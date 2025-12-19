English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
அரசு ஊழியர்களின் ஓய்வூதியம், குடும்ப ஓய்வூதியத்தை தீர்மானிக்கு ‘கடைசி வேலை நாள்’: DoPPW அப்டேட்

Central Government Employees Latest News: ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் நலத்துறை ஓய்வூதிய வழங்கல் தொடர்பான ஒரு முக்கிய குறிப்பாணையை வெளியிட்டுள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 19, 2025, 08:35 AM IST
  • ‘கடைசி வேலை நாள்’ என்பதென்ன?
  • ஊழியர் விடுப்பில் இருந்தால் ஓய்வூதிய கணக்கீடுக்கான விதி என்ன?
  • குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கான தகுதி என்ன?

Central Government Pensioners Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. சில நாட்களுக்கு முன்னர் மத்திய சிவில் சேவைகள் (ஓய்வூதியம்) விதிகள், 2021-இன் கீழ் ஓய்வூதியம் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியக் கோரிக்கைகளை ஒழுங்குபடுத்துவது தொடர்பாக ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் நலத்துறை (DoPPW) ஒரு விளக்கத்தை வெளியிட்டது. இதில் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு தேவையான பல முக்கிய தகவல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான விதிகள்

ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் நலத்துறை அளித்துள்ள இந்த விளக்கம் ஒரு மத்திய அரசு ஊழியரின் கடைசி வேலை நாள் மற்றும் அவரது ஓய்வூதியம் கணக்கிடப்படும் தேதி தொடர்பானது. சமீபத்திய விளகத்தின் மூலம் மத்திய அரசு தனது ஊழியர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினருக்கான ஓய்வூதிய விஷயங்களில் அதிக தெளிவையும் பாதுகாப்பையும் கொண்டு வந்துள்ளது. 

DoPPW குறிப்பாணை

ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நலத்துறை (DoPPW) ஊழியர்களின் ஓய்வூதிய வழங்கல் தொடர்பான சில தெளிவுபடுத்தல்களை வெளியிட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக DoPPW ஒரு குறிப்பாணையை வெளியிட்டுள்ளது. குறிப்பாக, ஓய்வூதியக் கணக்கீடுகள் எந்த நாளில் இருந்து தொடங்கப்பட வேண்டும் என்பதைத் துல்லியமாக குறிப்பாணை வரையறுத்துள்ளது. இதன் மூலம் ஓய்வூதியதாரர்கள் ஓய்வு பெற்ற பிறகு நியாயமற்ற குறைப்புகளிலிருந்து பாதுகாக்கப்படுவது உறுதிசெய்யப்படுகிறது.

Last Working Day: ‘கடைசி வேலை நாள்’ என்பதென்ன?

- CCS (ஓய்வூதியம்) விதிகள், 2021-இன் விதி 5-இன் படி, எந்தவொரு ஓய்வூதியம் அல்லது குடும்ப ஓய்வூதியக் கோரிக்கையும், ஒரு அரசு ஊழியர் ஓய்வு பெறும், பணியிலிருந்து விடுவிக்கப்படும், ராஜினாமா செய்யும் அல்லது பணியில் இருக்கும்போது இறக்கும் தேதி, இவற்றில் எது முதலில் நிகழ்கிறதோ, அந்தத் தேதியில் நடைமுறையில் உள்ள விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டது என DoPPW கூறியுள்ளது.

- இது, ஊழியரின் கடைசி வேலை நாள் அல்லது இறப்புத் தேதியில் நடைமுறையில் உள்ள விதிகள், பொருந்தக்கூடிய ஓய்வூதியத் தேவைகளை வரையறுக்கின்றன என்பதைக் குறிக்கிறது.

- DoPPW இது தொடர்பாக அக்டோபர் 30, 2025 அன்று ஒரு குறிப்பாணையை வெளியிட்டது. 

- அந்த குறிப்பாணையில், “CCS (ஓய்வூதியம்) விதிகள் 2021-இன் விதி 5-இன் விதிகளின்படி, ஓய்வூதியம் அல்லது குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கான எந்தவொரு கோரிக்கையும், ஒரு அரசு ஊழியர் ஓய்வு பெறும்போதோ அல்லது பணியிலிருந்து விடுவிக்கப்படும்போதோ அல்லது பணியிலிருந்து ராஜினாமா செய்ய அனுமதிக்கப்படும்போதோ அல்லது இறக்கும்போதோ, அந்தந்த நேரத்தில் நடைமுறையில் உள்ள இந்த விதிகளால் நிர்வகிக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது” என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

Pension Calculation: ஊழியர் விடுப்பில் இருந்தால் ஓய்வூதிய கணக்கீடுக்கான விதி என்ன?

ஒரு அரசு ஊழியர் தான் ஓய்வு பெறுவதற்குச் சற்று முன்பு அல்லது இறப்பதற்கு முன்பு சொந்த காரணத்திற்காக அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணத்திற்காகப் பணியில் இருந்து விடுப்பில் இருந்தாலோ, அல்லது இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டிருந்தாலோ, ஓய்வு பெறும் நாள் அல்லது இறப்பு நாள் அத்தகைய விடுப்பு அல்லது இடைநீக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் என்பதையும் இந்த குறிப்பாணை தெளிவுபடுத்துகிறது.

Life Certificate: அதிக விகிதத்தில் ஓய்வூதியம் பெற பெற்றோரின் தனித்தனி வாழ்நாள் சான்றிதழ்கள்

சமீபத்தில், DoPPW மேலும் ஒரு விளக்கத்தை அளித்துள்ளது. அதன்படி, அதிக விகிதத்தில் மேம்படுத்தப்பட்ட குடும்ப ஓய்வூதியம் பெற, இறந்த அரசு ஊழியரின் இரு பெற்றோரும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தனித்தனியாக வாழ்நாள் சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

Family Pension: குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கான தகுதி என்ன?

இந்த நடவடிக்கை, பதிவுகளை சரியான நேரத்தில் புதுப்பிப்பதை உறுதி செய்வதையும் ஒரு பெற்றோர் இறந்துவிட்டால் அதிகப்படியான பணம் செலுத்துவதைத் தவிர்ப்பதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளதாக அரசாங்கம் கூறியுள்ளது. திருத்தப்பட்ட CCS (EOP) விதிகள், 2023-இன் விதி 12 (5)-இன் கீழ், வகை 'C' மற்றும் வகை 'D' ஆகியவற்றின் கீழ் குடும்ப ஓய்வூதியம் வழங்குவதற்கான குடும்ப உறுப்பினர்களின் தகுதி குறித்து DoPPW பின்வருமாறு கூறுகிறது:

"இறந்த அரசு ஊழியருக்குக் குடும்ப ஓய்வூதியம் பெறத் தகுதியுள்ள வாழ்க்கைத் துணை அல்லது குழந்தை இல்லாத பட்சத்தில், அல்லது வாழ்க்கைத் துணை மற்றும் அனைத்துக் குழந்தைகளும் குடும்ப ஓய்வூதியம் பெறத் தகுதியற்றவர்களாகிவிட்டால், குடும்ப ஓய்வூதியம் பெற்றோர்களுக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் வழங்கப்படும்." என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளாது.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Central Government PensionerspensionCentral government employeespensionersDoPPW

