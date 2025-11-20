பென்ஷன் விதிகளில் மாற்றம், 3 ஆண்டுகள் முன்னதாகவே ஓய்வூதியம்? பிரதமருக்கு NC-JCM கடிதம்

Central Government Employees Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. வரும் வாரங்களில் அவர்கள் பல குறிப்பிடத்தக்க புதுப்பித்தல்களை எதிர்பார்க்கலாம். லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்காக அரசாங்கத்திடம் பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தும் அமைப்பான கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பின் (JCM) தேசிய கவுன்சில் (பணியாளர்கள் பக்கம்) பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு ஒரு கடிதம் எழுதி, 8வது ஊதியக் குழுவின் விதிமுறைகளில் (ToR) உள்ள பல்வேறு முரண்பாடுகள் மற்றும் தவறுகளை எடுத்துக்காட்டியுள்ளது. மத்திய அரசு நவம்பர் 3, 2025 அன்று ToR-ஐ அறிவித்தது.
Terms of Reference: பரிந்துரை விதிமுறைகளில் கோரப்படும் முக்கிய மாற்றங்கள்
NC JCM பணியாளர் பக்கம் என்பது மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான பிரதிநிதி அமைப்பாகும். இது ஊழியர் சேவை நிலைமைகள் மற்றும் நலன்புரி தொடர்பான விஷயங்களைப் பற்றி விவாதித்து தீர்க்க அரசாங்கத்துடன் பேச்சுவார்த்தைகளில் ஈடுபடுகிறது.
இந்த ஆண்டு ஜனவரியில் 8வது ஊதியக் குழு அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு, NC JCM பணியாளர் தரப்பிடம் அரசாங்கம் ToR-க்கான பரிந்துரைகளைக் கோரியிருந்தது. இந்த ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில், சில கோரிக்கைகளை ToR -இல் இணைக்குமாறு கோரியது. அந்த கோரிக்கைகளில் ஓய்வூதிய மீட்பு காலத்தை 15 ஆண்டுகளிலிருந்து 11 ஆண்டுகளாகக் குறைக்கும் கோரிக்கையும் அடங்கும்.
Commuted Pension: கம்யூடட் பென்ஷன் என்றால் என்ன?
கம்யூடட் பென்ஷன் என்பது மாற்றப்பட்ட ஓய்வூதியம் ஆகும். மத்திய அரசு ஊழியர்கள் ஓய்வுபெறும்போது, தங்கள் மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தில் ஒரு பகுதியை மொத்தத் தொகையாக எடுத்துக்கொள்ளும் நெகிழ்வுத்தன்மை அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது. இந்த செயல்முறை கம்யுடேஷன் ஆஃப் பென்ஷன் என அழைக்கப்படுகிறது.
இதன் பிறகு அரசாங்கம் ஒவ்வொரு மாதமும் அந்தத் தொகையை மீட்டெடுக்க அவர்களின் ஓய்வூதியத்திலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையைக் கழிக்கிறது. ஓய்வூதியத்தில் தொகை கழிக்கப்படும் கால அளவு தற்போது 15 ஆண்டுகளாக உள்ளது. இந்த கால அளவிற்கு பிறகு முழு ஓய்வூதியம் கிடைக்கத்தொடங்குகிறது. இதை 11 ஆண்டுகளாக குறைக்க வேண்டும் என ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் நீண்ட காலமாக கோரி வருகின்றனர்.
ToR -இல் கம்யுடேஷன் பென்ஷன் மாற்றம் பற்றிய குறிப்பு இல்லை
மத்திய அரசு சமீபத்தில் 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரை விதிமுறைகளை அறிவித்தது. எனினும், அதில் கம்யுடேஷன் பென்ஷன் கால அளவை குறைப்பது தொடர்பான எந்த குறிப்பும் இல்லை. "பங்குதாரர்களின் எதிர்பார்ப்புகள்" கருத்தில் கொள்ளப்படவில்லை என்பதையே அது எடுத்துக்காட்டுகிறது.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஏமாற்றம்
8வது சம்பளக் குழுவின் கீழ் ஓய்வூதிய மாற்றப் பிரிவில் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் பெரிய நிவாரணத்தை எதிர்பார்த்தனர். மாற்றப்பட்ட ஓய்வூதிய மறுசீரமைப்பு காலத்தை 15 ஆண்டுகளில் இருந்து குறைக்க வேண்டும் என்பது அரசு ஊழியர்களின் நீண்டகால கோரிக்கையாக இருந்து வருகிறது.
ToR முரண்பாடுகள்: பிரதமருக்கு NC JCM ஊழியர்கள் தரப்பு கடிதம்
ToR முரண்பாடுகள் குறித்து NC JCM ஊழியர்கள் தரப்பு விரிவான ஒரு கடிதத்தை எழுதியுள்ளது. அதில்,
"ToR இல் ஓய்வூதியம் தொடர்பான பின்வரும் விஷயங்களைச் சேர்க்க நாங்கள் கோருகிறோம்:
- 15 ஆண்டுகளுக்குப் பதிலாக 11 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஓய்வூதியத்தின் மாற்றப்பட்ட மதிப்பை மீட்டமைத்தல்,
- நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு பரிந்துரைத்தபடி, ஓய்வு பெற்ற பிறகு 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை 5% மேம்படுத்தப்பட்ட ஓய்வூதியத்தை வழங்குதல்,
- CCS (ஓய்வூதியம்) விதிகள், 1972 (இப்போது 2021) இன் கீழ் சலுகைகளைப் பெறும் அனைத்து ஓய்வூதியதாரர்கள்/குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் ஓய்வூதியத் திருத்தத்தை நீட்டித்தல்.”
Old Pension Scheme: பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் (OPS) மீண்டும் வருமா?
தேசிய ஓய்வூதிய முறையின் (NPS) கீழுள்ள 01.01.2004 அன்று அல்லது அதற்குப் பிறகு பணியமர்த்தப்பட்ட ரயில்வே ஊழியர்கள், பாதுகாப்பு சிவில் ஊழியர்கள் மற்றும் துணை ராணுவப் படைகள் உட்பட 26 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மத்திய அரசு ஊழியர்கள், CCS (ஓய்வூதியம்) விதிகள், 1972 (தற்போது 2021) இன் கீழ் பங்களிப்பு இல்லாத, உறுதி செய்யப்பட்ட ஓய்வூதிய கட்டமைப்பான பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்று திடமாக கோருவதாக NC JCM ஊழியர்கள் தரப்பு தெரிவித்தது. இந்த நீண்டகால மற்றும் நியாயமான கோரிக்கை ஓய்வுக்குப் பிந்தைய பாதுகாப்பு மற்றும் சமூக கண்ணியத்திற்கான அவர்களின் கவலையை பிரதிபலிக்கிறது என்றும் மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Central Government Pensioners: மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நியாயம் கிடைக்குமா?
"பல தசாப்தங்களாக நாட்டிற்கு அர்ப்பணிப்புடன் சேவை செய்த 69 லட்சம் மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள் 8வது மத்திய அரசு ஓய்வூதியக் குழுவின் எல்லைக்கு வெளியே விடப்பட்டிருப்பது மிகவும் கவலையளிக்கிறது. இந்த மூத்த குடிமக்களில் பலர் தங்கள் வாழ்க்கையின் அந்தி வேளையில் உள்ளனர், வயது தொடர்பான நோய்களுடன் போராடி வருகின்றனர். ஓய்வூதியத்தில் அவ்வப்போது திருத்தம் காணும் ஊழியர்களுக்கு கிடைப்பது போன்ற சலுகை இந்த ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் கண்டிப்பாக கிடைக்க வேண்டும்" என்று கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
