466  2773  
2788  3901  3926  4557  5168  6310  6499  
6696  6912  7076  7147  7399  7908  8245  
8522  9165  9363  9453

7வது பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:

0033  0157  0267  0272  0314  0516  0602  
0767  0795  0809  1208  1354  1397  1453  
1557  1771  1830  2001  2234  2284  2397  
2577  2706  2803  2932  3033  3103  3135  
3136  3343  3647  3786  3846  3876  4107  
4476  4808  4874  5240  5510  5769  6120  
6178  6475  6531  6577  6646  6790  7135  
7258  7327  7518  7582  7605  7829  7836  
7927  7958  8086  8152  8266  8364  8599  
8603  8709  8865  8932  9454  9466  9579  
9646  9666  9690  9753  9911  9912

8வது பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:

0055  0080  0549  0586  0652  0707  0790  
1038  1173  1182  1211  1223  1433  1438  
1572  1587  1746  1750  1963  2017  2022  
2147  2356  2722  2810  2929  3086  3150  
3183  3205  3327  3444  3639  3665  3773  
3817  3860  3979  4013  4067  4091  4187  
4199  4296  4320  4338  4712  4714  4745  
4752  5023  5026  5207  5243  5268  5305  
5353  5381  5432  5841  5862  6027  6160  
6167  6214  6226  6303  6381  6437  6469  
6546  6927  7177  7242  7309  7819  8058  
8367  8415  8619  8737  8757  8839  8848  
8853  8945  9006  9042  9280  9577

9வது பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:

0202  0217  0245  0273  0326  0357  0552  
0562  0594  0667  0680  0917  0934  0956  
1037  1058  1263  1281  1303  1380  1381  
1388  1395  1414  1494  1641  1657  1701  
1912  1937  1948  1958  1992  2027  2178  
2201  2228  2304  2404  2430  2507  2600  
2891  2943  3162  3207  3224  3227  3337  
3424  3517  3584  3780  3814  3852  3980  
3988  4028  4055  4066  4210  4226  4240  
4266  4305  4323  4502  4593  4625  4704  
4716  4829  4893  5022  5085  5110  5152  
5237  5402  5413  5456  5520  5657  5702  
5738  5810  6028  6236  6301  6360  6397  
6605  6627  6709  6777  6806  6940  7105  
7130  7162  7467  7509  7790  7806  7837  
7899  7923  7974  8042  8059  8127  8159  
8165  8195  8211  8230  8238  8342  8455  
8550  8636  8647  8663  8697  8742  8817  
8892  8909  8915  8995  9117  9122  9181  
9405  9464  9546  9578  9586  9593  9660  
9683  9721  9729  9732  9746  9767  9776  
9833  9933  9940

கேரளா ஸ்திரீ சக்தி லாட்டரி முடிவுகள்

கேரள மாநில லாட்டரித் துறையின் ஸ்திரீ சக்தி SS-507 லாட்டரிக்கான குலுக்கல் இன்று நடைபெறுகிறது. மதியம் 3:00 மணிக்கு இந்த முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.

கேரளா ஸ்திரீ சக்தி லாட்டரி பரிசுத் தொகை எவ்வளவு?

முதல் பரிசு: ரூ.1 கோடி

இரண்டாம் பரிசு: ரூ.30 லட்சம்

மூன்றாம் பரிசு: ரூ.5 லட்சம்

4வது பரிசு: ரூ.5 லட்சம்

5வது பரிசு: ரூ.2 லட்சம்

6வது பரிசு: ரூ.1 லட்சம்

7வது பரிசு: ரூ.500

8வது பரிசு: ரூ.200

9வது பரிசு: ரூ.100

ஆறுதல் பரிசு: ரூ.5000

கேரளா ஸ்திரீ சக்தி லாட்டரி டிக்கெட் விலை எவ்வளவு?

டிக்கெட் விலை: ₹50

கேரளா ஸ்திரீ சக்தி லாட்டரி முடிவுகளை எவ்வாறு சரிபார்ப்பது?

கேரளா ஸ்திரீ சக்தி லாட்டரி முடிவுகளைப் பின்வரும் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்களில் தெரிந்துகொள்ளலாம்:

https://www.keralalotteryresult.net/

http://www.keralalotteries.com/

பரிசுத் தொகையைப் பெறுவது எப்படி?

உங்கள் பரிசுத் தொகை 5000 ரூபாய்க்கும் குறைவாக இருந்தால், கேரளாவிலுள்ள எந்தவொரு லாட்டரி கடயிலும் டிக்கெட்டைக் கொடுத்து பணத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். பரிசுத் தொகை 5000 ரூபாய்க்கு மேல் இருந்தால், வெற்றி பெற்ற டிக்கெட்டுடன் உங்கள் அடையாளச் சான்றிதழை (ID Proof) இணைத்து, அரசு லாட்டரி அலுவலகத்திலோ அல்லது வங்கியிலோ சமர்ப்பிக்க வேண்டும். வெற்றியாளர்கள் அரசு வர்த்தமானியில் (Gazette) வெளியாகும் முடிவுகளைச் சரிபார்த்து உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். வெற்றி பெற்ற 30 நாட்களுக்குள் டிக்கெட்டைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டியது அவசியம்.

கேரளா ஸ்திரீ சக்தி லாட்டரி முக்கிய அம்சங்கள்:

முதல் பரிசு: ரூ. 1 கோடி.

டிக்கெட் விலை: வெறும் ரூ. 50.

நேரம்: இன்று மதியம் 3 மணி.

வெப்சைட்: keralalotteries.com-ல் ரிசல்ட் பார்க்கலாம்.

ரூ. 5000-க்கு மேல்: பரிசு விழுந்தால் ஐடி கார்டு கட்டாயம் தேவை.

(பொறுப்புத் துறப்பு: லாட்டரிக்கு அடிமை ஆகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது. Zee News Tamil எப்பவும் லாட்டரியை ஊக்குவிக்காது.)

