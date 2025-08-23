ரேஷன் அரிசி ஏன் சாப்பிட வேண்டும்? மத்திய அரசு கொடுத்த முக்கிய அப்டேட்

Ration Rice : மத்திய அரசு, நாடு முழுவதும் உள்ள ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகளை, குறிப்பாக பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளிடையே நிலவும் ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகளை எதிர்கொள்ள ஒரு விரிவான உத்தியை வகுத்துள்ளது. இந்த உத்தியின் முக்கிய அம்சம், அரசாங்கத்தின் முக்கிய நலத்திட்டங்களில் செறிவூட்டப்பட்ட முக்கிய உணவுப் பொருட்களைப் பயன்படுத்துவதாகும். இதன் மூலம், இரும்புச்சத்து, ஃபோலிக் அமிலம், மற்றும் வைட்டமின்கள் போன்ற அத்தியாவசிய நுண்ணூட்டச்சத்துக்கள் நேரடியாக மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடிய மக்களுக்கு சென்றடைவதை உறுதி செய்கிறது.
பிஎம் போஷான் திட்டம்:
பிஎம் போஷான் திட்டம் (முன்பு மதிய உணவுத் திட்டம்) இந்த ஊட்டச்சத்து இயக்கத்தின் ஒரு முக்கிய கருவியாக செயல்படுகிறது. பள்ளி கல்வி மற்றும் எழுத்தறிவுத் துறையின் தகவலின்படி, அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் உள்ள பள்ளி குழந்தைகளுக்கு உணவு தயாரிக்க செறிவூட்டப்பட்ட அரிசி பயன்படுத்தப்படுகிறது. உணவு மற்றும் பொது விநியோகத் துறையால் வழங்கப்படும் இந்த செறிவூட்டப்பட்ட அரிசியில் இரும்புச்சத்து, ஃபோலிக் அமிலம் மற்றும் வைட்டமின் பி12 ஆகியவை சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. இவை இரத்த சோகையை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கும், குழந்தைகளின் மன மற்றும் நரம்பியல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதற்கும் அவசியமானவை.
அரிசியைத் தவிர, இந்தத் திட்டத்தின் வழிகாட்டுதல்கள் இரட்டை செறிவூட்டப்பட்ட உப்பு (DFS) மற்றும் செறிவூட்டப்பட்ட சமையல் எண்ணெய் (வைட்டமின் A மற்றும் D) ஆகியவற்றை பயன்படுத்துவதையும் கட்டாயமாக்குகின்றன. இந்த விரிவான அணுகுமுறை, குழந்தைகளுக்கு பல்வேறு வகையான ஊட்டச்சத்துக்கள் கிடைப்பதை உறுதி செய்கிறது. வைட்டமின் A மற்றும் D குறைபாடுகளைத் தடுக்கவும், அயோடின் மற்றும் இரும்புச்சத்து குறைபாட்டைத் தடுக்கவும் இது உதவுகிறது. இந்த செறிவூட்டல் நடவடிக்கைகளுக்கான முழு செலவையும் இந்திய அரசே ஏற்றுக்கொள்கிறது, இது ஊட்டச்சத்து மேம்பாட்டில் அரசின் உறுதிப்பாட்டைக் காட்டுகிறது.
உணவு செறிவூட்டல்:
உணவு செறிவூட்டலுக்கான அழுத்தம் தேசியக் கொள்கையின் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும். 2018 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட அனீமியா முக்த் பாரத் (AMB) திட்டம், செறிவூட்டப்பட்ட உணவுகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பதன் மூலம் இதற்கான அடித்தளத்தை அமைத்தது. 2019 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட அரிசி செறிவூட்டலுக்கான ஒரு முன்னோடித் திட்டம் வெற்றிகரமாக அமைந்ததால், இது ஒரு பெரிய கொள்கை மாற்றத்திற்கு வழிவகுத்தது. 2022ல், அரசு இதை பெரிய அளவில் விரிவுபடுத்த ஒப்புதல் அளித்தது. மார்ச் 2024க்குள், அரசாங்கத்தின் உணவு பாதுகாப்பு வலைத் திட்டங்களின் கீழ் விநியோகிக்கப்படும் அனைத்து அரிசியும் செறிவூட்டப்பட்ட அரிசியாக மாற்றப்பட்டது. இந்தத் திட்டம் டிசம்பர் 2028 வரை தொடர்வதற்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதற்கான 17,082 கோடி ரூபாய் முழு நிதியையும் மத்திய அரசே ஏற்கிறது. இந்த நடவடிக்கை ஊட்டச்சத்து மேம்பாட்டில் ஒரு நீண்ட கால, நீடித்த உறுதிப்பாட்டைக் காட்டுகிறது.
ஊட்டச்சத்து குறைபாடுள்ள மற்ற குழுக்களுக்கும் விரிவுபடுத்தல்
செறிவூட்டப்பட்ட உணவு உத்தி பள்ளி செல்லும் குழந்தைகளுடன் மட்டும் நின்றுவிடவில்லை. மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத் துறையின் தகவலின்படி, 2021-22 முதல் கோதுமை சார்ந்த ஊட்டச்சத்துத் திட்டம் (WBNP) மற்றும் இளம் பெண்களுக்கான திட்டம் (SAG) ஆகியவற்றின் கீழ் செறிவூட்டப்பட்ட அரிசி வழங்கப்படுகிறது. இந்த இலக்கு அணுகுமுறை, நுண்ணூட்டச்சத்து குறைபாடுகளால் பாதிக்கப்படக்கூடிய பெண்கள் மற்றும் இளம் குழந்தைகளிடையே ஊட்டச்சத்து குறைபாடு மற்றும் இரத்த சோகையை எதிர்த்துப் போராடுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
பால் மற்றும் உணவு பதப்படுத்துதல் தொழிலின் பங்கு
தேசிய பால் வளர்ச்சி வாரியத்தின் (NDDB) கிஃப்ட் மில்க் திட்டம் மூலம், 11 மாநிலங்களில் உள்ள 41,700க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கு ஊட்டச்சத்து நிறைந்த செறிவூட்டப்பட்ட பால் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டம், நன்கொடைகள் மற்றும் பெருநிறுவன சமூக பொறுப்பு (CSR) நிதிகளால் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இது ஊட்டச்சத்தை மேம்படுத்த பல துறைகளின் ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறையின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துக்காட்டுகிறது.
மேலும், உணவு பதப்படுத்துதல் தொழில்துறை அமைச்சகம் (MoFPI), பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்பதா யோஜனா (PMKSY) மற்றும் உற்பத்தி இணைக்கப்பட்ட ஊக்கத்தொகை திட்டம் (PLISFPI) போன்ற திட்டங்கள் மூலம், உணவு பதப்படுத்துபவர்களுக்கு நிதி உதவியை வழங்குகிறது. இந்த ஆதரவு, உணவு செறிவூட்டலுக்குத் தேவையான நவீன தொழில்நுட்பங்களை உணவுத் தொழில்துறை ஏற்றுக்கொள்ள உதவுகிறது, இதன் மூலம் பண்ணையில் இருந்து நுகர்வோர் வரை ஒரு வலுவான விநியோகச் சங்கிலியை உருவாக்குகிறது.
சுருக்கமாக, இந்தியாவின் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு தொடர்பான அணுகுமுறை ஒரு ஒருங்கிணைந்த முயற்சியாகும். இது அரசின் பல்வேறு திட்டங்கள் மற்றும் தனியார் கூட்டாண்மைகளைப் பயன்படுத்தி அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்கள் ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் சென்றடைவதை உறுதி செய்கிறது. செறிவூட்டப்பட்ட உணவுகளின் பரவலான பயன்பாடு, பொது சுகாதாரத்தில் ஒரு அமைதியான புரட்சியாகும். இது நாட்டிற்கு ஒரு ஆரோக்கியமான, வலிமையான எதிர்காலத்தை உருவாக்குகிறது.
