  • குறையும் கேஸ் சிலிண்டர் விலை? குட் நியூஸ் வந்தாச்சு! முழு விவரம் இதோ!

குறையும் கேஸ் சிலிண்டர் விலை? குட் நியூஸ் வந்தாச்சு! முழு விவரம் இதோ!

LPG Gas Cylinder Price: சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை குறைய வாய்ப்புள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அமெரிக்காவில் இந்தியா இடையே முக்கிய ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகி உள்ள நிலையில், சிலிண்டர் விலை குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 18, 2025, 01:13 PM IST
  • இல்லதரசிகளுக்கு குட் நியூஸ்
  • குறையப்போகுது எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை
  • வெளியான முக்கிய தகவல்

குறையும் கேஸ் சிலிண்டர் விலை? குட் நியூஸ் வந்தாச்சு! முழு விவரம் இதோ!

LPG Gas Cylinder Price Latest News: இந்தியாவில் கேஸ் சிலிண்டர் விலை மாதந்தோறும் மாற்றப்பட்டு வருகிறது. பாரத் பெட்ரோலியம், இந்தியன் ஆயில், இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் ஆகிய எண்ணெய் நிறுவனங்கள் தான் கேஸ் சிலிண்டர் விலையை நிர்ணயித்து வருகின்றன. சர்வதே சந்தை நிலவரம், கச்சா எண்ணெய் விலை, அமெரிக்க டாலருக்கு எதிரான இந்தியா ரூபாய் மதிப்பு போன்ற காரணங்களில் அடிப்படையில் கேஸ் சிலிண்டர் விலையை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் நிர்ணயித்து வருகின்றன.

குறையும் கேஸ் சிலிண்டர் விலை?

இது பொதுமக்கள் மற்றும் வணிகர்களுக்கு நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது.  ஆனால், கேஸ் சிலிண்டர் விலை நீண்ட நாட்களாக குறையாமல் இருந்து வருகிறது. குறிப்பாக, வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. ஆனால், வணிக பயன்பாட்டுக்கான  சிலிண்டர் விலை மட்டும் ஏற்ற இறக்கத்தில் இருந்து வருகிறது. தற்போதைய நிலவரப்படி, 14 கிலோ எடை கொண்ட வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலை  ரூ.868க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. 

19 கிலோ எடை கொண்ட வணிக பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர் விலை ரூ.1,750க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.  இப்படியாக கேஸ் சிலிண்டர் விலை இருந்து வரும் நிலையல், விரைவில் வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலை குறைய வாய்ப்புள்ளதாக தகவல் கசிந்த வண்ணம் உள்ளன. அமெரிக்காவில் இந்தியா இடையே முக்கிய ஒப்பந்தம் கையெழுத்தான நிலையல், கேஸ் சிலிண்டர் விலை குறைவதற்கான வாய்ப்புள்ளது. 

அமெரிக்கா இந்தியா ஒப்பந்தம்

இந்திய பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் முதன்முறையாக அமெரிக்காவிலிருந்து எல்பிஜி இறக்குமதி செய்வதற்கான ஒரு வருட ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளதாக மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி திங்களன்று அறிவித்தார். ஆண்டுக்கு 2.2 மில்லியன் டன் எல்பிஜி இறக்குமதி செய்வதற்கான ஒரு வருட ஒப்பந்தத்தில் வெற்றிகரமாக கையெழுத்திட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார். இந்த ஒப்பந்தம் 2026ஆம் ஆண்டு முடிவடைகிறது. இதன் மூலம் இந்தியா ஒவ்வொரு ஆண்டும் இறக்குமதி செய்யும் மொத்த எல்பிஜி சிலிண்டர்களில் 10 சதவீதம் ஆகும். 

இந்த ஒப்பந்தத்தின் முக்கியத்துவம் என்னவென்றால் இந்திய சந்தைக்காக அமெரிக்காவுடன் கையெழுத்திடப்பட்ட முதல் கட்டமைக்கப்பட்ட, நீண்டகால LPG ஒப்பந்தம் ஆகும். இந்திய மக்களுக்கு பாதுகாப்பான மற்றும் மலிவு விலையில் சிலிண்டர்களை வழங்குவதே அரசாங்கத்தின் முக்கிய நோக்கம் என்று அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி  தெரிவித்தார். உலக சந்தையில் எரிபொருள் விலைகள் அதிகரித்த போதிலும், இந்திய நுகர்வோர் மீதான தாக்கத்தைக் குறைக்க அரசாங்கம் தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுத்து வருவதை அவர் கூறினார். 

கடந்த சில மாதங்களாக எரிசக்தி வர்த்தகத்தைப் பொறுத்தவரை இந்தியா-அமெரிக்க உறவுகள் கணிசமாக மேம்பட்டு வருகின்றன. செப்டம்பரில் நியூயார்க்கில் நடைபெற்ற ஒரு கூட்டத்தில், அமெரிக்காவுடனான எரிசக்தி வர்த்தகம் வரும் ஆண்டுகளில் மேலும் அதிகரிக்கும் என்று மத்திய வர்த்தக அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் கணித்திருந்தார்.

கடந்த ஆண்டு உலகளாவிய எல்பிஜி விலை 60 சதவீதத்திற்கும் மேலாக அதிகரித்த போதிலும், உஜ்வாலா நுகர்வோர் சிலிண்டருக்கு ரூ.500 முதல் ரூ. 550 மட்டுமே செலுத்துவதை பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதி செய்தார். எனவே, தற்போது இந்தியா அமெரிக்கா ஒப்பந்தம் காரணமாக,  சிலிண்டர் விலை குறைய வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், இதற்காக அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் விரைவில் வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க:  PM Kisan 21வது தவணையை கோவையிலிருந்து பிரதமர் மோடி நாளை வெளியிடுகிறார்

 

மேலும் படிக்க: ஆயுள் சான்றிதழ்: ஓய்வூதியதாரர்கள் மொபைல் ஃபோன் மூலம் DLC சமர்ப்பிப்பது எப்படி?

 

