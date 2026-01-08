English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு அதிகரிக்கிறதா இபிஎஸ் ஓய்வூதியம்? முக்கிய அப்டேட்

EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு அதிகரிக்கிறதா இபிஎஸ் ஓய்வூதியம்? முக்கிய அப்டேட்

EPS Pension Hike: இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? இது குறித்த முக்கிய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 8, 2026, 09:48 AM IST
  • இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு பணி ஓய்வுக்கு பிறகான நிதி ஆதரவாக உள்ளது.
  • தற்போது குறைந்தபட்ச இபிஎஸ் மாத ஓய்வூதியம் ரூ.1,000 ஆக உள்ளது.
  • அதிகபட்ச இபிஎஸ் மாத ஓய்வூதியம் ரூ.7,500 ஆகும்.

Trending Photos

ஐபிஎல் 2026: RCB பிளேயிங் 11ல் விளையாடப்போகும் 4 வெளிநாட்டு வீரர்கள்.. யார் யார்?
camera icon6
RCB
ஐபிஎல் 2026: RCB பிளேயிங் 11ல் விளையாடப்போகும் 4 வெளிநாட்டு வீரர்கள்.. யார் யார்?
15 நாளில்.. இடுப்பு, தொடை சதையை குறைக்க ஈஸியான உடற்பயிற்சிகள் - செம்ம Change கிடைக்கும்
camera icon7
Fat Loss Workout
15 நாளில்.. இடுப்பு, தொடை சதையை குறைக்க ஈஸியான உடற்பயிற்சிகள் - செம்ம Change கிடைக்கும்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : விடுபட்ட பெண்களுக்கு சூப்பர் சான்ஸ்! மேல்முறையீடு செய்வது எப்படி?
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : விடுபட்ட பெண்களுக்கு சூப்பர் சான்ஸ்! மேல்முறையீடு செய்வது எப்படி?
2026 சனி பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு அடிக்கப்போகுது ஜாக்பாட்! உங்க ராசி இதுல இருக்கா?
camera icon9
Sani Peyarchi
2026 சனி பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு அடிக்கப்போகுது ஜாக்பாட்! உங்க ராசி இதுல இருக்கா?
EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு அதிகரிக்கிறதா இபிஎஸ் ஓய்வூதியம்? முக்கிய அப்டேட்

EPS Pension Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு வரவிருக்கும் மாதங்களில் சில முக்கிய செய்திகள் கிடைக்கவுள்ளன. அவற்றில் முக்கியமானது இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் பற்றியது. தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு EPFO மூலம் அளிக்கப்படும் ​​ஓய்வூதியம் நீண்ட காலமாக விவாதப் பொருளாக இருந்து வருகிறது. இந்த தொகையை அதிகரிக்க கோரிக்கைகள் விடுக்கப்பட்டுள்ளன. இது குறித்த சமீபத்திய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் முக்கிய மாற்றங்கள்

தற்போது, ​​ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத் தொகை மாதத்திற்கு ரூ.1,000 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தொகை பல ஆண்டுகளாக எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் அப்படியே உள்ளது. சுமார் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இது மாற்றப்பட்டது. அதன் பிறகு தொடர்ச்சியாக பணவீக்கம் மற்றும் வாழ்க்கைச் செலவுகள் அதிகரித்து வருகின்றன. ஆனால், இந்த தொகை அதிகரிக்கவில்லை. இந்தத் தொகை ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்களுக்குப் போதுமானதாகக் கருதப்படவில்லை. இந்த காரணத்திற்காக, அரசாங்கமும் தொடர்புடைய துறைகளும் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை கணிசமாக உயர்த்துவது குறித்து பரிசீலித்து வருகின்றன.

Minimum Monthly Pension: குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?

குறைந்தபட்ச EPS ஓய்வூதியத்தை ரூ.1,000 -இலிருந்து நேரடியாக மாதத்திற்கு ரூ.5,000 ஆக உயர்த்துவதற்கான விருப்பத்தை அரசாங்கம் பரிசீலித்து வருவதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஊழியர் சங்கங்களும் ஓய்வூதியதாரர் அமைப்புகளும் இந்த உயர்வை நீண்ட காலமாக வலியுறுத்தி வருகின்றன. மருந்துகள், மளிகைப் பொருட்கள் மற்றும் வீட்டுச் செலவுகள் போன்ற அடிப்படைத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய தற்போதைய ஓய்வூதியத் தொகை போதுமானதாக இல்லை என்பது அவர்களது வாதமாக உள்ளது. இந்தத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டால், இது EPFO ​​ஓய்வூதியங்களின் வரலாற்றில் மிகப்பெரிய திருத்தமாக கருதப்படும்.

EPS-95: ஊழியர்களின் ஓய்வூதியத் திட்டம்

EPS 95 என்பது ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் (EPFO) சமூகப் பாதுகாப்பு அமைப்பில் ஒரு முக்கிய பகுதியாகும். தங்கள் பணிக்காலத்தில் EPF-க்குத் தவறாமல் பங்களிக்கும் ஊழியர்கள் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் ஓய்வூதியம் பெறத் தகுதியுடையவர்கள். இந்த ஓய்வூதியத்தை பெற குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் சேவை தேவைப்படுகிறது. ஓய்வூதியப் பணம் பொதுவாக 58 வயதுக்குப் பிறகு வழங்கப்படுகின்றது. இந்தத் திட்டம் ஓய்வுக்குப் பிறகு தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ஒரு நிலையான வருமான ஆதாரத்தை வழங்குகிறது.

EPS Pension: இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கப்பட்டால் யார் பயனடைவார்கள்?

அரசாங்கம் இந்தத் திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்தால், EPFO-வில் பதிவுசெய்து, EPS தகுதி வரம்புகளைப் பூர்த்தி செய்யும் தனியார் துறை ஊழியர்கள் அனைவரும் பயனடைவார்கள். தற்போது ரூ. 1,000 குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் பெறும் ஓய்வூதியதாரர்களும் இந்த உயர்வால் பயனடைவார்கள். இந்த நடவடிக்கை லட்சக்கணக்கான ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்களின் நிதி நிலையை வலுப்படுத்தும்.

ஓய்வூதிய உயர்வை எப்போது எதிர்பார்க்கலாம்?

தற்போது, ​​இந்தத் திட்டம் தொடர்பாக எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியிடப்படவில்லை. வரவிருக்கும் கொள்கைக் கூட்டங்கள் அல்லது மத்திய பட்ஜெட்டின் போது அரசாங்கம் இந்த விஷயத்தைக் கருத்தில் கொள்ளலாம் என நம்பப்படுகின்றது. எனினும், மத்திய அரசின் ஒப்புதலுக்குப் பிறகே இறுதி முடிவு செயல்படுத்தப்படும். அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் வரை, தற்போதுள்ள ஓய்வூதிய விதிகள் நடைமுறையில் இருக்கும்.

EPFO -வில் மற்ற சீர்திருத்தங்களும் நடைபெற்று வருகின்றன

ஓய்வூதிய உயர்வுடன், EPFO ​​மற்ற சில சீர்திருத்தங்களிலும் ஈடுபட்டுள்ளது. டிஜிட்டல் வழிமுறைகள் மூலம் PF பணத்தை எடுக்கும் செயல்முறையை எளிதாக்குதல், ஓய்வூதியக் கொடுப்பனவுகளை விரைவுபடுத்துதல் மற்றும் மூத்த குடிமக்களுக்கு சேவைகளை மிகவும் வசதியாக மாற்றுதல் ஆகியவை இதில் அடங்கும். இந்த மாற்றங்கள் ஓய்வூதியம் தொடர்பான சலுகைகளை மிகவும் வெளிப்படையானதாகவும் அணுகக்கூடியதாகவும் மாற்றுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன.

EPS Pensioners: இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்களின் கவனத்திற்கு

- இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு பணி ஓய்வுக்கு பிறகான நிதி ஆதரவாக உள்ளது.

- தற்போது குறைந்தபட்ச இபிஎஸ் மாத ஓய்வூதியம் ரூ.1,000 ஆக உள்ளது.

- அதிகபட்ச இபிஎஸ் மாத ஓய்வூதியம் ரூ.7,500 ஆகும்.

- குறைந்தபட்ச இபிஎஸ் மாத ஓய்வூதியத்தை உயர்த்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நீண்ட நாட்களாக உள்ளது.

- அரசு இன்னும் இதை பற்றி அதிகாரப்பூர்வமாக எந்த தகவலையும் அளிக்கவில்லை.

- எனினும், இது குறித்து ஒரு முக்கிய அப்டேட் கூடிய வைவில் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

மேலும் படிக்க | EPFO : இபிஎப்ஓ முக்கிய அப்டேட்! பிஎப் பணத்தில் எல்ஐசி பிரீமியம் கட்டலாம்

மேலும் படிக்க | EPFO ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றமா? ஊழியர்கள் ஹேப்பி, உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

EPFOEPFEPSEps Pensionpension

Trending News