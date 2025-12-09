English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம் வரை அகவிலைப்படி உயர்வு நிறுத்தப்படுமா, தொடருமா? முக்கிய அப்டேட்

8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம் வரை அகவிலைப்படி உயர்வு நிறுத்தப்படுமா, தொடருமா? முக்கிய அப்டேட்

8th Pay Commission Latest News: ஜனவரி 2026 -க்கு பிறகு மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி திருத்தப்படுமா? முழுமையான விவரத்தை இந்த பதிவ்ல் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 9, 2025, 03:49 PM IST
  • டிஏ உயர்வு தொடருமா, நிறுத்தப்படுமா?
  • அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படுமா?
  • 8வது ஊதியக்குழு குழு அமலுக்கு வரும்போது என்னென்ன எதிர்பார்க்கலாம்?

8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம் வரை அகவிலைப்படி உயர்வு நிறுத்தப்படுமா, தொடருமா? முக்கிய அப்டேட்

8th Pay Commission DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அடுத்த சில மாதங்கள் மிக முகியமான காலமாக இருக்கும். 8வது ஊதியக்குழு தொடர்பான பல முக்கிய அறிவிப்புகள் அடுத்தடுத்து வரக்கூடும். ஜனவரி 2026 -க்கு பிறகு அகவிலைப்படி என்ன ஆகும்? 6 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை அகவிலைப்படி அதிகரிக்கப்படுமா? ஆகவிலைப்படி கணக்கீடு மாறுமா? அகவிலைப்படி தொடர்பாக மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு உள்ள முக்கிய கேள்விகளுக்கான பதிலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

Terms of Reference: பரிந்துரை விதிமுறைகள்

8வது ஊதியக்குழுவிற்கான பரிந்துரை விதிமுறைகளை (ToR) மத்திய அமைச்சரவை சமீபத்தில் அங்கீகரித்தது. 8வது சம்பள கமிஷன் ஏற்கனவே அமைக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் அதன் விதிமுறைகளை (ToR) அக்டோபர் 28 அன்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஒப்புதல் அளித்தார். பின்னர் நவம்பர் 3 ஆம் தேதி ஒரு தீர்மானத்தின் மூலம் நிதி அமைச்சகம் முறையாக ToR ஐ வெளியிட்டது. 

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிகரித்த உற்சாகம்

பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கான அறிவிப்பு மத்திய அரசு ஊழியர்களிடையே புதிய உற்சாகத்தையும், ஏராளமான கேள்விகளையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. திங்களன்று, 8வது ஊதியக்குழு எப்போது அறிமுகப்படுத்தப்படும், எத்தனை பேரை அது உள்ளடக்கும் என்பது குறித்த கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த நிதித்துறை இணையமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி, பரிந்துரைகள் இறுதி செய்யப்பட்ட பிறகு செயல்படுத்தும் தேதியை அரசாங்கம் முடிவு செய்யும் என்று கூறினார். ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட திட்டங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டவுடன் தேவையான நிதி ஒதுக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

Dearness Allowamce: அக்டோபரில் அதிகரித்த அகவிலைப்படி

இதற்கிடையில், அக்டோபரில், இந்த ஆண்டின் இறுதி அகவிலைப்படி (DA) உயர்வையும் அரசாங்கம் அங்கீகரித்தது. இது விலைவாசி உயர்வுக்கு உடனடி நிவாரணம் வழங்கியது. ஆனால் 8வது சம்பளக் குழு எப்போது அமலுக்கு வரும் என்பதற்கான உறுதியான தேதி இன்னும் இல்லாததால், அனைவரின் மனதிலும் ஒரு கேள்வி எழுகிறது. டிஏ உயர்வுகள் வழக்கம் போல் தொடருமா, அல்லது புதிய சம்பள அமைப்பு அறிமுகப்படுத்தப்படும் வரை நிறுத்தப்படுமா?

DA Hike: டிஏ உயர்வு தொடருமா, நிறுத்தப்படுமா? 

தற்போது 7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகளின் படி, 6 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலை நிவாரணம் ஆகியவை திருத்தப்படுகின்றன. டிசம்பர் 2025 -இல் 7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் நிறைவடைகின்றன. இந்த நிலையில், ஜனவரி முதல் அகவிலைப்படி உயர்வுக்கு என்ன ஆகும்?

ஆகவிலைப்படி உயர்வு தொடரும்

ஜனவரி 2026 -க்கு பின்னரும் அகவிலைப்படி இப்போது இருப்பதைப் போலவே தொடரும் என நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். அகவிலைப்படி இப்போது போலவே அடிப்படை ஊதியத்தின் சதவீதமாகக் கணக்கிடப்பட்டு, தற்போதைய சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை, அதாவது ஜனவரி மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் திருத்தப்படும்.

DA Merger: அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படுமா?

அடிப்படை சம்பளத்துடன் அகவிலைப்படியை இணைப்பது தொடர்பான பேச்சு அதிகமாகி வரும் நிலையில், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இடைநிலை நிவாரணம் அளிக்க அகவிலைப்படியை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கும் திட்டம் உள்ளதா என்ற கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.

"தற்போதுள்ள அகவிலைப்படியை அடிப்படை சம்பளத்துடன் இணைப்பது தொடர்பான எந்த திட்டமும் அரசாங்கத்தின் பரிசீலனையில் இல்லை" என்று நிதி அமைச்சகத்தின் இணை அமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி டிசம்பர் 1, 2025 தேதியிட்ட எழுத்துப்பூர்வ பதிலில் மக்களவையில் தெரிவித்தார். எனினும், இதை இடைக்கால நிவாரணமாக அளிக்கும் திட்டம்தான் இல்லை என்று இப்போது மத்திய அரசு கூறியுள்ளது. 8வது ஊதியக்குழு முழுமையாக அமலாக்கதுதிற்கு வரும்போது மத்திய அரசு அகவிலைப்படியின் ஒரு பகுதியை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கக்கூடும் என நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள். 

அகவிலைப்படியின் முக்கியத்துவம் என்ன?

மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் காலப்போகில் பல மாற்றங்களைக் கண்டுள்ளது. ஒரு காலத்தில் மொத்த சம்பளத்தில் கிட்டத்தட்ட 65% ஆக இருந்த அடிப்படை ஊதியம், இப்போது 50% ஐ நெருங்கி வருகிறது. இதன் விளைவாக, கொடுப்பனவுகள் - குறிப்பாக அகவிலைப்படி, நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் வாழ்க்கைச் செலவுகளை ஈடுசெய்ய ஊழியர்களுக்கு உதவுவதில் மிகப் பெரிய பங்கை வகிக்கிறது. அகவிலைப்படி பணவீக்கத்திற்கு எதிராக கேடயமாக செயல்படுகிறது. விலைகள் அதிகரித்தாலும், உங்கள் வாங்கும் திறன் விரைவாகக் குறையாமல் இருப்ப்பதை இது உறுதி செய்கிறது. தற்போது அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் 58% ஆக உள்ளது.

8வது ஊதியக்குழு குழு அமலுக்கு வரும்போது என்னென்ன எதிர்பார்க்கலாம்?

7வது சம்பளக் குழு தற்போது நன்கு அறியப்பட்ட சம்பள மேட்ரிக்ஸை அறிமுகப்படுத்தியது. இது சம்பள உயர்வுகள் மற்றும் தொழில் முன்னேற்றத்திற்கு தெளிவை ஏற்படுத்தியது. 8வது சம்பளக் குழு இன்றைய பொருளாதார யதார்த்தங்களை சிறப்பாக பிரதிபலிக்கும் வகையில் திருத்தப்பட்ட, நவீன கட்டமைப்பைக் கொண்டு அந்த அடித்தளத்தில் கட்டமைக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 8வது ஊதியக்குழு சீர்திருத்தங்கள் சுமார் 50 லட்சம் ஊழியர்களுக்கும் 65 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் பயனளிக்கும்.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு அமலாக்க தேதி: அரசு ஊழியர்களுக்கு மக்களவையில் நிதி அமைச்சகத்தின் முக்கிய அப்டேட்

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: 'அது கண்டிப்பா உண்டு...' ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிதி அமைச்சகம் குட் நியூஸ்

