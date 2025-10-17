English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சுவர்ண கேரளம் SK-23 லாட்டரி குலுக்கல்: ரூ.1 கோடி முதல் ரூ.100 வரை.. மொத்தம் 10 பரிசுகள்

Suvarna Keralam SK-23 Official Result: சுவர்ண கேரளா SK-23 லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகள் இன்று 3 மணிக்கு வெளியிடப்பட்டது. மொத்தம் 10 பரிசுகள். முதல் பரிசு ஒரு கோடி மற்றும் வெற்றி பெற்ற எண்களின் முழு விவரங்களை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Oct 17, 2025, 03:32 PM IST

Kerala Lottery Today Result: இன்று (17 அக்டோபர் 2025) நடைபெற்ற கேரள மாநில சுவர்ண கேரளா (SK-23) லாட்டரி சீட்டுகளின் முடிவுகளை பிற்பகல் 3 மணிக்கு பிறகு வெளியிடப்பட்டது. இன்றைய குலுக்களில் வெற்றி பெற்ற எண்கள் குறித்த முழு பட்டியலையும் கேரள மாநில லாட்டரித் துறையின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் statelottery.kerala.gov.in மற்றும் keralalotteriesresults.in மூலம் தெரிந்துக்கொள்ளலாம். சுவர்ண கேரளா லாட்டரி குலுக்கல் டிரா முடிவுகள் திருவனந்தபுரம் பாளையம் பேக்கரி சந்திப்புக்கு அருகிலுள்ள கோர்கி பவனில் நடைபெற்றது. இன்றைய கேரளா லாட்டரி முடிவுகளை தெரிந்துக்கொள்ள தொடர்ந்து Zee Tamil News சேனலுடன் இணைந்திருங்கள்.

சுவர்ண கேரளம் லாட்டரி பரிசு பட்டியல்:

முதல் பரிசு: ₹1,00,00,000, 
ஆறுதல் பரிசு: ₹5,000, 
2வது பரிசு: ₹30,00,000, 
3வது பரிசு: ₹5,00,000,
4வது பரிசு: ₹5,000, 
5வது பரிசு: ₹2,000, 
6வது பரிசு: ₹1,000, 
7வது பரிசு: ₹500, 
8வது பரிசு: ₹200, 
9வது பரிசு: ₹100, 

கேரளா லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகளை ஆன்லைனில் பார்ப்பது எப்படி?

படி 1: கேரள லாட்டரி முடிவுகளை statelottery.kerala.gov.in மற்றும் keralalotteriesresults.in அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் தெரிந்துக்கொள்ளலாம். 
படி 2: லாட்டரி ரிசல்ட் என்ற ஆப்ஷனை தேர்வு செய்யவும். 
படி 3: புதிய பக்கம் திறக்கப்படும். 
படி 4: வியூ (View) என்பதை கிளிக் செய்யவும். 
படி 5: லாட்டரி முடிவுகள் திரையில் காட்டப்படும்.

சுவர்ண கேரளம் எஸ்கே-23 லாட்டரி முடிவுகள்: வெற்றி பெற்ற எண்களின் முழு பட்டியல்:

முதல் பரிசு (ரூ. 1 கோடி) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்: 

RB 749913

ஆறுதல் பரிசு (ரூ. 5000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்: 

RA 749913
RC 749913
RD 749913
RE 749913
RF 749913
RG 749913
RH 749913
RJ 749913
RK 749913
RL 749913
RM 749913

2வது பரிசு (ரூ. 30 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்: 

RK 266279

3வது பரிசு (ரூ. 5 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்: 

RF 483688

4வது பரிசு (ரூ. 5000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 

0027  0930  1006  1574  1631  
2207  2914  3190  4297  5203  
5675  6814  7272  7285  7544  
7812  8556  9030  9482

5வது பரிசு (ரூ. 2000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:

0609  1475  2033  2081  5180  5892

6வது பரிசு (ரூ. 1000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:

0315  1957  2077  2280  2480  2705  2885  3182  3253  
5843  6461  6634  6899  7097  7121  7672  7797  7838  
8115  8426  8789  8805  9570  9786  9906

7வது பரிசு (ரூ. 500) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:

0521  0553  0573  0915  0931  1205  1241  1265  1620  
1671  1694  1776  1816  1861  1981  2523  2559  2921  
3309  3458  3657  3662  3833  3839  3863  3871  3906  
3958  4049  4202  4273  4538  4623  4662  4809  4841  
4933  5027  5126  5384  5498  5503  5694  5715  5775  
5938  5977  6064  6124  6144  6197  6485  6638  6915  
7260  7626  7649  7693  7926  8176  8200  8252  8708  
8806  8865  9062  9153  9244  9283  9298  9304  9600  
9618  9792  9849  9916

 

8வது பரிசு (ரூ. 200) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)

9வது பரிசு (ரூ. 100) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)

(பொறுப்புத் துறப்பு: லாட்டரிக்கு அடிமை ஆகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது. Zee News Tamil எப்பவும் லாட்டரியை ஊக்குவிக்காது.)

