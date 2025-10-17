சுவர்ண கேரளம் SK-23 லாட்டரி குலுக்கல்: ரூ.1 கோடி முதல் ரூ.100 வரை.. மொத்தம் 10 பரிசுகள்

Kerala Lottery Today Result: இன்று (17 அக்டோபர் 2025) நடைபெற்ற கேரள மாநில சுவர்ண கேரளா (SK-23) லாட்டரி சீட்டுகளின் முடிவுகளை பிற்பகல் 3 மணிக்கு பிறகு வெளியிடப்பட்டது. இன்றைய குலுக்களில் வெற்றி பெற்ற எண்கள் குறித்த முழு பட்டியலையும் கேரள மாநில லாட்டரித் துறையின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் statelottery.kerala.gov.in மற்றும் keralalotteriesresults.in மூலம் தெரிந்துக்கொள்ளலாம். சுவர்ண கேரளா லாட்டரி குலுக்கல் டிரா முடிவுகள் திருவனந்தபுரம் பாளையம் பேக்கரி சந்திப்புக்கு அருகிலுள்ள கோர்கி பவனில் நடைபெற்றது. இன்றைய கேரளா லாட்டரி முடிவுகளை தெரிந்துக்கொள்ள தொடர்ந்து Zee Tamil News சேனலுடன் இணைந்திருங்கள்.
சுவர்ண கேரளம் லாட்டரி பரிசு பட்டியல்:
முதல் பரிசு: ₹1,00,00,000,
ஆறுதல் பரிசு: ₹5,000,
2வது பரிசு: ₹30,00,000,
3வது பரிசு: ₹5,00,000,
4வது பரிசு: ₹5,000,
5வது பரிசு: ₹2,000,
6வது பரிசு: ₹1,000,
7வது பரிசு: ₹500,
8வது பரிசு: ₹200,
9வது பரிசு: ₹100,
கேரளா லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகளை ஆன்லைனில் பார்ப்பது எப்படி?
படி 1: கேரள லாட்டரி முடிவுகளை statelottery.kerala.gov.in மற்றும் keralalotteriesresults.in அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் தெரிந்துக்கொள்ளலாம்.
படி 2: லாட்டரி ரிசல்ட் என்ற ஆப்ஷனை தேர்வு செய்யவும்.
படி 3: புதிய பக்கம் திறக்கப்படும்.
படி 4: வியூ (View) என்பதை கிளிக் செய்யவும்.
படி 5: லாட்டரி முடிவுகள் திரையில் காட்டப்படும்.
சுவர்ண கேரளம் எஸ்கே-23 லாட்டரி முடிவுகள்: வெற்றி பெற்ற எண்களின் முழு பட்டியல்:
முதல் பரிசு (ரூ. 1 கோடி) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:
RB 749913
ஆறுதல் பரிசு (ரூ. 5000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:
RA 749913
RC 749913
RD 749913
RE 749913
RF 749913
RG 749913
RH 749913
RJ 749913
RK 749913
RL 749913
RM 749913
2வது பரிசு (ரூ. 30 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:
RK 266279
3வது பரிசு (ரூ. 5 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:
RF 483688
4வது பரிசு (ரூ. 5000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:
0027 0930 1006 1574 1631
2207 2914 3190 4297 5203
5675 6814 7272 7285 7544
7812 8556 9030 9482
5வது பரிசு (ரூ. 2000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:
0609 1475 2033 2081 5180 5892
6வது பரிசு (ரூ. 1000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:
0315 1957 2077 2280 2480 2705 2885 3182 3253
5843 6461 6634 6899 7097 7121 7672 7797 7838
8115 8426 8789 8805 9570 9786 9906
7வது பரிசு (ரூ. 500) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:
0521 0553 0573 0915 0931 1205 1241 1265 1620
1671 1694 1776 1816 1861 1981 2523 2559 2921
3309 3458 3657 3662 3833 3839 3863 3871 3906
3958 4049 4202 4273 4538 4623 4662 4809 4841
4933 5027 5126 5384 5498 5503 5694 5715 5775
5938 5977 6064 6124 6144 6197 6485 6638 6915
7260 7626 7649 7693 7926 8176 8200 8252 8708
8806 8865 9062 9153 9244 9283 9298 9304 9600
9618 9792 9849 9916
8வது பரிசு (ரூ. 200) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)
9வது பரிசு (ரூ. 100) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)
(பொறுப்புத் துறப்பு: லாட்டரிக்கு அடிமை ஆகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது. Zee News Tamil எப்பவும் லாட்டரியை ஊக்குவிக்காது.)
மேலும் படிக்க - கேரளா லாட்டரி காருண்யா பிளஸ் KN-593 குலுக்கல் ரூ. 1 கோடி வென்ற அதிர்ஷ்ட நம்பர்!
மேலும் படிக்க - இன்றைய கேரளா லாட்டரி முடிவுகள்: ரூ.1 கோடி பரிசு.. சுவர்ண கேரளம் SK-22 குலுக்கல்
மேலும் படிக்க - இன்று அதிர்ஷ்டசாலி யார்? முதல் பரிசு 1 கோடி கேரளா லாட்டரி பாக்யதாரா பிடி-23 குலுக்கல்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ