EPS ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கிறதா? நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு கொடுத்த முக்கிய அப்டேட்

EPS Pension Latest News: தனியார் துறை ஊழியர்கள் நீண்ட காலமாக குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியத்தை அதிகரிக்க வேண்டும் என கோரிக்க விடுத்து வருகிறார்கள். தற்போதைய குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் மாதத்திற்கு ரூ. 1,000 ஆக உள்ளது. ஆனால் தொழிற்சங்கங்கள், ஓய்வூதியதாரர் சங்கங்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் இந்தத் தொகையை உயர்த்துமாறு அரசாங்கத்தை வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை அதிகரிக்க தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் பொது பிரதிநிதிகளிடமிருந்து பல கோரிக்கைகள் வந்துள்ளதாகவும் அரசாங்கம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
EPS என்றால் என்ன?
- பணியாளர் ஓய்வூதியத் திட்டம் (EPS) என்பது 1995 ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசாங்கத்தால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஓய்வூதியத் திட்டமாகும்.
- இது ஊழியர்களுக்கு பணி ஓய்வுக்குப் பிறகு நிதிப் பாதுகாப்பை வழங்குகிறது.
- இது ஊழியர்கள் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பால் (EPFO) நிர்வகிக்கப்படுகின்றது.
- EPF ஒரு மொத்த ஓய்வூதிய நிதியாக செயல்படுகிறது, EPS ஓய்வு பெற்றவுடன் ஓய்வூதியத்தை வழங்குகிறது.
- இந்த ஓய்வூதியம் உறுப்பினர் சம்பளம் மற்றும் சேவை ஆண்டுகளைப் பொறுத்து மாறுபடும். EPS-க்கான நிதியை தனித்தனியாக பங்களிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.
Minimum Monthly Pension: EPF-95 இன் கீழ் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் குறித்த கேள்விகள்
நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் உறுப்பினர்கள் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் குறித்து பல்வேறு கேள்விகளைக் கேட்டனர்.
- ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் (EPS-95) குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நீண்ட காலமாக அரசாங்கத்தின் பரிசீலனையில் உள்ளதா?
- அப்படியானால், தொழிற்சங்கங்களின் அதிகரித்து வரும் அழுத்தம் மற்றும் நீதிமன்ற தீர்ப்புகளைக் கருத்தில் கொண்டு, அரசாங்கம் எப்போது முடிவெடுக்கும்?
- கார்பஸ் நிதியில் போதுமான நிதி இருக்கும்போதும், உரிமை கோரப்படாத நிதிகள் குவிந்திருக்கும்போதும் EPF ஓய்வூதியத்தை அதிகரிப்பதில் உள்ள தடை என்ன?
- வரவிருக்கும் பண்டிகை காலத்தைக் கருத்தில் கொண்டு அரசாங்கம் இதற்கான முடிவை விரைவுபடுத்துமா?
மத்திய அரசு அளித்த பதில் என்ன?
- ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம் (EPS), 1995 இன் கீழ் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை மாதத்திற்கு ரூ.1000/- இலிருந்து அதிகரிக்க தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் பொது பிரதிநிதிகள் உட்பட பல்வேறு பங்குதாரர்களிடமிருந்து பிரதிநிதித்துவங்கள் பெறப்பட்டுள்ளன.
- EPS, 1995 என்பது "வரையறுக்கப்பட்ட பங்களிப்பு-வரையறுக்கப்பட்ட நன்மை" சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டமாகும்.
- பணியாளர் ஓய்வூதிய நிதியின் மூலதனம்
(i) ஊதியத்தில் 8.33 சதவீதத்தை முதலாளியின் பங்களிப்பு; மற்றும்
(ii) மாதத்திற்கு ரூ.15,000/- வரை ஊதியத்தில் 1.16 சதவீதத்தை பட்ஜெட் ஆதரவு மூலம் மத்திய அரசின் பங்களிப்பு
ஆகியவற்றால் ஆனது.
- திட்டத்தின் கீழ் உள்ள அனைத்து சலுகைகளும் அத்தகைய நிதியிலிருந்து செலுத்தப்படுகின்றன.
- 1995 ஆம் ஆண்டு EPS இன் பத்தி 32 இன் கீழ் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டபடி இந்த நிதி ஆண்டுதோறும் மதிப்பிடப்படுகிறது.
- மேலும் 31.03.2019 அன்று நிதியின் மதிப்பீட்டின்படி, ஒரு ஆக்சுவேரியல் பற்றாக்குறை உள்ளது.
- இருப்பினும், EPS, 1995 இன் கீழ் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அரசாங்கம் மாதத்திற்கு ரூ. 1000 குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை வழங்குகிறது.
- இது ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்புக்கு (EPFO) ஆண்டுதோறும் EPS க்கு வழங்கப்படும் ஊதியத்தில் 1.16 சதவீத பட்ஜெட் ஆதரவிற்கு கூடுதலாகும்.
வரவிருக்கும் பண்டிகை காலத்திற்கு முன்னதாக இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கப்படுமா?
பண்டிகை காலத்திற்கு முன்பு ஓய்வூதிய உயர்வு உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை. அரசாங்கம் இதற்கான காலக்கெடு எதையும் நிர்ணயிக்கவில்லை. ஆனால் குறைந்தபட்சம் ரூ. 1,000 ஓய்வூதியத்தை உறுதி செய்வதற்காக பட்ஜெட் ஆதரவை தொடர்ந்து வழங்குவதாக மட்டுமே மத்திய அரசு மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளது.
