EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு அதிகரிக்கிறதா இபிஎஸ் ஓய்வூதியம்? முக்கிய அப்டேட்

EPS Pension Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு வரவிருக்கும் மாதங்களில் சில முக்கிய செய்திகள் கிடைக்கவுள்ளன. அவற்றில் முக்கியமானது இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் பற்றியது. தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு EPFO மூலம் அளிக்கப்படும் ஓய்வூதியம் நீண்ட காலமாக விவாதப் பொருளாக இருந்து வருகிறது. இந்த தொகையை அதிகரிக்க கோரிக்கைகள் விடுக்கப்பட்டுள்ளன. இது குறித்த சமீபத்திய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.
EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் முக்கிய மாற்றங்கள்
தற்போது, ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத் தொகை மாதத்திற்கு ரூ.1,000 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தொகை பல ஆண்டுகளாக எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் அப்படியே உள்ளது. சுமார் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இது மாற்றப்பட்டது. அதன் பிறகு தொடர்ச்சியாக பணவீக்கம் மற்றும் வாழ்க்கைச் செலவுகள் அதிகரித்து வருகின்றன. ஆனால், இந்த தொகை அதிகரிக்கவில்லை. இந்தத் தொகை ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்களுக்குப் போதுமானதாகக் கருதப்படவில்லை. இந்த காரணத்திற்காக, அரசாங்கமும் தொடர்புடைய துறைகளும் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை கணிசமாக உயர்த்துவது குறித்து பரிசீலித்து வருகின்றன.
Minimum Monthly Pension: குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
குறைந்தபட்ச EPS ஓய்வூதியத்தை ரூ.1,000 -இலிருந்து நேரடியாக மாதத்திற்கு ரூ.5,000 ஆக உயர்த்துவதற்கான விருப்பத்தை அரசாங்கம் பரிசீலித்து வருவதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஊழியர் சங்கங்களும் ஓய்வூதியதாரர் அமைப்புகளும் இந்த உயர்வை நீண்ட காலமாக வலியுறுத்தி வருகின்றன. மருந்துகள், மளிகைப் பொருட்கள் மற்றும் வீட்டுச் செலவுகள் போன்ற அடிப்படைத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய தற்போதைய ஓய்வூதியத் தொகை போதுமானதாக இல்லை என்பது அவர்களது வாதமாக உள்ளது. இந்தத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டால், இது EPFO ஓய்வூதியங்களின் வரலாற்றில் மிகப்பெரிய திருத்தமாக கருதப்படும்.
EPS-95: ஊழியர்களின் ஓய்வூதியத் திட்டம்
EPS 95 என்பது ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் (EPFO) சமூகப் பாதுகாப்பு அமைப்பில் ஒரு முக்கிய பகுதியாகும். தங்கள் பணிக்காலத்தில் EPF-க்குத் தவறாமல் பங்களிக்கும் ஊழியர்கள் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் ஓய்வூதியம் பெறத் தகுதியுடையவர்கள். இந்த ஓய்வூதியத்தை பெற குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் சேவை தேவைப்படுகிறது. ஓய்வூதியப் பணம் பொதுவாக 58 வயதுக்குப் பிறகு வழங்கப்படுகின்றது. இந்தத் திட்டம் ஓய்வுக்குப் பிறகு தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ஒரு நிலையான வருமான ஆதாரத்தை வழங்குகிறது.
EPS Pension: இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கப்பட்டால் யார் பயனடைவார்கள்?
அரசாங்கம் இந்தத் திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்தால், EPFO-வில் பதிவுசெய்து, EPS தகுதி வரம்புகளைப் பூர்த்தி செய்யும் தனியார் துறை ஊழியர்கள் அனைவரும் பயனடைவார்கள். தற்போது ரூ. 1,000 குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் பெறும் ஓய்வூதியதாரர்களும் இந்த உயர்வால் பயனடைவார்கள். இந்த நடவடிக்கை லட்சக்கணக்கான ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்களின் நிதி நிலையை வலுப்படுத்தும்.
ஓய்வூதிய உயர்வை எப்போது எதிர்பார்க்கலாம்?
தற்போது, இந்தத் திட்டம் தொடர்பாக எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியிடப்படவில்லை. வரவிருக்கும் கொள்கைக் கூட்டங்கள் அல்லது மத்திய பட்ஜெட்டின் போது அரசாங்கம் இந்த விஷயத்தைக் கருத்தில் கொள்ளலாம் என நம்பப்படுகின்றது. எனினும், மத்திய அரசின் ஒப்புதலுக்குப் பிறகே இறுதி முடிவு செயல்படுத்தப்படும். அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் வரை, தற்போதுள்ள ஓய்வூதிய விதிகள் நடைமுறையில் இருக்கும்.
EPFO -வில் மற்ற சீர்திருத்தங்களும் நடைபெற்று வருகின்றன
ஓய்வூதிய உயர்வுடன், EPFO மற்ற சில சீர்திருத்தங்களிலும் ஈடுபட்டுள்ளது. டிஜிட்டல் வழிமுறைகள் மூலம் PF பணத்தை எடுக்கும் செயல்முறையை எளிதாக்குதல், ஓய்வூதியக் கொடுப்பனவுகளை விரைவுபடுத்துதல் மற்றும் மூத்த குடிமக்களுக்கு சேவைகளை மிகவும் வசதியாக மாற்றுதல் ஆகியவை இதில் அடங்கும். இந்த மாற்றங்கள் ஓய்வூதியம் தொடர்பான சலுகைகளை மிகவும் வெளிப்படையானதாகவும் அணுகக்கூடியதாகவும் மாற்றுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன.
EPS Pensioners: இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்களின் கவனத்திற்கு
- இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு பணி ஓய்வுக்கு பிறகான நிதி ஆதரவாக உள்ளது.
- தற்போது குறைந்தபட்ச இபிஎஸ் மாத ஓய்வூதியம் ரூ.1,000 ஆக உள்ளது.
- அதிகபட்ச இபிஎஸ் மாத ஓய்வூதியம் ரூ.7,500 ஆகும்.
- குறைந்தபட்ச இபிஎஸ் மாத ஓய்வூதியத்தை உயர்த்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நீண்ட நாட்களாக உள்ளது.
- அரசு இன்னும் இதை பற்றி அதிகாரப்பூர்வமாக எந்த தகவலையும் அளிக்கவில்லை.
- எனினும், இது குறித்து ஒரு முக்கிய அப்டேட் கூடிய வைவில் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
