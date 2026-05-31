/நகை விற்பனை 70% சரிவு... வியாபாரிகள் கவலை! பொதுமக்களுக்கும் பாதிப்பு

gold : தங்கம் மீதான வரி உயர்வு காரணமாக நகை விற்பனை 70 விழுக்காடு சரிந்துள்ளது. இதில் சிறு வணிகர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
gold : மத்திய அரசு தங்கம் மீதான இறக்குமதி வரியை அதிரடியாக உயர்த்தியதைத் தொடர்ந்து, இந்தியாவில் தங்கத்திற்கான தேவை சுமார் 70% வரை தலைகீழாகச் சரிந்துள்ளது. ஏற்கனவே சர்வதேசப் பிரச்சனைகளால் அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை உயர்ந்து தவித்து வரும் சாமானிய மக்களுக்கு, இந்த கூடுதல் வரி விதிப்பு பேரிடியாக அமைந்துள்ளது. நுகர்வோரின் வாங்கும் திறன் குறைந்துள்ளதால் தங்க நகை விற்பனை முடங்கி, சிறு வணிகர்கள் கடுமையான பாதிப்பைச் சந்தித்து வருகின்றனர்.
ஈரான் போர் போன்ற உலகளாவிய காரணங்களால் சந்தையில் பெட்ரோல், டீசல் போன்ற எரிபொருட்களின் விலையும், அன்றாட உணவுப் பொருட்களின் விலையும் ஏற்கனவே விண்ணைத் தொட்டுள்ளன. இதனால் பொதுமக்களின் மாதாந்திர பட்ஜெட் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ள சூழலில், தங்கம் மீதான இறக்குமதி வரியை அரசு 6 சதவீதத்திலிருந்து 15 சதவீதமாக ஒட்டுமொத்தமாக உயர்த்தியுள்ளது.
இந்த இறக்குமதி வரியுடன் சேர்த்து 3 சதவீத சரக்கு மற்றும் சேவை வரியும் இணைக்கப்படுவதால், பொதுமக்கள் தங்கம் வாங்கும்போது செலுத்த வேண்டிய ஒட்டுமொத்த பயனுள்ள வரிச் சுமை 9.18 சதவீதத்திலிருந்து 18.45 சதவீதமாக, அதாவது இரண்டு மடங்கு உயர்ந்துள்ளது. இதன் காரணமாக, நுகர்வோரின் அத்தியாவசிய முன்னுரிமைப் பட்டியலிலிருந்து தங்கம் வாங்குவது தற்போது தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், தற்போது ஆன்மீக ரீதியாக 'அதிக மாசம்' (Adhik Maas) காலம் நடந்து வருவதால், இந்துக்கள் பொதுவாகவே இந்த சமயத்தில் தங்கம் போன்ற மதிப்புமிக்கப் பொருட்களை வாங்கத் தயங்குவதும் தற்போதைய மந்தநிலைக்குக் கூடுதல் காரணமாகும்.
இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த தங்க வர்த்தகத்தில் சுமார் 65 சதவீதப் பங்கைக் கொண்டிருப்பது பதிவு செய்யப்படாத மற்றும் ஒழுங்கமைக்கப்படாத சிறு நகை வணிகத் துறைதான். இந்த கடுமையான வரி உயர்வால் கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களை விட, அடித்தட்டு மற்றும் நடுத்தர நுகர்வோரையே நம்பியிருக்கும் இத்தகைய சிறு வியாபாரிகளே மிக மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று இந்திய புல்லியன் மற்றும் ஜுவல்லர்ஸ் சங்கத்தின் (IBJA) தேசிய செயலாளர் சுரேந்திர மேத்தா தெரிவித்துள்ளார்.
இதன் நேரடிப் பாதிப்பாக, கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் இரண்டு வாரங்களில் சுமார் 25 டன்களாக இருந்த தங்கத்தின் தேவை, தற்போது வெறும் 7.5 டன்களாகக் குறைந்துபோயுள்ளது. முன்னணி நகைக்கடை நிறுவனமான 'ஜோயாலுக்காஸ்' அமைப்பின் தலைவர் ஜாய் அலுக்காஸ் இதுகுறித்துக் கூறுகையில், தங்களது கடைகளில் தங்கத்தின் தேவை 35 சதவீதத்திற்கும் மேல் குறைந்துள்ளதாகக் கவலை தெரிவித்துள்ளார்.
பலவீனமடைந்து வரும் இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு, சர்வதேச சந்தையில் உயர்ந்து வரும் கச்சா எண்ணெய் விலை மற்றும் உலகளாவிய புவிசார் அரசியல் பதற்றங்கள் ஆகியவற்றைக் கட்டுக்குள் கொண்டு வரவும், நாட்டின் பொருளாதாரத்தைச் சமநிலைப்படுத்தவும் அரசு இந்த வரி உயர்வை மேற்கொண்டுள்ளது. இதுதவிர, 'முன்பண அங்கீகாரத் திட்டத்தின்' (Advance Authorisation Scheme) கீழ் வரி இல்லாத இறக்குமதிகளுக்குக் கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், நாட்டின் பொருளாதாரச் சூழ்நிலையைக் கருதி தங்கம் வாங்குவதைக் குறைத்துக் கொள்ளுமாறு பிரதமரின் சிக்கன நடவடிக்கை அழைப்பும் வாடிக்கையாளர்களின் இந்த மனமாற்றத்திற்கு ஒரு முக்கியக் காரணியாகக் பார்க்கப்படுகிறது.
ஆண்டுக்கு 800 முதல் 850 டன்கள் வரை தங்கம் நுகரப்படும் இந்தியச் சந்தையில், இந்த ஆண்டின் முதல் காலாண்டு சிறப்பாகத் தொடங்கினாலும், தற்போதைய வரி உயர்வு காரணமாக 2026-ஆம் ஆண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில் முதலீட்டு ரீதியான தங்கத்தின் தேவையும் பெருமளவில் வீழ்ச்சியடையக்கூடும் என நகை வியாபாரிகள் கணித்துள்ளனர்.