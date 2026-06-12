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உஜ்வாலா சிலிண்டர் மானியம் ஏன் குறைக்கப்பட்டது? மத்திய அரசின் முடிவுக்கான பின்னணி

Ujjwala LPG Subsidy : மத்திய அரசு சமையல் உஜ்வாலா சிலிண்டர் மானியத்தை ஏன் குறைத்துள்ளது? அதற்கான பின்னணி காரணங்களை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 12, 2026, 02:47 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 02:47 PM IST
உஜ்வாலா சிலிண்டர் மானியம் ஏன் குறைக்கப்பட்டது? மத்திய அரசின் முடிவுக்கான பின்னணி
Image Credit: Ujjwala LPG Subsidy

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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உஜ்வாலா சிலிண்டர் மானியம் ஏன் குறைக்கப்பட்டது? மத்திய அரசின் முடிவுக்கான பின்னணி
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