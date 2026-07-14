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ஆயுஷ்மன் பாரத் பயனாளிகளுக்கு ரூ.10 லட்சமாக உயரும் வரம்பு? மத்திய அரசு தீவிர பரிசீலனை

Ayushman Card Limit: மருத்துவச் சிகிச்சைக்கான செலவுகள் கணிசமாக அதிகரித்துள்ளதைக் கருத்தில் கொண்டு, தற்போதைய வரம்பான ரூ. 5 லட்சத்தை ரூ. 10 லட்சமாக உயர்த்துமாறு நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு பரிந்துரைக்கிறது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 14, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 04:27 PM IST
ஆயுஷ்மன் பாரத் பயனாளிகளுக்கு ரூ.10 லட்சமாக உயரும் வரம்பு? மத்திய அரசு தீவிர பரிசீலனை
Image Credit: Ayushman Card Limit (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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