English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • அதிகரிக்கிறதா பணிக்கொடை உச்சவரம்பு? யாருக்கு அதிக நம்மை? சூப்பர் செய்தி!!

அதிகரிக்கிறதா பணிக்கொடை உச்சவரம்பு? யாருக்கு அதிக நம்மை? சூப்பர் செய்தி!!

Gratuity Limit Latest News: பணிக்கொடை என்றால் என்ன? பணிக்கொடை வரம்பு அதிகரிக்கப்படுமா? இதனால் யார் அதிகம் பயனடைவார்கள்? முக்கிய தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 27, 2026, 12:56 PM IST
  • பணிக்கொடை வரம்பு ஏன் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும்?
  • உச்சவரம்பு அதிகரித்தால் யார் அதிகம் பயனடைவார்கள்?
  • பணிக்கொடை எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

Trending Photos

சந்திர கிரகணம்.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்! பணப் பிரச்சனை தீரும்
camera icon6
Lunar Eclipse 2026
சந்திர கிரகணம்.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்! பணப் பிரச்சனை தீரும்
6 நாட்கள் மலேசியா, சிங்கப்பூர் டூர்.. கம்மி விலையில் IRCTC பேக்கேஜ்.. சூப்பரான வாய்ப்பு!
camera icon7
IRCTC
6 நாட்கள் மலேசியா, சிங்கப்பூர் டூர்.. கம்மி விலையில் IRCTC பேக்கேஜ்.. சூப்பரான வாய்ப்பு!
சிறப்பு ஓய்வூதியம் உயர்வு... தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு - ஊழியர்கள், தூய்மை பணியாளர்கள் மகிழ்ச்சி
camera icon8
Special Pension
சிறப்பு ஓய்வூதியம் உயர்வு... தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு - ஊழியர்கள், தூய்மை பணியாளர்கள் மகிழ்ச்சி
8வது ஊதியக்குழு: முக்கிய கோரிக்கைகளை அடுக்கிய அரசு ஊழியர்கள், எகிறப்போகும் சம்பளம்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: முக்கிய கோரிக்கைகளை அடுக்கிய அரசு ஊழியர்கள், எகிறப்போகும் சம்பளம்
அதிகரிக்கிறதா பணிக்கொடை உச்சவரம்பு? யாருக்கு அதிக நம்மை? சூப்பர் செய்தி!!

Gratuity Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்கள், தனியார் துறை ஊழியர்கள் என அனைவருக்கும் சம்பளம், ஓய்வூதியம் ஆகியவற்றுக்கு ஈடாக பணிக்கொடையும் மிக முக்கியமான ஒரு நிதி ஆதாரமாக உள்ளது. பணிக்கொடை செலுத்தும் சட்டத்தின் கீழ் 2026 ஆம் ஆண்டில் பணிக்கொடை உச்சவரம்பில் சாத்தியமான அதிகரிப்பு குறித்து இந்தியாவில் விவாதங்கள் நடந்து வருகின்றன. 

Add Zee News as a Preferred Source

பணிக்கொடை என்றால் என்ன? 

பணிக்கொடை என்பது நீண்ட மற்றும் தொடர்ச்சியான சேவைக்குப் பிறகு தகுதியான ஊழியர்களுக்கு ஒரு மொத்தத் தொகையாக நிறுவனங்கள் செலுத்த வேண்டிய ஒரு சட்டப்பூர்வ ஓய்வூதியப் பலன் ஆகும். பணியாளர் நலன் கட்டமைப்புகளை நவீனமயமாக்குவதற்கும் பணவீக்கம் மற்றும் உயரும் ஊதியங்களைக் கணக்கிடுவதற்கும் மேற்கொள்ளப்படும் பரந்த முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக இந்த மதிப்பாய்வு உள்ளது.

கிராஜுவிட்டியின் முக்கியத்துவம் என்ன?

இந்திய சட்டத்தின் கீழ், பணிக்கொடை ஒத்திவைக்கப்பட்ட இழப்பீட்டுத் தொகையாக செயல்படுகிறது. இது ஊழியர்களின் பல வருட சேவையை அங்கீகரித்து, பணி ஓய்வு அல்லது சேவை முடிந்த பிறகு, அந்த மாற்றத்திற்கு நிதி ரீதியாக உதவும் ஒரு சிறப்பு தொகையாகும். மாத சம்பளம் பெறும் தொழிலாளர்களுக்கு, நிறுவனத்தால் அளிக்கப்படும் உத்தரவாதமான ஓய்வூதியப் பலன்களில் இதுவும் ஒன்றாகும்.

Gratuity Ceiling: தற்போதைய கிராஜுவிட்டி உச்சவரம்பு என்ன?

தற்போது, ​​சட்டப்பூர்வ பணிக்கொடை உச்சவரம்பு ரூ.20 லட்சமாக உள்ளது. இது கடைசியாக 2018 இல் திருத்தப்பட்டது. அந்த நேரத்தில், இது முந்தைய நிலைகளிலிருந்து குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தையும் துறைகளில் சமமான நன்மைகளையும் குறித்தது. அப்போதிருந்து, பணவீக்கம் மற்றும் ஊதிய வளர்ச்சி கிராஜுவிட்டி வரம்பை விட அதிகமாகியுள்ளன. இது திருத்தத்திற்கான தேவையை அதிகரித்துள்ளது.

பணிக்கொடை வரம்பு ஏன் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும்?

பல ஊழியர்கள் - குறிப்பாக ஐடி, வங்கி, உள்கட்டமைப்பு மற்றும் உற்பத்தி போன்ற துறைகளில் உள்ளவர்கள், அதிக சம்பளம் காரணமாக ஓய்வு பெறுவதற்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ரூ.20 லட்ச வரம்பை எட்டிவிடுகிறார்கள். பணவீக்கத்திற்கு வரம்பு குறியிடப்படாததால், பணிக்கொடையின் உண்மையான மதிப்பு காலப்போக்கில் குறைந்து, புதிய, உயர்ந்த உச்சவரம்புக்கான கொள்கை மாற்றங்கள் பற்றி சிந்திக்க வைத்துள்ளது.

Gratuity Calculation: பணிக்கொடை எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

உச்சவரம்பு மாறினாலும், அடிப்படை கணக்கீட்டு முறை அப்படியே இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பணிக்கொடை இந்த சட்டப்பூர்வ சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது:

பணிக்கொடை = (15/26) × கடைசியாகப் பெறப்பட்ட அடிப்படை சம்பளம் + அகவிலைப்படி × முடிக்கப்பட்ட சேவை ஆண்டுகள்

இந்த சூத்திரம் ஒவ்வொரு வருடமும் பணியாற்றியதற்கு 15 நாட்கள் ஊதியத்தை திறம்பட வழங்குகிறது. மேலும் கணக்கிடப்பட்ட தொகை வரம்பை மீறினால் மட்டுமே உச்சவரம்பு பொருத்தமானதாக மாறும்.

உச்சவரம்பு அதிகரித்தால் யார் அதிகம் பயனடைவார்கள்?

அதிக பணிக்கொடை வரம்பு முக்கியமாக நீண்ட காலமாகப் பணியாற்றும் மற்றும் மூத்த ஊழியர்களுக்கு பயனளிக்கும். அவர்களின் கணக்கிடப்பட்ட உரிமை ஓய்வு பெறுவதற்கு முன்பு அடிக்கடி ரூ.20 லட்ச வரம்பை மீறுகிறது. மிதமான வருவாய் அல்லது குறுகிய சேவைக் காலம் கொண்ட ஊழியர்கள் அதிக வித்தியாசத்தைக் காணமாட்டார்கள்.

அரசாங்க செயல்முறை மற்றும் பணியாளர் ஆலோசனை

பணிக்கொடை உச்சவரம்பில் ஏற்படும் எந்தவொரு மாற்றமும் தொழிலாளர் பிரதிநிதிகள் மற்றும் தொழில்துறை குழுக்களுடன் கலந்தாலோசித்த பிறகு இந்திய அரசாங்கத்தால் முறையாக அறிவிக்கப்பட வேண்டும். இது அறிவிக்கப்பட்டதும், நிறுவனங்கள் அதற்கேற்ப ஊதிய அமைப்புகள் மற்றும் நிதி விதிகளைப் புதுப்பிக்க வேண்டும். புதிய வரம்பு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும் வரை, ஊழியர்கள்:

- துல்லியமனா தகவல்களை அறிய, தங்களது சம்பளம் மற்றும் சேவை பதிவுகளை மதிப்பாய்வு செய்ய வேண்டும்.

- அவர்களின் எதிர்பார்க்கப்படும் ஊதியத்தை மதிப்பிடுவதற்கு பணிக்கொடை எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது என்பதைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

- பணிக்கொடையை ஒரு பரந்த ஓய்வூதிய திட்டமிடல் உத்தியின் ஒரு பகுதியாகக் கருதுவது நல்லது.

மேலும் படிக்க | EPS ஓய்வூதியம்: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு எப்போது, எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்?

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழுவில் 5 பதவி உயர்வுகள் கேரண்டி? அரசு ஊழியர்களுக்கு அடுத்தடுத்து சர்ப்ரைஸ்!!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

GratuityGratuity rulesGratuity LimitPersonal FinanceEmployees

Trending News