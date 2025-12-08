English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ரூ.1 கோடி ஜாக்பாட் யாருக்கு? கேரளா லாட்டரி பாக்யதாரா பிடி-32 குலுக்கல் முடிவுகள் விவரம்

ரூ.1 கோடி ஜாக்பாட் யாருக்கு? கேரளா லாட்டரி பாக்யதாரா பிடி-32 குலுக்கல் முடிவுகள் விவரம்

Kerala Bhagyathara Lottery Rasult: கேரள லாட்டரி பாக்யதாரா BT-32 குலுக்கல் முடிவுகள் இன்று வெளியீடு. ₹1 கோடி முதல் பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண், 2வது மற்றும் 3வது பரிசு எண்களை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Dec 8, 2025, 03:16 PM IST

ரூ.1 கோடி ஜாக்பாட் யாருக்கு? கேரளா லாட்டரி பாக்யதாரா பிடி-32 குலுக்கல் முடிவுகள் விவரம்

Kerala Lottery Result TODAY: பாக்யதாரா BT-32 வாராந்திர லாட்டரி டிக்கெட் குலுக்கல் இன்று (திங்கட்கிழமை, டிசம்பர் 8, 2025) திருவனந்தபுரம், பேக்கரி சந்திப்புக்கு அருகிலுள்ள கோர்கி பவனில் நடைபெறுகிறது. முதல் பரிசு ₹1 கோடி, இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது பரிசு முறையே ₹30 லட்சம் மற்றும் ₹5,00,000 வழங்கப்படும். ஆறுதல் பரிசு பெரும் அதிர்ஷ்ட எண்களுக்கு ₹5,000 வழங்கப்படும்.

வெற்றி எண்கள் பட்டியல் விவரங்கள்:

முதல் பரிசு (ரூ. 1 கோடி) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண் (காத்திருக்கவும்)

இரண்டாம் பரிசு (ரூ. 30 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்: (காத்திருக்கவும்)

மூன்றாம் பரிசு (ரூ. 5,00,000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்: (காத்திருக்கவும்)

ஆறுதல் பரிசு (ரூ. 5000) பெற்ற அதிரஷ்ட எண்கள்: 3-ஆம் பரிசு: (காத்திருக்கவும்)

நான்காம் பரிசு (ரூ. 5,000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)

ஐந்தாம் பரிசு (ரூ. 2000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)

ஆறாம் பரிசு (ரூ. 1000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)

ஏழாம் பரிசு (ரூ. 500) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)

எட்டாம் பரிசு (ரூ. 200) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)

ஒன்பதாம் பரிசு (ரூ. 100) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)

முடிவுகளை எங்கு தெரிந்து கொள்வது?

கேரள லாட்டரி பாக்யதாரா லாட்டரி பிடி-32 குலுக்கல் முடிவுகளைக் கீழ்க்கண்ட அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்கள் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்:

  • statelottery.kerala.gov.in
  • keralalotteriesresults.in

பாக்யதாரா BT-32 லாட்டரி பரிசு விவரங்கள்

முதல் பரிசு - ₹1 கோடி
இரண்டாம் பரிசு - ₹30 லட்சம்
மூன்றாம் பரிசு - ₹5,00,000
ஆறுதல் பரிசு - ₹5,000
நான்காம் பரிசு - ₹5,000
ஐந்தாம் பரிசு - ₹2,000
ஆறாம் பரிசு - ₹1,000
ஏழாம் பரிசு - ₹500
எட்டாம் பரிசு - ₹200
ஒன்பதாம் பரிசு - ₹100

பொறுப்புத் துறப்பு: 

லாட்டரிக்கு அடிமை ஆகாமல், பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமளிப்பதாகவோ கருதப்படக்கூடாது. லாட்டரி விளையாடுவதை நாம் ஊக்குவிக்கவில்லை,

