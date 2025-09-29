தீபாவளிக்கு முன் வீட்டுக் கடன், கார் கடன் வட்டி குறையுமா? ரிசர்வ் வங்கி அப்டேட்

RBI New Rules: ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) நிதிக் கொள்கைக் குழுவின் (MPC) கூட்டம் மும்பையில் செப்டம்பர் 29-ஆம் தேதி தொடங்கி மூன்று நாட்கள் நடைபெறுகிறது. இந்தக் கூட்டத்தின் முடிவுகள் அக்டோபர் 1-ஆம் தேதி காலை 10 மணிக்கு அறிவிக்கப்பட உள்ளன. இந்தக் கூட்டத்தில், பண்டிகைக் காலத்தை முன்னிட்டு ரிசர்வ் வங்கி பொதுமக்களுக்கு ஒரு பெரிய பரிசைக் கொடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மத்திய வங்கி வட்டி விகிதத்தைக் குறைத்தால், வீட்டுக் கடன் (Home Loan) மற்றும் கார் கடன்களுக்கான (Car Loan) வட்டி விகிதங்கள் குறைய வாய்ப்புள்ளது. இதனால் ஏற்கனவே கடன் பெற்றவர்களின் மாதத் தவணைகள் (EMI) குறையலாம் அல்லது புதியதாகக் கடன் எடுப்பவர்களுக்கு குறைந்த வட்டி விகிதத்தில் கடன் கிடைக்கலாம்.
வட்டி குறைப்பால் கிடைத்த பலன்கள்
ரிசர்வ் வங்கி இந்த ஆண்டின் பிப்ரவரி மாதம் முதல் ரெப்போ வட்டி விகிதத்தைக் குறைக்கத் தொடங்கியது. இதுவரை ரெப்போ வட்டி விகிதத்தை 100 அடிப்படை புள்ளிகள் (1%) குறைத்துள்ளது. இதனால் ரெப்போ விகிதம் 6.5% லிருந்து 5.5% ஆகக் குறைந்துள்ளது. மத்திய வங்கி கடைசியாக ஆகஸ்ட் மாத நிதிக் கொள்கையில் ரெப்போ விகிதத்தை மாற்றாமல் வைத்திருந்தாலும், இந்த 1% குறைப்பால் வங்கிகள் வீட்டுக் கடன்களுக்கான வட்டி விகிதங்களைக் குறைத்துள்ளன. இதன் விளைவாக, வீட்டுக் கடன் பெற்றவர்களுக்கு மாதத் தவணை குறைந்துள்ளது . கடன் காலமும் குறைந்துள்ளது.
உதாரணமாக: இந்த ஆண்டு ஜனவரியில் 8.5% வட்டி விகிதத்தில் 50 லட்சம் ரூபாய் வீட்டுக் கடன் வாங்கிய ஒரு வாடிக்கையாளருக்கு, 100 அடிப்படை புள்ளிகள் (1%) வட்டி குறைப்பால், கடனைத் திரும்பச் செலுத்தும் காலம் 206 மாதங்கள் (சுமார் 17 ஆண்டுகள்) குறைய வாய்ப்புள்ளது. இதன் மூலம் அவர்களுக்கு சுமார் 14.78 லட்சம் ரூபாய் வட்டிச் சேமிப்பு ஏற்படும். ஒருவேளை அவர்கள் கடன் காலத்தைக் குறைக்காமல், மாதத் தவணையைக் (EMI) குறைக்கக் கோரினால், அவர்களுக்கு சுமார் 7.12 லட்சம் ரூபாய் வரை சேமிப்பு கிடைக்கலாம். இந்தச் சேமிப்பு ஒவ்வொரு வங்கி மற்றும் வாடிக்கையாளரின் கடன் நிலையைப் பொறுத்து மாறுபடும்.
அக்டோபர் 1-ல் வட்டி குறைப்பு இருக்குமா? எதிர்பார்ப்புகள் என்ன?
பண்டிகை காலம் ஆரம்பித்துவிட்டதால், ரிசர்வ் வங்கி 25 அடிப்படை புள்ளிகள் (0.25%) வரை ரெப்போ விகிதத்தைக் குறைக்கலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த வட்டி குறைப்பு பொருளாதார வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் அதே வேளையில், பணவீக்கத்தையும் (Inflation) கட்டுக்குள் வைத்திருக்கும் என்று சந்தை வல்லுநர்கள் நம்புகின்றனர்.
வல்லுநர்களின் கருத்துக்கள்:
குறைப்புக்கு ஆதரவு: எஸ்பிஐ ஆராய்ச்சி (SBI Research) போன்ற பொருளாதார வல்லுநர்கள், வட்டி குறைப்புக்கு ஆதரவாக உள்ளனர். ஏனெனில், பணவீக்கம் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சமீபத்தில் ஜிஎஸ்டி குறைக்கப்பட்டதால், அக்டோபரில் பணவீக்கம் 2004-ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு இல்லாத அளவுக்கு 1.1% ஆகக் குறைய வாய்ப்புள்ளது என்றும் அவர்கள் கூறுகிறார்கள்.
காத்திருக்க அறிவுறுத்தல்: இருப்பினும், ஐடிஎஃப்சி ஃபர்ஸ்ட் வங்கி (IDFC First Bank) போன்ற வேறு சில வல்லுநர்கள், தற்போது வட்டி குறைப்புக்கு இடமிருந்தாலும், ரிசர்வ் வங்கி அவசரப்படாமல் பண்டிகைக் காலம் முடிந்த பிறகு, அதாவது டிசம்பர் மாதத்தில் வட்டி விகிதத்தைக் குறைக்க வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறுகின்றன. அமெரிக்காவின் வர்த்தகப் பதற்றங்கள் போன்ற சில உலகளாவிய நிச்சயமற்ற தன்மைகள் இருப்பதால், நிலைமை தெளிவாகும் வரை ரிசர்வ் வங்கி காத்திருக்கலாம் எனக் கருதப்படுகிறது.
அக்டோபர் 1-ல் வரப்போகும் அப்டேட்
வீட்டுக் கடன் மற்றும் கார் கடன் வாங்க திட்டமிட்டுள்ளவர்கள், அத்துடன் பங்குச் சந்தை (Stock Market) மற்றும் பத்திரச் சந்தை (Bond Market) முதலீட்டாளர்கள் அனைவரும் ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சஞ்சய் மல்ஹோத்ராவின் அறிவிப்புக்காகக் காத்திருக்கின்றனர். எனவே, அக்டோபர் 1-ஆம் தேதி காலை 10 மணிக்கு ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநரின் உரை வெளியாகும் வரை காத்திருப்பது புத்திசாலித்தனம். அந்த அறிவிப்பைப் பொறுத்தே, உங்கள் கடன் மற்றும் நிதி முடிவுகளை எடுப்பது சிறந்தது. பண்டிகைக் காலத்தில் மலிவான வீட்டுக் கடன் மற்றும் கார் கடனைப் பெற விரும்பும் வாடிக்கையாளர்களுக்குச் சாதகமான செய்தி அக்டோபர் 1-ல் வெளியாகுமா என்று பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.
