8வது ஊதியக்குழுவில் அரசு வங்கி ஊழியர்களின் சம்பளமும் உயருமா? முக்கிய அப்டேட் இதோ

8th Pay Commission for Bank Employees: இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில், 8வது சம்பள கமிஷனை உருவாக்க பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஒப்புதல் அளித்தார். பொதுவாக 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை புதிய ஊதியக்குழுக்கள் அமைக்கப்படுகின்றன. 7வது ஊதியக்குழு 2025 டிசம்பரில் முடிவுக்கு வருகிறது. ஆகையால், 8வது ஊதியக் குழு ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வர வேண்டும். எனினும், இதற்கான செயல்முறை மிக மெதுவாகவே நடந்து வருவதால், இது 2026 ஆம் ஆண்டின் மத்தியில் அல்லது 2027 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் அமலுக்கு வரக்கூடும் என கூறப்படுகின்றது.
8வது ஊதியக்குழு உறுப்பினர்களின் நியமனம்
8வது ஊதியக்குழுவின் தலைவரோ, அதன் உறுப்பினர்களோ இன்னும் நியமிக்கப்படவில்லை. இது கமிஷன் சரியான நேரத்தில் அமலுக்கு வருமா என்ற சந்தேகத்தை எழுப்புகிறது. 8வது ஊதியக்குழுவால் பரிந்துரைக்கப்படும் புதிய சம்பள கட்டமைப்பின் கீழ் யாரெல்லாம் சேர்க்கப்படுவார்கள்? குறிப்பாக அரசு வங்கிகளின் ஊழியர்கள் இதில் இடம் பெறுவார்களா? இதற்கான விடைகளை இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Government Bank Employees: அரசு வங்கி ஊழியர்களின் சம்பளம் அதிகரிக்குமா?
- 8வது ஊதியக்குழு அனைத்து மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் பொருந்தும்.
- அதாவது இது செயல்படுத்தப்பட்டவுடன், பல்வேறு மத்திய துறைகளில் சம்பளம் அதிகரிக்கும்.
- ஓய்வு பெற்ற மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களும் ஓய்வூதிய அதிகரிப்பால் பயனடைவார்கள்.
- இருப்பினும், வங்கி ஊழியர்கள் ஊதியக்குழுவின் கீழ் சேர்க்கப்படவில்லை.
வங்கி ஊழியர்களின் சம்பளம் இந்திய வங்கிகள் சங்கத்தால் (IBA) கையாளப்படும் தனி ஒப்பந்தங்கள் மூலம் திருத்தப்படுவதாக கிளியர்டாக்ஸ் கூறுகிறது. இதன் காரணமாக, அரசுக்கு சொந்தமான வங்கிகளின் ஊழியர்களும் சம்பள கமிஷனின் கீழ் ஊதிய திருத்தங்களை பெற மாட்டார்கள்.
Indian Banks' Association: இந்திய வங்கிகள் சங்கம் என்றால் என்ன?
இந்திய வங்கிகள் சங்கம் (IBA) என்பது இந்திய வங்கிகள் செயல்முறை மற்றும் நிதித் துறையைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஒரு தன்னார்வ அமைப்பாகும். இது வங்கித் துறையில் ஒத்துழைப்பு, ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் வங்கி நடைமுறைகளின் வளர்ச்சியை ஊக்குவிப்பதற்காக 1946 ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது. மும்பையை தலைமையிடமாகக் கொண்டுள்ள IBA, பொதுத்துறை, தனியார் துறை மற்றும் வெளிநாட்டு வங்கிகள் உள்ளிட்ட அதன் உறுப்பினர் வங்கிகளுக்கு ஒரு முக்கியமான இடைமுகமாக செயல்படுகிறது.
8th Pay Commission Notification: 8வது ஊதியக்குழுவிற்கான அறிவிப்பு எப்போது வரும்?
இதுவரை, 8வது ஊதியக்குழுவிற்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்படவில்லை. அரசாங்கம் இன்னும் பல்வேறு அமைச்சகங்கள் மற்றும் மாநிலங்களிடமிருந்து பரிந்துரைகளைக் கேட்டு வருவதே இதற்குக் காரணமாக கூறப்படுகின்றது. இந்த உள்ளீடுகள் இன்னும் பெறப்பட்டு வருகின்றன. தேவையான அனைத்து பரிந்துரைகளும் பெறப்பட்டு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டவுடன், ஆணையத்தின் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் நியமிக்கப்படுவார்கள் என்று நிதித்துறை இணையமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி கூறியுள்ளார்.
சரியான நேரத்தில் அறிவிப்பு வெளியிடப்படும் என்றும் அரசாங்கம் உறுதியளித்துள்ளது. அதுவரை, லட்சக்கணக்கான கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காகக் காத்திருக்க வேண்டும்.
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு ToR: பம்பர் ஊதிய உயர்வுக்கு தயாராகும் ஊழியர்கள்... புத்தம் புது அப்டேட்
மேலும் படிக்க | மகிழ்ச்சியில் மத்திய அரசு ஊழியர்கள்... முன்கூட்டியே வரும் சம்பளம் - எந்த தேதியில் கிடைக்கும்?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ