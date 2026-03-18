  • தொடர்ந்து குறையும் தங்கம் விலை.. எதனால் தெரியுமா? 3 முக்கிய காரணங்கள் இங்கே!

தொடர்ந்து குறையும் தங்கம் விலை.. எதனால் தெரியுமா? 3 முக்கிய காரணங்கள் இங்கே!

3 Reasons Why Gold Prices Are Falling: ஈரான் - அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் இடையே போர் நடந்து வருவதால் தங்கம் விலை உச்சத்தை எட்டும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் தொடர்ந்து சரிவை கண்டு வருகிறது. இதற்கு மூன்று முக்கிய காரணங்கள் உள்ளன.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 18, 2026, 07:40 PM IST
Why Gold Prices Are Falling: தங்கம் விலை கடைசியாக மார்ச் 11 ஆம் தேதி கிராமுக்கு ரூ. 77 வரை உயர்ந்தது. அதன் பின்னர் தொடர்ந்து சரிவை கண்டு வருகிறது. கடந்த மாதம் தங்கம் விலை ரூ. 17 ஆயிரத்தை கடந்தது. இதனால் தொடர்ந்து அதிகரிக்குமோ என்ற அச்சம் மக்கள் மத்தியில் இருந்தது. அதே சமயம், பிப்ரவரி இறுதியில் சரியாக 28 ஆம் தேதி ஈரான் - இஸ்ரேல், அமெரிக்கா இடையே போர் தொடங்கியது. தற்போதும் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. இதன் காரணமாக தங்கம் விலை உயரவே செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் மாறாக தங்கம் விலை ஒவ்வொரு நாளும் கனிசமாக குறைய தொடங்கி தற்போது வரை தொடர்ந்து சரிவை கண்டே வருகிறது. 

இன்று மார்ச் 18 தங்கம் விலை 24 கிரேட் கிராமுக்கு ரூ. 87 குறைந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ. 15,895க்கும் ஒரு பவுன் தங்கம் ரூ. 1,27, 160க்கு விற்பனையாகி வருகிறது. இப்படி தொடர்ந்து தங்கம் சரிவை சந்திக்க மூன்று முக்கிய காரணங்கள் உள்ளன. 

முதல் காரணம் - பணத் தேவை 

உலகளாவிய அரசியலில் (World Politics) தொடர்ந்து பதற்றமான நிலையே இருந்து வருகிறது. இதன் காரணமாக பங்குச் சந்தைகள் வீழ்ச்சி அடையும். அப்போது, முதலீட்டாளர்கள் தங்களுக்கு பணம் தேவை என்பதால், தங்களிடம் இருக்கும் தங்கத்தை விற்பனை செய்ய தொடங்குவார்கள். இதுவே தங்கம் விலை குறைய முதல் காரணம் ஆகும். 

இரண்டாவது காரணம் - டாலர் மதிப்பு 

அமெரிக்க டாலர் வலுப்பெறும்போது அதாவது உயரும் போது, தங்கத்தின் விலை வீழ்ச்சி அடைகிறது. டாலரின் மதிப்பு வலுவடையும்போது, மற்ற நாணயங்களை கொண்டுள்ள முதலீட்டாளர்களுக்கு தங்கத்தின் தேவையை அதிகரித்து உலகளாவிய தேவையை குறைக்கிறது. அதாவது மற்ற நாட்டு நாணயங்களை வைத்திருப்பவர்களுக்கு தங்கம் வாங்குவது அதிக செலவாகும். இதனால் தங்கம் வாங்குவது குறைகிறது. இதன் மூலம் தங்கம் விலை சரிவை சந்திக்கிறது. 

மூன்றவது காரணம் - முதலீட்டாளர்களின் லாப நோக்கம் 

கடந்த சில காலமாக தங்கம் விலை தொடர்ந்து உயர்வை சந்தித்தது. இதனால் முதலீட்டாளர்கள் லாபத்தை முன்பதிவு செய்வது மற்றொரு காரணமாகும். சந்தை ஏற்ற இறக்கமாக இருக்கும்போது, மற்ற சொத்துக்களில் ஏற்படும் நஷ்டத்தை ஈடுகட்ட முதலீட்டாளர்கள் தங்கத்தை லாப நோக்கத்திற்காக விற்பது வழக்கம். இதுவே கடந்த சில நாட்களாக தொடர்ந்து தங்கம் விலை சரிந்து வருவதற்கு முக்கிய காரணமாக அமைகிறது என பெருளாதார நிபுனர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். 

மேலே குறிப்பிட்டுள்ள மூன்று காரணங்களே தங்கம் விலை குறைய மிகவும் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது. வரும் நாட்களின் தங்கம் விலை இன்னும் தொடர்ந்து சரிவை சந்திக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதேசமயம் தங்கத்தை போல் வெள்ளியும் சரிவை சந்தித்தே வருகிறது. இன்றைய நிலவரப்படி, வெள்ளி ஒரு கிராம் ரூ. 280க்கும் ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,80,000 க்கும் விற்பனையாகிறது. 

