English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஜூலை டிஏ உயர்வு ஏன் முக்கியம்? 8வது ஊதியக்குழுவுக்கும் இதற்கும் என்ன தொடர்பு? முக்கிய தகவல் இதோ

7th Pay Commission DA Hike: ஜூலை 2025 -க்கான அகவிலைப்படி உயர்வு மிக முக்கியமானது. ஏனெனில், இது 8வது ஊதியக்குழுவின் ஊதிய உயர்வுக்கும் மிகப்பெரிய காரணியாக அமையும்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 19, 2025, 10:24 AM IST
  • அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய கட்டம்.
  • 8வது ஊதியக்குழுவின் ஊதிய ஊயர்வை தீர்மானிக்கும் டிஏ உயர்வு.
  • ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

Trending Photos

புரட்டாசி 03 வெள்ளிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
புரட்டாசி 03 வெள்ளிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
அக்டோபரில் டூர் போகணுமா? தென்னிந்தியாவில் கண்டிப்பாக இந்த 7 இடங்களுக்கு போங்க!
camera icon8
அக்டோபரில் டூர் போகணுமா? தென்னிந்தியாவில் கண்டிப்பாக இந்த 7 இடங்களுக்கு போங்க!
டெல்லியில் உள்ள டாப் 5 விலையுயர்ந்த கார்கள்
camera icon5
Luxurious cars in delhi
டெல்லியில் உள்ள டாப் 5 விலையுயர்ந்த கார்கள்
மகளிர் உரிமைத்தொகை : புதிதாக விண்ணப்பித்த பெண்களுக்கு குட் நியூஸ் வந்தாச்சு !
camera icon9
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
மகளிர் உரிமைத்தொகை : புதிதாக விண்ணப்பித்த பெண்களுக்கு குட் நியூஸ் வந்தாச்சு !
ஜூலை டிஏ உயர்வு ஏன் முக்கியம்? 8வது ஊதியக்குழுவுக்கும் இதற்கும் என்ன தொடர்பு? முக்கிய தகவல் இதோ

DA Hike Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு விரைவில் ஒரு முக்கிய செய்தி கிடைக்கவுள்ளது. மத்திய அரசு ஊழியர்கள் விரைவில் அகவிலைப்படி  உயர்வைப் பெறுவார்கள். ஜூலை 2025 -க்கான அகவிலைப்படி உயர்வு அவர்களுக்கு மிக முக்கியமானது. இதற்கான காரணத்தை இங்கு தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

Central Government Employees: அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய கட்டம்

பண்டிகை காலத்தில் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு விரைவில் மிகப்பெரிய பரிசுகள் கிடைக்கவுள்ளன, டிஏ உயர்வு, டிஏ அரியர், 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம் என அடுத்தடுத்து அவர்களுக்கு பல நல்ல செய்திகள் காத்திருக்கின்றன. மத்திய அரசு தீபாவளிக்கு முன்பு ஜூலை 2025 அகவிலைப்படி உயர்வை அறிவிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பணவீக்கப் போக்கு குறைந்து வரும் நிலையில், இந்த முறை அகவிலைப்படி 3% அதிகரிக்கும் என்று ஆய்வாளர்கள் மதிப்பிடுகின்றனர். தற்போது, ​​அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்தில் 55%  ஆக உள்ளது. அரசாங்கம் 3% உயர்வை அங்கீகரித்தால், அது 58% ஆக உயரும்.

7th Pay Commission: கடைசி அகவிலைப்படி உயர்வு

ஜூலை 2025 -க்கான அகவிலைப்படி உயர்வு 7வது ஊதியக்குழுவின் கடைசி அகவிலைப்படி உயர்வாக இருக்கும். இது மட்டுமல்லாமல் இது 8வது ஊதியக்குழுவின் ஊதிய உயர்வுக்கும் மிகப்பெரிய காரணியாக அமையும். ஆகையால், இந்த முறை அகவிலைப்படி எவ்வளவு அதிகரிக்கும் என்பதை தெரிந்துகொள்ள அனைவரும் ஆர்வமாக உள்ளனர்.

8வது ஊதியக்குழுவின் ஊதிய ஊயர்வை தீர்மானிக்கும் டிஏ உயர்வு

டிசம்பர் 2025 -இல் 7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் நிறைவடைகின்றன. 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை புதிய ஊதியக்குழு அமலுக்கு வரும் என்பதால் ஜனவரி 2026 முதல் 8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வர வேண்டும். இதில் சில தாமதங்கள் ஏற்பட்டு இதன் அமலாக்கத்தில் தாமதம் ஏற்படலாம். அப்படி இது தாமதமாக அமலுக்கு வந்தாலும், ஜனவரி 2026 முதல் இதன் நன்மைகளுக்கான அரியர் தொகை மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு கிடைக்கும்.

இதில் முக்கியமான விஷயம் ஒன்று உள்ளது. 8வது ஊதியக்குழுவிற்கான கணக்கீடுகள் அனைத்தும் ஜனவரி 2026 முதல் தொடங்கும். ஜூலை 2025 முதல் டிசம்பர் 2025 வரையிலான AICPI எண்களின் அடிப்படையில், ஜனவரி 2026 -க்கான அகவிலைப்படி உயர்வு தீர்மானிக்கப்படும். அதன் பிறகு, ஜனவரி 2026 -இல் 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலக்கத்தின் தொடக்கத்தில் உள்ள அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் சேர்க்கப்படும். அதன் பிறகு அகவிலைப்படி பூஜ்ஜியம் ஆக்கப்பட்டு அதன் பிறகு அதற்கான கணக்கீடி 1%, 2%, 3%... என தொடரும்.

இந்த அதிகரிக்கப்பட்ட அடிப்படை ஊதியத்துடன் புதிதாக நிர்ணயிக்கப்படும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை ஊதியம் கணக்கிடப்படும். ஆகையால், ஜூலை 2025 மற்றும் ஜனவரி 2026 ஆகியவற்றின் டிஏ உயர்வு மிக முக்கியமானவையாக பார்க்கப்படுகின்றன. ஏனெனில் இவை நல்ல அளவில் அதிகரித்தால், 8வது ஊதியக்குழுவில் தீர்மானிக்கப்படும் அடிப்படை ஊதியம் பம்பர் ஏற்றத்தைக் காணும்.

Dearness Allowance: அறிவிப்பு எப்போது?

பொதுவாக அகவிலைப்படி உயர்வு அறிவிப்புகள் அமைச்சரவை மாநாட்டில் அரசாங்கத்தால் வெளியிடப்படும். மத்திய அமைச்சரவை வழக்கமாக செப்டம்பர் மற்றும் அக்டோபர் மாதங்களில் புதிய அகவிலைப்படி விகிதத்தை அங்கீகரிக்கும். எனினும், ஜூலை முதல் நிலுவைத் தொகையுடன் அது செலுத்தப்படும். இந்த உயர்வு நாட்டில் உள்ள 1.2 கோடிக்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பயனளிக்கும். இந்த கூடுதல் தொகை நவராத்திரி மற்றும் தீபாவளி நேரத்தில் ஏற்படும் கூடுதல் செலவை ஈடுகட்ட உதவும்.

DA Hike: டிஏ உயர்வின் தாக்கம்

Salary Hike: ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம்.

ஒரு ஊழியரின் குறைந்தபட்ச சம்பளம் ரூ.18,000 என்றால், தற்போதைய 55% அகவிலைப்படியில், அவரது அகவிலைப்படி தொகை ரூ.9,900 ஆக இருக்கும். அதன் படி மொத்த சம்பளம் ரூ.27,900 ஆக இருக்கும். அகவிலைபப்டி 58% ஆக உயர்ந்தால், அகவிலைப்படி தொகை ரூ.10,440 ஆக அதிகரிக்கும். அதன் அடிப்படையில் மொத்த சம்பளம் ரூ.28,440 ஆக உயரும். அதாவது, ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ.540 நேரடிப் பலன் கிடைக்கும்.

Pension Hike: ஓய்வூதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

அதே போல், ஒரு ஓய்வூதியதாரர் ரூ.9,000 அடிப்படை ஓய்வூதியத்தைப் பெறுகிறார் என்றால், தற்போது, ​​55% அகவிலைப்படியில் அவருக்கு ரூ.4,950 கிடைக்கிறது. அதாவது, அவரது மொத்த ஓய்வூதியம் ரூ.13,950 ஆக இருக்கும். அகவிலைப்படி 58% ஆக அதிகரித்தால், அவருக்கு அகவிலை நிவாரண தொகையாக ரூ.5,220 கிடைக்கும். இதன் அடிப்படையில் ஓய்வூதியம் ரூ.14,220 ஆக அதிகரிக்கும். அதாவது, மாதம் ரூ.270 நன்மை கிடைக்கும்.

அகவிலைப்படி எவ்வாறு தீர்மானிக்கப்படுகிறது?

அகவிலைப்படியை கணக்கிட CPI-IW தொடர்பான ஒரு சூத்திரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. AICPI-IW அதிகரித்தால், அது அகவிலைப்படியும் அதிகரிக்கும். இருப்பினும், அது குறைந்தால், அகவிலைப்படி குறையும்.

தொழிலாளர் பணியகத்தின் வலைத்தளத்தின் தரவுகளின்படி, CPI-IW மார்ச் 2025 இல் 143 ஆகவும், பின்னர் ஏப்ரல் 2025 இல் 143.5 ஆகவும் பதிவாகியுள்ளது. அதைத் தொடர்ந்து, மே 2025 இல், இது 0.5 அதிகரித்து 144 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

மேலும் படிக்க | அரசு ஊழியர்களுக்கு களைகட்டும் தீபாவளி: 3 பரிசுகள், கணக்கில் கூடுதல் தொகை.. கணக்கீடு இதோ

மேலும் படிக்க | மகளிர் உரிமை தொகைக்கு விண்ணப்பித்துள்ளீர்களா? தமிழக அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

DA hikeDearness Allowance7th pay commissionsalarypension

Trending News