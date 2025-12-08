ரூ.1 கோடி ஜாக்பாட் யாருக்கு? கேரளா லாட்டரி பாக்யதாரா பிடி-32 குலுக்கல் முடிவுகள் விவரம்

Kerala Lottery Result TODAY: பாக்யதாரா BT-32 வாராந்திர லாட்டரி டிக்கெட் குலுக்கல் இன்று (திங்கட்கிழமை, டிசம்பர் 8, 2025) திருவனந்தபுரம், பேக்கரி சந்திப்புக்கு அருகிலுள்ள கோர்கி பவனில் நடைபெறுகிறது. முதல் பரிசு ₹1 கோடி, இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது பரிசு முறையே ₹30 லட்சம் மற்றும் ₹5,00,000 வழங்கப்படும். ஆறுதல் பரிசு பெரும் அதிர்ஷ்ட எண்களுக்கு ₹5,000 வழங்கப்படும்.
வெற்றி எண்கள் பட்டியல் விவரங்கள்:
முதல் பரிசு (ரூ. 1 கோடி) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண் (காத்திருக்கவும்)
இரண்டாம் பரிசு (ரூ. 30 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்: (காத்திருக்கவும்)
மூன்றாம் பரிசு (ரூ. 5,00,000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்: (காத்திருக்கவும்)
ஆறுதல் பரிசு (ரூ. 5000) பெற்ற அதிரஷ்ட எண்கள்: 3-ஆம் பரிசு: (காத்திருக்கவும்)
நான்காம் பரிசு (ரூ. 5,000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)
ஐந்தாம் பரிசு (ரூ. 2000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)
ஆறாம் பரிசு (ரூ. 1000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)
ஏழாம் பரிசு (ரூ. 500) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)
எட்டாம் பரிசு (ரூ. 200) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)
ஒன்பதாம் பரிசு (ரூ. 100) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)
முடிவுகளை எங்கு தெரிந்து கொள்வது?
கேரள லாட்டரி பாக்யதாரா லாட்டரி பிடி-32 குலுக்கல் முடிவுகளைக் கீழ்க்கண்ட அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்கள் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்:
- statelottery.kerala.gov.in
- keralalotteriesresults.in
பாக்யதாரா BT-32 லாட்டரி பரிசு விவரங்கள்
முதல் பரிசு - ₹1 கோடி
இரண்டாம் பரிசு - ₹30 லட்சம்
மூன்றாம் பரிசு - ₹5,00,000
ஆறுதல் பரிசு - ₹5,000
நான்காம் பரிசு - ₹5,000
ஐந்தாம் பரிசு - ₹2,000
ஆறாம் பரிசு - ₹1,000
ஏழாம் பரிசு - ₹500
எட்டாம் பரிசு - ₹200
ஒன்பதாம் பரிசு - ₹100
பொறுப்புத் துறப்பு:
லாட்டரிக்கு அடிமை ஆகாமல், பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமளிப்பதாகவோ கருதப்படக்கூடாது. லாட்டரி விளையாடுவதை நாம் ஊக்குவிக்கவில்லை,
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ