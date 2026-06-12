/உஜ்வாலா சிலிண்டர் மானியம் ஏன் குறைக்கப்பட்டது? மத்திய அரசின் முடிவுக்கான பின்னணி

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கோட்டா குறைப்பு: பிரதான் மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனா (PMUY) திட்டத்தின் கீழ் ஆண்டிற்கு வழங்கப்பட்ட மானிய சிலிண்டர்களின் எண்ணிக்கை 9-லிருந்து 4 ஆகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
கூடுதல் செலவு: முதல் 4 சிலிண்டர்களுக்கு மட்டுமே ரூ.300 மானியம் கிடைக்கும். அதற்கு மேல் தேவைப்படும் சிலிண்டர்களை ரூ.942 என்ற முழு சந்தை விலைக்குத்தான் வாங்க வேண்டும். இதனால் குடும்பங்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.1,500 வரை கூடுதல் செலவாகும்.
மாற்றத்திற்கான காரணம்: மேற்கு ஆசியாவில் (மத்திய கிழக்கு நாடுகள்) நிலவும் போர்ச் சூழல் மற்றும் சர்வதேச சந்தையில் ஏற்பட்டுள்ள எரிபொருள் விலை உயர்வு காரணமாக இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மேற்கு ஆசியாவில் நிலவி வரும் போர் பதற்றம் மற்றும் சர்வதேச சந்தையில் ஏற்பட்டுள்ள எரிபொருள் தட்டுப்பாடு காரணமாக, இந்தியாவில் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களின் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது. இதன் எதிரொலியாக, ஏழை எளிய குடும்பங்களுக்கு வழங்கப்படும் பிரதான் மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனா சமையல் கேஸ் மானியத் திட்டத்தில் மத்திய அரசு மிகப்பெரிய மாற்றத்தைக் கொண்டுவந்துள்ளது.
இத்திட்டத்தின் கீழ் தகுதியான குடும்பங்களுக்கு ஆண்டுதோறும் வழங்கப்படும் மானிய விலை சிலிண்டர்களின் எண்ணிக்கை கணிசமாகக் குறைக்கப்பட்டு புதிய கொள்கை முடிவு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள புதிய அறிவிப்பின்படி, உஜ்வாலா திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் மானிய சிலிண்டர்களின் எண்ணிக்கை வரலாறு காணாத வகையில் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆரம்ப நிலை: இத்திட்டம் தொடங்கப்பட்ட போது ஆண்டுக்கு 12 மானிய சிலிண்டர்கள் வழங்கப்பட்டன.
கடந்த ஆண்டு மாற்றம்: 12 சிலிண்டர்களாக இருந்த கோட்டா கடந்த ஆண்டு 9 ஆகக் குறைக்கப்பட்டது.
தற்போதைய லேட்டஸ்ட் அப்டேட்: தற்போது 9 சிலிண்டர்களில் இருந்து வெறும் 4 சிலிண்டர்களாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
மானியம் வழங்கும் கட்டமைப்பில் நடக்கும் முறைகேடுகளைத் தடுக்கவும், தகுதியானவர்களுக்கு மட்டும் அரசு நலத்திட்டங்கள் சென்றடைவதை உறுதி செய்யவும் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அரசுத் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தக் கோட்டா குறைப்பு நடுத்தர மற்றும் ஏழைக் குடும்பங்களின் சமையலறை பட்ஜெட்டில் நேரடிப் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
கூடுதல் விலை: தற்போது ஒரு எல்பிஜி சிலிண்டரின் விலை ரூ.942 ஆக உயர்ந்துள்ளது. முதல் 4 சிலிண்டர்களுக்கு மட்டுமே ரூ.300 மானியம் கிடைக்கும் அதாவது ரூ.642-க்கு சிலிண்டர் பெறலாம்.
ஆண்டுச் செலவு: 4 சிலிண்டர்களுக்கு மேல் பயன்படுத்தும் குடும்பங்கள் மீதமுள்ள சிலிண்டர்களை ரூ.942 என்ற முழு வில கொடுத்துதான் வாங்க வேண்டும்.
மாதாந்திரப் பாதிப்பு: ஆண்டுக்கு 9 சிலிண்டர்கள் வரை பயன்படுத்தும் ஒரு குடும்பத்திற்கு, இந்த புதிய விதியால் ஆண்டுக்கு ரூ.1,500 வரையும், மாதத்திற்கு சராசரியாக ரூ.125 வரையும் கூடுதல் செலவு ஏற்படும்.
மத்திய அரசின் இந்த மானியக் குறைப்பு நடவடிக்கை, கிராமப்புறங்களில் காற்று மாசுபாட்டை மீண்டும் அதிகரிக்கச் செய்யலாம் என்ற கவலை எழுந்துள்ளது.
பொருளாதார நெருக்கடி: குறைந்த வருமானம் கொண்ட கிராமப்புறக் குடும்பங்களால் ரூ.942 கொடுத்து தொடர்ந்து சிலிண்டர் வாங்க முடியாத சூழல் உருவாகலாம்.
மாற்று எரிபொருள்: இதன் காரணமாக மக்கள் மீண்டும் விறகு, காய்ந்த சாணம் மற்றும் விவசாயக் கழிவுகளைச் சமையலுக்குப் பயன்படுத்தத் தொடங்கும் நிலை ஏற்படும்.
சுவாசக் கோளாறுகள்: விறகடுப்புப் புகையிலிருந்து பெண்களை விடுவிக்கக் கொண்டுவரப்பட்ட இத்திட்டத்தின் கோட்டா குறைப்பால், மீண்டும் உட்புறக் காற்று மாசடைந்து ஆரோக்கியக் குறைபாடுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
சர்வதேச சந்தை நெருக்கடியே முதன்மைக் காரணம்
இந்தக் கொள்கை மாற்றத்திற்குப் பின்னால் இருக்கும் சர்வதேசப் பொருளாதாரக் காரணங்கள்:
இறக்குமதிச் சார்ந்த இந்தியா: இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த எல்பிஜி தேவையில் கிட்டத்தட்ட 60 சதவீதம் இறக்குமதி மூலமே பூர்த்தி செய்யப்படுகிறது.
கடல்வழிப் போக்குவரத்து பாதிப்பு: மேற்கு ஆசியப் போர் காரணமாக கடல்வழிப் போக்குவரத்தில் தடங்கல் ஏற்பட்டு, சிலிண்டர்களை நாட்டுக்குள் கொண்டு வருவதற்கான செலவு பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.
மத்திய அரசின் இந்த அறிவிப்பிற்கு காங்கிரஸ் கட்சி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே தனது சமூக வலைத்தளப் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளதாவது: "2016ல் பெண்களை விறகடுப்பு புகையிலிருந்து மீட்போம் எனக் கூறி 12 மானிய சிலிண்டர்கள் தருவதாக மோடி அரசு உறுதியளித்தது. கடந்த ஆண்டு அது 9 ஆகக் குறைக்கப்பட்டது. தற்போது 2026-ல் அது வெறும் 4 சிலிண்டர்களாகக் சுருக்கப்பட்டுள்ளது. சுருக்கமாகச் சொன்னால், வாக்குறுதி 12-க்கு, ஆனால் தரும் எண்ணமோ 4 சிலிண்டர்கள் மட்டுமே. ஏழைகளின் வாயில் மண்ணைப் போடும் செயலிது" என்று அவர் விமர்சித்துள்ளார்.