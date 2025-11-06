English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • ஒரு கோடி வெல்வது யார்? இன்று கேரளா லாட்டரி காருண்யா பிளஸ் KN-596 குலுக்கல் முடிவுகள்

ஒரு கோடி வெல்வது யார்? இன்று கேரளா லாட்டரி காருண்யா பிளஸ் KN-596 குலுக்கல் முடிவுகள்

Kerala Lottery Karunya Plus KN-596 Result (06.11.2025): இன்று மதியம் 3 மணிக்கு திருவனந்தபுரம் பேக்கரி சந்திப்புக்கு அருகிலுள்ள கோர்க்கி பவனில் "காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-596" லாட்டரி அதிர்ஷ்டக் குலுக்கல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படவுள்ளது. வெற்றி எண்களின் முழு பட்டியல்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Nov 6, 2025, 12:51 PM IST

Trending Photos

ராசிபலன்: ஐப்பசி 20 - இன்று எந்தெந்த ராசிகளுக்கு லாபகரமான நாள்...?
camera icon13
horoscope
ராசிபலன்: ஐப்பசி 20 - இன்று எந்தெந்த ராசிகளுக்கு லாபகரமான நாள்...?
கிளாசென் கழட்டிவிடப்பட்டால்... ஏலத்தில் CSK உள்ளிட்ட இந்த 3 அணிகள் முட்டிமோதும்!
camera icon8
IPL 2026
கிளாசென் கழட்டிவிடப்பட்டால்... ஏலத்தில் CSK உள்ளிட்ட இந்த 3 அணிகள் முட்டிமோதும்!
ரேஷன் கார்டு : கைவிரல் ரேகை பதிவு - தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon9
Ration Card
ரேஷன் கார்டு : கைவிரல் ரேகை பதிவு - தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
கைக்கோர்த்த ரஜினி - கமல்... இயக்கப்போவது சுந்தர்.சி - Thalaivar173 அறிவிப்பு வெளியானது
camera icon8
Thalaivar 173
கைக்கோர்த்த ரஜினி - கமல்... இயக்கப்போவது சுந்தர்.சி - Thalaivar173 அறிவிப்பு வெளியானது
ஒரு கோடி வெல்வது யார்? இன்று கேரளா லாட்டரி காருண்யா பிளஸ் KN-596 குலுக்கல் முடிவுகள்

Kerala Lottery Karunya Plus Today Result: கேரள அரசின் கீழ் செயல்படும் கேரள லாட்டரித் துறை சார்பாக "காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-596" (Karunya Plus KN-596) லாட்டரியின் அதிர்ஷ்டக் குலுக்கல் முடிவுகள் இன்று (2025 நவம்பர் 06, வியாழக்கிழமை) பிற்பகல் 3 மணிக்கு வெளியிடப்படும். இந்த அதிரஷ்ட குலுக்கலில் வெற்றி பெறும் எண்ணுக்கு முதல் பரிசாக ரூ.1 கோடி வழங்கப்படும். லாட்டரியின் அதிர்ஷ்டக் குலுக்கல் வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் நம்பகத்தன்மையை உறுதி செய்வதற்காக, டிரா செயல்முறை ஒரு சுயாதீன குழுவின் மேற்பார்வையின் கீழ் நடத்தப்படுகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

கேரள மாநிலத்தின் காருண்யா பிளஸ் KN-596 (Karunya Plus KN-596) லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகளின் வெற்றி எண்களின் முழுமையான பட்டியலுக்காக Zee News Tamil சேனலுடன் இணைந்திருங்கள்.

காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-596 லாட்டரி முடிவுகள்: முதல் பரிசு (ரூ. 1 கோடி) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்

(காத்திருக்கவும்)

காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-596 லாட்டரி முடிவுகள்: ஆறுதல் பரிசு (ரூ. 5000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

(காத்திருக்கவும்)

காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-596 லாட்டரி முடிவுகள்: 2வது பரிசு (ரூ. 30 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்

(காத்திருக்கவும்)

காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-596 லாட்டரி முடிவுகள்: 3வது பரிசு (ரூ. 5 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்

(காத்திருக்கவும்)

காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-596 லாட்டரி முடிவுகள்: 4வது பரிசு (ரூ. 5000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

(காத்திருக்கவும்)

காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-596 லாட்டரி முடிவுகள்: 5வது பரிசு (ரூ. 2000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

(காத்திருக்கவும்)

காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-596 லாட்டரி முடிவுகள்: 6வது பரிசு (ரூ. 1000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

(காத்திருக்கவும்)

காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-596 லாட்டரி முடிவுகள்: 7வது பரிசு (ரூ. 500) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

(காத்திருக்கவும்)

காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-596 லாட்டரி முடிவுகள்: 8வது பரிசு (ரூ. 200) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

(காத்திருக்கவும்)

காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-596 லாட்டரி முடிவுகள்: 9வது பரிசு (ரூ. 100) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

(காத்திருக்கவும்)

கேரள லாட்டரி காருண்யா பிளஸ் KN-596 (Karunya Plus KN-596) பரிசு விவரங்கள்:

- முதல் பரிசு: ரூ. 1 கோடி
- ஆறுதல் பரிசு: ரூ. 5000
- 2வது பரிசு: ரூ. 30 லட்சம்
- 3வது பரிசு: ரூ. 5 லட்சம்
- 4வது பரிசு: ரூ. 5000
- 5வது பரிசு: ரூ. 2000
- 6வது பரிசு: ரூ. 1000
- 7வது பரிசு: ரூ. 500
- 8வது பரிசு: ரூ. 200
- 9வது பரிசு: ரூ. 100

கேரளா லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகளை ஆன்லைனில் பார்ப்பது எப்படி?

படி 1: கேரள லாட்டரி முடிவுகளை statelottery.kerala.gov.in மற்றும் keralalotteriesresults.in அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் தெரிந்துக்கொள்ளலாம். 

படி 2: லாட்டரி ரிசல்ட் என்ற ஆப்ஷனை தேர்வு செய்யவும்.

படி 3: புதிய பக்கம் திறக்கப்படும். 

படி 4: வியூ (View) என்பதை கிளிக் செய்யவும்.

படி 5: லாட்டரி முடிவுகள் திரையில் காட்டப்படும்.

(பொறுப்புத் துறப்பு: லாட்டரிக்கு அடிமை ஆகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது. Zee News Tamil எப்பவும் லாட்டரியை ஊக்குவிக்காது)

மேலும் படிக்க - Live: பீகார் முதல் கட்ட தேர்தல்; பள்ளிகள் விடுமுறை; நாயகன் ரீ-ரிலீஸ்; IND vs AUS 4வது டி20ஐ - அப்டேட்ஸ்

மேலும் படிக்க - Kerala Lottery: ஒரு கோடி ஜாக்பாட்! கேரளா லாட்டரி தனலட்சுமி டிஎல்-25 டிரா இன்று..

மேலும் படிக்க - கேரளா லாட்டரி ஸ்த்ரீ சக்தி SS-492 குலுக்கல் முடிவுகள்! யாருக்கு எவ்வளவு பணம்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

...Read More

Kerala LotteryKerala Lottery ResultKarunya PlusKerala Lottery DrawKerala Lottery Prize

Trending News