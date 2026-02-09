English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • தங்கம் விலை ஏறினாலும் கவலைப்படாமல் வாங்குங்க - காரணம் தெரிஞ்சா அசந்துபோய்டுவீங்க..!!

தங்கம் விலை ஏறினாலும் கவலைப்படாமல் வாங்குங்க - காரணம் தெரிஞ்சா அசந்துபோய்டுவீங்க..!!

Gold buying tips : தங்கம்  விலை ஏறினாலும் இப்போது வாங்குவதற்கு சரியான நேரம்  என்பதற்கான 5 முக்கிய  காரணங்களைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 9, 2026, 05:35 PM IST
  • நாள்தோறும் ஏறும் தங்கம் விலை
  • தங்கம் இப்போதும் வாங்கலாம்
  • 5 முக்கிய காரணங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Gold buying tips : தங்கம் விலை புதிய உச்சங்களைத் தொட்டு வரும் வேளையில், இப்போது வாங்கலாமா? அல்லது விலை குறையும் வரை காத்திருக்கலாமா? என்ற கேள்வி பலருக்கும் உள்ளது. பொருளாதார வல்லுநர்களின் பார்வையில், விலை ஏறினாலும் இப்போது தங்கம் வாங்குவது புத்திசாலித்தனமானதாகக் கருதப்படுவதற்கு சில முக்கியக் காரணங்கள் உள்ளன:

Add Zee News as a Preferred Source

1. பணவீக்கத்திற்கு எதிரான கவசம்

பணத்தின் மதிப்பு காலப்போக்கில் குறையலாம், ஆனால் தங்கத்தின் மதிப்பு எப்போதும் நிலைத்து நிற்கும். பணவீக்கம் அதிகரிக்கும் போது, காகிதப் பணத்தின் வாங்கும் திறன் குறையும். அந்தச் சூழலில் உங்கள் சேமிப்பைப் பாதுகாக்கும் ஒரே கருவியாகத் தங்கம் உள்ளது. இப்போதும் தங்கம் வாங்குவது, உங்கள் எதிர்காலப் பணத்தின் மதிப்பைத் தக்கவைக்க உதவும்.

2. நீண்ட கால முதலீடு

தங்கத்தை வெறும் நகையாகப் பார்க்காமல் ஒரு முதலீடாகப் பார்த்தால், கடந்த 10 அல்லது 20 ஆண்டுகளில் தங்கம் கொடுத்த வருமானம் மற்ற எந்தச் சேமிப்புத் திட்டத்தையும் விட அதிகம். இன்று நீங்கள் விலை அதிகம் என்று நினைக்கும் விலை, இன்னும் 5 ஆண்டுகளில் மிகக் குறைவான விலையாகத் தெரியக்கூடும். எனவே, நீண்ட கால நோக்கில் வாங்குபவர்களுக்குத் தற்போதைய விலை ஒரு பெரிய பிரச்சனையில்லை

3. சர்வதேச பொருளாதார நிச்சயமற்ற தன்மை

உலக அளவில் போர் பதற்றங்கள், டாலர் மதிப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மற்றும் பங்குச் சந்தையில் நிலவும் ஏற்றத்தாழ்வுகள் காரணமாக முதலீட்டாளர்கள் பாதுகாப்பான புகலிடமாகத் தங்கத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள். இதனால் சர்வதேச சந்தையில் தங்கத்திற்கான தேவை அதிகரித்துக்கொண்டே இருக்கிறது. தேவை அதிகரிக்கும் போது விலை குறைய வாய்ப்பு மிகக் குறைவு என்பதால், இப்போது வாங்குவது பாதுகாப்பானது.

4. ரூபாய் சராசரி செலவு முறை 

விலை குறையும் என்று காத்திருந்து மொத்தமாக வாங்குவதை விட, விலையேற்றத்தின் போதும் சிறு சிறு பகுதிகளாகத் தங்கம் வாங்குவது சிறந்தது. உதாரணமாக, ஒரு சவரன் வாங்குவதற்குப் பதில், ஒவ்வொரு மாதமும் 1 அல்லது 2 கிராம் தங்கம் வாங்கலாம். இது "சராசரி விலை" அடிப்படையில் நீண்ட காலத்தில் உங்களுக்கு லாபத்தைத் தரும்.

தங்கம் வாங்குவோருக்கான சில டிப்ஸ்:

டிஜிட்டல் தங்கம், கோல்டு இடிஎப் : நீங்கள் செய்கூலி, சேதாரம் மற்றும் பாதுகாப்புக் கவலை இல்லாமல் முதலீடு செய்ய விரும்பினால், அரசு வழங்கும் தங்கப் பத்திரங்கள் அல்லது டிஜிட்டல் தங்கத்தில் முதலீடு செய்யலாம். இதற்கு வட்டியும் கிடைக்கும்.

பழைய தங்கம்: உங்களிடம் பழைய தேவையற்ற தங்க நகைகள் இருந்தால், அதை இப்போதைய அதிக விலையில் விற்றுவிட்டு அல்லது மாற்றீடு செய்து புதிய முதலீடாக மாற்ற இது சரியான தருணம்.

நீங்கள் திருமணத் தேவைக்காகவோ அல்லது 5 ஆண்டுகளுக்கு மேலான முதலீட்டு நோக்கத்துடன் இருந்தால், விலை குறையும் வரை காத்திருக்காமல் இப்போதே உங்கள் வசதிக்கேற்பச் சிறுகச் சிறுக வாங்கத் தொடங்கலாம்.

