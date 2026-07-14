/ஆயுஷ்மன் பாரத் பயனாளிகளுக்கு ரூ.10 லட்சமாக உயரும் வரம்பு? மத்திய அரசு தீவிர பரிசீலனை

Ayushman Card Limit: ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் பயனாணிகளுக்கு கூடிய விரைவில் நல்ல செய்தி கிடைக்கவுள்ளது. ஆயுஷ்மான் அட்டைக்கான காப்பீட்டு வரம்பை உயர்த்துவது குறித்து அரசு பரிசீலிக்கக்கூடும் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலன் தொடர்பான நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு, தனது 172-வது அறிக்கையில் மத்திய அரசுக்கு இத்தகைய பரிந்துரையை அளித்துள்ளது.
வயது முதிர்வின் போது உடல் பல்வேறு நோய்களுக்கு ஆளாகும் வாய்ப்பு அதிகரிக்கிறது. மருத்துவச் சிகிச்சைக்கான செலவுகள் கணிசமாக அதிகரித்துள்ளதைக் கருத்தில் கொண்டு, தற்போதைய வரம்பான ரூ. 5 லட்சத்தை ரூ. 10 லட்சமாக உயர்த்துமாறு அக்குழு பரிந்துரைக்கிறது.
பெரிய அளவிலான மற்றும் சிக்கலான மருத்துவச் சிகிச்சைகளின்போது தற்போதுள்ள ரூ. 5 லட்சம் வரையிலான காப்பீட்டுத் தொகை மிக விரைவாகவே தீர்ந்துவிடுவதாகக் அக்குழு கருதுகிறது. ஆகையால் காப்பீட்டுத் தொகையை ரூ. 10 லட்சமாக உயர்த்துவது தற்போதைய காலத்தின் கட்டாயம் என்று குழு நம்புகிறது.
ஆயுஷ்மான் அட்டைக்கான வரம்பு ரூ.10 லட்சமாக உயர்த்தப்படுவது தற்போது ஒரு பரிந்துரையாகவே இருக்கிறது என்பதை மனதில் கொள்வது நல்லது. அரசு இதற்கு இன்னும் ஒப்புதல் அளிக்கவில்லை. எனினும், இந்த பரிந்துரை ஏற்றுகொள்ளப்பட்டால், அது ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் பயனாளிகளுக்கு மிகப்பெரிய நன்மையை அளிக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தீவிர நோய்களுக்கான சிகிச்சையில் உதவி: ஆயுஷ்மான் அட்டை வரம்பு ₹10 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டால், தீவிர நோய்களுக்கான சிகிச்சையை மேற்கொள்ளும் நோயாளிகள் நிதி பற்றாக்குறை குறித்து கவலைப்படத் தேவையில்லை.
மருத்துவமனையில் தங்கும் செலவில் நிவாரணம்: புற்றுநோய் சிகிச்சை, இதய பைபாஸ் அறுவை சிகிச்சை மற்றும் கல்லீரல் அல்லது சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை போன்றவற்றுக்கு நீண்ட காலம் மருத்துவமனையில் தங்க வேண்டிய சூழல் ஏற்படலாம். ஆகையால் அவற்றுக்கான செலவும் அதிகரிக்கும். வரம்பை ₹10 லட்சமாக உயர்த்துவது இந்த செலவை ஈடுசெய்ய உதவும்.
குடும்பங்களின் மீதான நிதிச் சுமையைக் குறைக்கும்: மேலும், நிதி பற்றாக்குறையால் சிகிச்சையை பாதியில் நிறுத்த வேண்டியிருந்த நோயாளிகள், தங்கள் மருத்துவச் சிகிச்சையை முழுமையாகப் பூர்த்தி செய்ய முடியும்.
ஆயுஷ்மான் பாரத் பிரதான் மந்திரி ஜன ஆரோக்கிய யோஜனாதிட்டம் என்பது மத்திய அரசின் மிகப்பெரிய சுகாதாரக் காப்பீட்டுத் திட்டங்களில் ஒன்றாகும். இதன் கீழ், தகுதியுள்ள குடும்பங்களுக்கு ஆண்டுக்கு ₹5 லட்சம் வரையிலான பணமில்லா மருத்துவச் சிகிச்சை வழங்கப்படுகிறது.
இந்த திட்டத்தின் கீழ், சிகிச்சைக்கான செலவுகளை அரசே ஏற்கிறது. ஆகையால், நோயாளிகள் மருத்துவமனையில் பணம் செலுத்த வேண்டிய அவசியம் ஏற்படுவதில்லை.
ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் கீழ், அரசு மருத்துவமனைகள் மற்றும் இத்திட்டத்தின் கீழ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனியார் மருத்துவமனைகள் ஆகிய இரண்டிலும் சலுகைகளை பயனாளிகள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
WhatsApp மூலம் ஆயுஷ்மான் அட்டையை உருவாக்குவதற்கான செயல்முறையை இங்கே காணலாம்: