அகவிலைப்படி கணக்கீட்டு முறையில் மாற்றமா? அரசு ஊழியர்கள் மீது இதன் தாக்கம் எப்படி இருக்கும்?

Central Government Employees DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக காத்திருக்கிறார்கள். இந்த முறை பல செயல்முறைகளில் மாற்றங்கள் செய்யப்படலாம் என கூறப்படுகின்றது. அதில் முக்கியமாக அகவிலைப்படி கணக்கீட்டு சூத்திரம் பற்றி அதிகம் பேசப்படுகின்றது. அகவிலைப்படி கணக்கீடு மாற்றப்படுமா? வேறு என்ன மாற்றங்கள் நிகழக்கூடும்? இந்த அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.
அகவிலைப்படி கணக்கீட்டு முறையில் மாற்றம்?
நாட்டின் பழமையான தொழிற்சங்கக் கூட்டமைப்பான அகில இந்திய தொழிற்சங்க காங்கிரஸ் (AITUC) போன்ற தொழிலாளர் சங்கங்கள், ஓய்வூதியம் மற்றும் சம்பளக் கணக்கீடுகளுக்கு பணவீக்க இழப்பீடு கணக்கிடப்படும் முறையை மறுபரிசீலனை செய்யுமாறு அரசை வலியுறுத்தியுள்ளன. எனினும், அகவிலைப்படி சூத்திரத்தை அரசு மாற்றும் என்பதற்கான அதிகாரப்பூர்வ உறுதிப்படுத்தல் எதுவும் இன்னும் அரசு சார்பில் வெளியிடப்படவில்லை. ஆனால், 8வது ஊதியக் குழு தனது 18 அம்சக் கேள்வித்தாளுக்கு பதிலளிப்பதற்கான காலக்கெடுவை மார்ச் 31, 2026 வரை நீட்டித்துள்ள நேரத்தில் இந்த விவகாரம் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.
அகவிலைப்படியின் முக்கியத்துவம் என்ன?
அகவிலைப்படி என்பது மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தின் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும். பணவீக்கத் தரவுகளின் அடிப்படையில் இது ஆண்டுக்கு இருமுறை, ஜனவரி மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் திருத்தப்படுகிறது. இருப்பினும், தற்போது அகவிலைப்படி கணக்கிடப்படும் முறை இன்றைய பொருளாதாரத்தில் உண்மையான வாழ்க்கைச் செலவைப் பிரதிபலிக்கவில்லை என்பது தொழிற்சங்கங்களின் வாதமாக உள்ளது.
அகவிலைப்படி சூத்திரத்தில் மாற்றம் ஏன் தேவைப்படுகிறது?
- தற்போதைய அகவிலைப்படி கணக்கீட்டு முறை உண்மையான குடும்பச் செலவுகளைக் குறைத்து மதிப்பிடுவதாக AITUC மற்றும் அது போன்ற பிற தொழிலாளர் அமைப்புகள் கருதுகின்றன.
- பல ஆண்டுகளாக வாழ்க்கைச் செலவுகள் பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளன. ஆனால் அகவிலைப்படியைக் கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம் மாறாமல் அப்படியே உள்ளது என்பது ஊழியர் சங்கங்களின் முக்கிய வாதமாக உள்ளது.
ஊழியர் சங்கங்களை பொறுத்தவரை இரண்டு முக்கிய கோரிக்கைகள் உள்ளன:
குடும்ப அலகில் மாற்றம்: தற்போதைய சூத்திரம் 3 அலகுகள் கொண்ட குடும்பத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளது. சார்ந்திருக்கும் பெற்றோர்களையும் கணக்கில் கொண்டு, இதை 5 உறுப்பினர்களாக அதிகரிக்க வேண்டும் என தொழிற்சங்கங்கள் விரும்புகின்றன.
நவீன செலவினங்களை உள்ளடக்குதல்: இணையம், டிஜிட்டல் சேவைகள், மேம்பட்ட சுகாதாரம் மற்றும் கல்வி போன்ற செலவுகள் இப்போது அத்தியாவசியமானவையாகிவிட்டன. ஆனால் அவை போதுமான அளவு கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதில்லை. இவற்றையும் கணக்கீட்டில் சேர்க்க வெண்டும் என்ற கோரிக்கை உள்ளது.
அகவிலைப்படியைத் தவிர, இன்னும் பல கோரிக்கைகளையும் சங்கங்கள் எழுப்பியுள்ளன:
- அகவிலைப்படியை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைத்தல்,
- 8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் சரியான ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்
- பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) மிண்டும் அமல்படுத்துதல்,
- மேம்பட்ட சமூகப் பாதுகாப்பு மற்றும் மருத்துவப் பலன்கள்
ஆகியவை இதில் அடங்கும். இந்தக் கோரிக்கைகள் அனைத்தும் தற்போதைய பொருளாதார யதார்த்தங்களுக்கு ஏற்ப ஊதியங்களைச் சீரமைப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன.
தற்போதைய அகவிலைப்படி முறை எவ்வாறு செயல்படுகிறது?
அகில இந்தியத் தொழிலாளர்களுக்கான நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டை (AICPI-IW) பயன்படுத்தி அகவிலைப்படி கணக்கிடப்படுகிறது. பணவீக்கப் போக்குகளின் அடிப்படையில் அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு சதவிகிதம் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. தற்போதைய நிலவரப்படி:
தற்போதைய அகவிலைப்படி (ஜூலை 2025 முதல்): 58%
எதிர்பார்க்கப்படும் அகவிலைப்படி (ஜனவரி 2026 முதல்): 60%-ஐத் தாண்ட வாய்ப்புள்ளது
அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படுமா?
தற்போதைய அகவிலைப்படி 50%-க்கு மேல் இருப்பதால், அதை தற்போதுள்ள அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்க வேண்டும் (DA Merger) என்ற கருத்தை தொழிற்சங்கங்களும் கொண்டுள்ளன. 2005-ஆம் ஆண்டில் 5-வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் அமலில் இருந்தபோது, இதுபோன்ற ஒரு இணைப்பு ஒருமுறை நிகழ்ந்தது. ஆனால், அதன் பிறகு அப்படி எதுவும் நடக்கவில்லை. 6வது ஊதியக் குழுவில் அகவிலைப்படி 125%-ஐத் தாண்டியபோதும், அது அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படவில்லை. ஆனால், 8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கத்திற்கு இன்னும் குறைந்தது 18 முதல் 24 மாதங்கள் ஆகும் என்ற நிலை உள்ளதால், அரசாங்கத்திடமிருந்து ஒரு இடைக்கால நிவாரணமாக, தொழிலாளர் சங்கங்கள் அகவிலைப்படி-அடிப்படை ஊதிய இணைப்பைக் கோருகின்றன.
அய்க்ராய்ட் சூத்திரம் என்றால் என்ன?
அய்க்ராய்ட் சூத்திரம் 1957 -இல் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு கணக்ககீட்டு சூத்திரம் ஆகும். இது குறைந்தபட்ச ஊதியக் கணக்கீடுகளுக்கு அடிப்படையாக அமைகிறது. இது ஊட்டச்சத்துத் தேவைகள் (ஒரு நாளைக்கு 2,700 கலோரிகள்), உடை மற்றும் வீட்டு வசதி, மற்றும் ஒரு நிலையான 3 அலகு குடும்ப மாதிரி ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்துகிறது. இருப்பினும், இந்தக் கட்டமைப்பு காலாவதியாகிவிட்டது என்றும், இதன் காரணிகள் தற்போதைய சூழலுக்கு பொருந்தாது என்றும் தொழிற்சங்கங்கள் வாதிடுகின்றன.
இந்த சூத்திரம் நவீன குடும்ப அமைப்புகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை என்றும் டிஜிட்டல் மற்றும் வாழ்க்கை முறைச் செலவுகளைப் புறக்கணிக்கிறது என்றும் பரவலாக கருதப்படுகின்றது. இது வாழ்க்கைத் தரத்தை விட அடிப்படை உயிர்வாழ்வில் அதிக கவனம் செலுத்துவதும் முக்கிய பிரச்சனையாக உள்ளது. மேலும் இந்த சூத்திரம் நகர்ப்புற செலவுகளுக்கான அழுத்தங்களைக் கணக்கில் கொள்ளத் தவறுகிறது. அகவிலைப்படி மற்றும் குறைந்தபட்ச ஊதியக் கணக்கீடுகள் இந்தக் கட்டமைப்புடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதால், இதைத் திருத்துவது ஒரு தொடர் விளைவை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
அகவிலைப்படி சூத்திரம் மாற்றப்பட்டால் என்ன நடக்கும்?
சூத்திரத்தைத் திருத்துவதற்கான கோரிக்கையை அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொண்டால், அதன் தாக்கம் பின்வரும் வகைகளில் தெரியும்:
உயர்ந்த அடிப்படைச் சம்பளம்: குடும்ப அலகு 3 -இலிருந்து 5 ஆக மாறினால், தற்போதைய ₹18,000 உடன் ஒப்பிடும்போது, குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை ₹30,000-க்கு மேல் உயரக்கூடும்.
அகவிலைப்படி மறுசீரமைப்பு: அகவிலைப்படி என்பது அடிப்படை ஊதியத்தின் சதவீதமாகக் கணக்கிடப்படுவதால், உயர்ந்த அடிப்படை சம்பளம் அதிக அகவிலைப்படிக்கு வழிவகுக்கும்.
ஓய்வூதிய உயர்வு: ஓய்வூதியம் கடைசியாகப் பெற்ற சம்பளத்துடன் இணைக்கப்பட்டிருப்பதாலும், அகவிலைப்படியுடன் (DA) அகவிலை நிவாரணமும் (DR) உயர்வதாலும், ஓய்வூதியதாரர்கள் நேரடியாகப் பயனடைகின்றனர்.
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் உயர்வு: சம்பளத் திருத்தங்களில் பயன்படுத்தப்படும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் அதிகரிக்கக்கூடும். இது புதிய சம்பள அமைப்பில் ஒட்டுமொத்த சம்பளத்தை 50-60% அல்லது அதற்கும் அதிகமாக உயர்த்த வாய்ப்புள்ளது.
இதில் உள்ள சவால்கள் என்ன?
அகவிலைப்படி கணக்கீட்டு மாற்றத்திற்கான தேவை உள்ளபோதிலும், இத்தகைய மாற்றங்களைச் செயல்படுத்துவது எளிதானதல்ல. இதில் பின்வரும் சிக்கல்கள் ஏற்படக்கூடும்:
நிதி நெருக்கடி: சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியங்கள் பெரிய அளவில் அதிகரிக்கும் என்பதால், அரசாங்கத்தின் செலவினங்களை கணிசமாக அதிகரிக்கும்.
தரவுச் சிக்கல்: இந்தியா முழுவதும் யதார்த்தமான வாழ்க்கைச் செலவு அளவுகளைக் கணக்கிடுவது கடினம்.
பிராந்திய வேறுபாடு: நகரங்களுக்கும் கிராமப்புறங்களுக்கும் இடையே செலவுகள் பரவலாக வேறுபட்டு இருக்கும்.
கொள்கைச் சமநிலை: அரசாங்கம் ஊழியர் நலனையும் நிதி ஒழுக்கத்தையும் சமநிலைப்படுத்த வேண்டும்.
இப்படி இருக்க, அகவிலைப்படி கணக்கீட்டு முறையை மாற்றும் பிரம்மாண்ட செயல்முறையை அரசாங்கம் மேற்கொள்ளுமா என்பது பெரிய கேள்விக்குறியாகவே உள்ளது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs):
1. அகவிலைப்படி கணக்கீட்டு சூத்திரம் மாற்றப்படுமா?
தற்போதைக்கு, அகவிலைப்படி (DA) கணக்கீட்டு சூத்திரத்தில் உறுதிசெய்யப்பட்ட மாற்றம் எதுவும் இல்லை. எனினும், பல ஊழியர் அமைப்புகள் இதை கோரி வருகின்றன.
2. அய்க்ராய்ட் சூத்திரம் என்றால் என்ன?
அய்க்ராய்ட் சூத்திரம் 1957 -இல் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு கணக்ககீட்டு சூத்திரம் ஆகும். இது குறைந்தபட்ச ஊதியக் கணக்கீடுகளுக்கு அடிப்படையாக அமைகிறது.
3. தற்போதைய அகவிலைப்படி எவ்வளவு?
தற்போது ஊழியர்கள் 58% அகவிலைப்படியை பெற்று வருகிறார்கள். இது ஜனவரி 2026 முதல் 60% ஆக அதிகரிக்கக்கூடும்.
