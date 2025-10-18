English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  மலபார் கோல்டுக்கு வலுக்கும் எதிர்ப்பு, பாகிஸ்தான் பெண்தான் காரணமா? நடந்தது என்ன?

Malabar Gold Controversy: மலபார் கோல்ட் விவகாரம் என்ன? பாகிஸ்தான் சோஷியல் மீடியா இன்ஃப்ளூயன்சருக்கும் மலபார் கோல்டுக்கும் என்ன தொடர்பு? முழு விவரம் இதோ.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 18, 2025, 02:39 PM IST
  • #BoycottMalabarGold: டிரெண்ட் ஆகும் ஹேஷ்டேக்
  • யார் இந்த அலிஷ்பா காலித்?
  • மலபார் கோல்டின் விளக்கம் என்ன?

Malabar Gold Controversy: தீபாவளிக்கு முன்னர் கொண்டாடப்படும் தந்தேரஸ் பண்டிகை இன்று கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது. இந்த தந்தேராஸில் முக்கிய நகை பிராண்டுகள் வணிகத்திற்கு முழு மூச்சில் தயாராகியுள்ளன. ஆனால், இந்தியாவில் பிரபலமான நகை விற்பனை நிறுவனங்களில் ஒன்றான மலபார் கோல்ட், வேறு ஒரு காரணத்திற்காக டிரெண்ட் ஆகி வருகிறது. 

#BoycottMalabarGold: டிரெண்ட் ஆகும் ஹேஷ்டேக்

தன்தேரஸ் நேரத்தில் மலபார் கோல்ட் & டயமண்ட்ஸை புறக்கணிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை சமூக ஊடகங்களில் பிரபலமாகி வருகின்றன. மலபார் கோல்ட் & டயமண்ட்ஸிலிருந்து வாங்குவதைத் தவிர்க்குமாறு முறையீடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இதற்கு காரணம் என்ன? இதன் பின்னணி என்ன? முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

பாகிஸ்தான் மீதான அன்பு

‘மலபார் கோல்ட் & டயமண்ட்ஸுக்கு எதிரான கோபம், பாகிஸ்தான் மீதான அந்த நிறுவனத்தின் அன்பிலிருந்து உருவாகிறது. பஹல்காமில் அப்பாவி இந்தியர்களைக் கொன்ற பயங்கரவாதிகளின் அதே பாகிஸ்தானின் மீதான அன்பு. இந்திய குடிமக்களை குறிவைத்து ட்ரோன்களை ஏவிய அதே பாகிஸ்தானின் மீதான அன்பு. இது உண்மையில் அன்பே அல்ல, வணிகத்திற்காக செய்யப்பட்ட பாவம். இது 140 கோடி இந்தியர்களின் உணர்வுகளை அவமானப்படுத்தும் செயல். ’ என சமூக ஊடகங்களில் பதிவுகள் வந்த வண்ணம் உள்ளன. 

மலபார் கோல்ட் & டயமண்ட்ஸுக்கு பாகிஸ்தான் மீது இவ்வளவு அன்பு உருவாக காரணமாக இருக்கும் பெயர் அலிஷ்பா காலித்.

யார் இந்த அலிஷ்பா காலித்?

அலிஷ்பா காலித் லண்டனில் வசிக்கும் பாகிஸ்தானில் பிறந்த சோஷியல் மீடியா இன்ஃப்ளூயன்சர். மலபார் கோல்ட் & டயமண்ட்ஸ் நிறுவனம் செப்டம்பர் 6, 2025 அன்று இங்கிலாந்தின் பர்மிங்காமில் ஒரு புதிய ஷோரூமைத் திறந்து வைத்தது. இந்த நிகழ்விற்கு அலிஷ்பா காலித் அழைக்கப்பட்டார். அவர் ஒரு விளம்பர வீடியோவை உருவாக்கி அதை சமூக ஊடகங்களில் பகிர்ந்து கொண்டார். 

அலிஷ்பாவின் இந்த வீடியோ சமூக ஊடகங்களில் வைரலான பிறகு, ​​இந்தியாவில் மலபார் கோல்ட் & டயமண்ட்ஸ் நிறுவனத்தைப் புறக்கணிக்க கோரிக்கைகள் தொடங்கின. இந்த கோரிக்கைக்கான காரணம் அலிஷ்பா காலித். இந்தியாவுக்கு எதிரான கருத்துக்களைக் கொண்ட பாகிஸ்தானிய சோஷியல் மீடியா இன்ஃப்ளூயன்சரை மலபார் கோல்ட் & டயமண்ட்ஸ் நிறுவனம் தனது விளம்பரத்திற்காக பயன்படுத்தியது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அலிஷ்பா காலித்தின் இந்திய எதிர்ப்பு உணர்வுகள்

பஹல்காம் பயங்கரவாதத் தாக்குதலின் குற்றவாளிகளை நீதியின் முன் நிறுத்த இந்தியா ஒரு நடவடிக்கையைத் தொடங்கியபோது, ​​அலிஷ்பா காலித்தின் நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த இந்தியா எதிர்ப்பு உணர்வுகள் சமூக ஊடகங்களில் தெளிவாகத் தெரிந்தன. ஒரு பதிவில், காட்டுமிராண்டித்தனமான பயங்கரவாதிகளுக்கு எதிராகத் தொடங்கப்பட்ட ஆபரேஷன் சிந்தூரை ஒரு கோழைத்தனமான நடவடிக்கை என்று அவர் விவரித்தார். மலபார் கோல்ட் தனது பிராண்டை விளம்பரப்படுத்த பணியமர்த்திய அலிஷ்பா காலித், இந்திய ராணுவ வீரர்களை கோழைகள் என்று அழைத்தார். அதே பதிவில், "பாகிஸ்தான் ஜிந்தாபாத்" என்ற முழக்கத்தை எழுப்பி பயங்கரவாதிகளின் ஆதரவாளர்களுக்கு தனது விசுவாசத்தைக் காட்டினார்.

மலபார் கோல்டின் விளக்கம்

பஹல்காம் பயங்கரவாத தாக்குதலுக்கு முன்பு அலிஷ்பா பணியமர்த்தப்பட்டதாக மலபார் கோல்ட் கூறியுள்ளது. அலிஷ்பா சமூக ஊடகங்களில் இந்தியாவை விமர்சித்ததாக பின்னர் அறிந்ததாக மலபார் கோல்ட் தெளிவுபடுத்தியது. 

மலபார் கோல்டின் வர்த்தக அளவு

மலபார் கோல்டின் மொத்த வருவாய் சுமார் ₹62,000 கோடி (தோராயமாக $62 பில்லியன்) ஆகும். நிறுவனம் 13 நாடுகளில் செயல்படுகிறது. அதன் மொத்த வருவாயில் வெளிநாட்டு வர்த்தகத்திலிருந்து வரும் வருவாய் தோராயமாக 67% ஆகும். 

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

Malabar GoldPakistanOperation SindoorDhanterasPakistan Influencer

