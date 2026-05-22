/ரூபாய் வீழ்ச்சியால் அதிரடியாக உயரும் வீட்டுக்கடன் EMI? - பொதுமக்களுக்கான அப்டேட்

home loan : ரூபாய் மதிப்பு வீழ்ச்சியால் வீட்டுக் கடன்களுக்கான இஎம்ஐ உயருமா? என்பது குறித்த முக்கிய அப்டேட்டை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
home loan : அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு வரலாறு காணாத சரிவைச் சந்தித்து வருகிறது. இந்தச் சரிவு ஏதோ அந்நியச் செலாவணி சந்தையோடு முடிந்துவிடும் என்று நினைத்தால் அது தவறு. உங்கள் வீட்டுக் கடன் மாதாந்திரத் தவணையான EMI-ஐயும் இது நேரடியாகப் பாதிக்கப் போகிறது. தற்போது டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 97 ரூபாயை நெருங்கியுள்ளது. இதன் மூலம் இந்த ஆண்டில் ஆசியாவிலேயே மிக மோசமாகச் செயல்படும் நாணயங்களில் ஒன்றாக இந்திய ரூபாய் மாறியுள்ளது. இதனால், நாட்டின் பணவீக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தவும், ரூபாயின் மதிப்பை நிலைநிறுத்தவும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) வட்டி விகிதங்களை உயர்த்த வேண்டிய கட்டாயத்திற்குத் தள்ளப்படலாம் என்ற அச்சம் எழுந்துள்ளது. அப்படி நடந்தால், புதிய மற்றும் பழைய வீட்டுக்கடன் வாடிக்கையாளர்களுக்கு வட்டிச் சுமை கணிசமாக உயரும்.
ஈரான் போர் தொடங்கியதில் இருந்து இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு 6 விழுக்காட்டிற்கும் மேல் பலவீனமடைந்துள்ளது. இதற்கு முக்கியமாக மூன்று காரணங்கள் கூறப்படுகின்றன. சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை கடுமையாக உயர்ந்திருப்பது. வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் இந்திய சந்தையிலிருந்து தங்களது முதலீடுகளைத் திரும்பப் பெறுவது. உலகளாவிய பொருளாதாரத்தில் நிலவும் நிச்சயமற்ற சூழல் ஆகியவை சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றன. இந்தியா தனக்குத் தேவையான கச்சா எண்ணெயில் கிட்டத்தட்ட 85%-ஐ இறக்குமதி மூலமே பெறுகிறது. எனவே, சர்வதேச சந்தையில் எண்ணெய் விலை உயரும் போது, இறக்குமதி செய்ய இந்தியா அதிக டாலர்களைச் செலவிட வேண்டியுள்ளது. இது இந்திய ரூபாயின் மீது பெரும் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
மேற்கு ஆசியாவில் நீடித்து வரும் மோதல்கள் கச்சா எண்ணெய் விலையை மேலும் உயர்த்தியுள்ளதால், இந்தியாவின் இறக்குமதி செலவு அதிகரித்து, பணவீக்க அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இது குறித்துப் பேசிய வர்த்தக அமைச்சர் பியூஷ் கோயல், நிலைமையை நாங்கள் உன்னிப்பாகக் கவனித்து வருகிறோம், உலகளாவிய சூழல் சவாலாக இருந்தாலும், ரூபாயின் மதிப்பைத் தக்கவைக்கப் பல நடவடிக்கைகள் பரிசீலனையில் உள்ளன என்று தெரிவித்துள்ளார்.
மேலோட்டமாக பார்த்தால் ரூபாயின் வீழ்ச்சிக்கும் வீட்டுக்கடனுக்கும் எந்தத் தொடர்பும் இல்லாதது போலத் தோன்றலாம். ஆனால், இதற்கிடையில் இருக்கும் பாலம் தான் பணவீக்கம் மற்றும் வட்டி விகிதம் என்கிறார்கள் பொருளாதார நிபுணர்கள். ரூபாயின் மதிப்பு சரிவு → இறக்குமதி செலவு அதிகரிப்பு → கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எரிபொருள் விலை உயர்வு → போக்குவரத்து மற்றும் உற்பத்திச் செலவு அதிகரிப்பு → ஒட்டுமொத்த பணவீக்கம் என்ற சங்கில் தொடர் விளைவு தான் இது.
நாட்டில் பணவீக்கம் நீண்ட நாட்களுக்கு அதிகமாக நீடித்தால், சந்தையில் பணப் புழக்கத்தைக் குறைத்து விலையைக் கட்டுப்படுத்த ரிசர்வ் வங்கி தனது ரெப்போ விகிதத்தை உயர்த்த நேரிடும். ரெப்போ விகிதம் உயர்ந்தால், வங்கிகளும் தங்களின் வீட்டுக் கடனுக்கான வட்டி விகிதங்களை உயர்த்தும். இது மிதக்கும் வட்டி விகிதத்தில் கடன் வாங்கியவர்களின் EMI-ஐ நேரடியாக உயர்த்தும்.
ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்ட் வங்கியின் பொருளாதார வல்லுநர்களான அனுபூதி சஹாய் மற்றும் சௌரவ் ஆனந்த் ஆகியோரின் கணிப்புப்படி, கச்சா எண்ணெய் மற்றும் ரூபாய் வீழ்ச்சி காரணமாக ரிசர்வ் வங்கி மிக விரைவில் வட்டி விகிதங்களை உயர்த்தத் தொடங்கலாம்.
ஜூன் மற்றும் ஆகஸ்ட்: ஜூன் 5-ஆம் தேதி நடக்கவிருக்கும் ரிசர்வ் வங்கியின் பணவிக் கொள்கைக் கூட்டத்தில் வட்டி விகிதம் உயர்த்தப்பட வாய்ப்புள்ளது. ஜூன் மற்றும் ஆகஸ்ட் மாதங்களுக்குள் மொத்தம் 50 அடிப்படை புள்ளிகள் (0.50%) வரை வட்டி உயர்த்தப்படலாம்.
நிதியாண்டின் இறுதிக்குள்: பணவீக்கம் கட்டுக்குள் வராவிட்டால், இந்த நிதியாண்டின் இறுதிக்குள் மேலும் 25 முதல் 50 அடிப்படை புள்ளிகள் வரை வட்டி விகிதம் அதிகரிக்கக்கூடும்.
இதற்கு முன்னதாக, இந்த நிதியாண்டில் வட்டி விகிதத்தில் மாற்றம் இருக்காது என்றே ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்ட் கணித்திருந்தது. ஆனால் தற்போதைய கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வும் ரூபாய் சரிவும் அந்த கணிப்பையே தலைகீழாக மாற்றியுள்ளது. இந்தியா உலகின் மூன்றாவது பெரிய கச்சா எண்ணெய் நுகர்வோர் நாடாகும். எண்ணெய் விலை உயரும் போது, பெட்ரோல், டீசல் விலைகள் அதிகரிக்கின்றன. சரக்கு போக்குவரத்து செலவுகள் உயர்கின்றன. உற்பத்தித் துறைக்கான செலவுகள் அதிகரித்து, அனைத்துப் பொருட்களின் விலையும் உயர்கிறது.
ஏற்கனவே பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்களின் நஷ்டத்தைக் குறைக்க பெட்ரோல், டீசல் விலைகள் உயர்த்தப்படத் தொடங்கியுள்ளன. அந்நியச் செலாவணி மற்றும் எரிபொருளைச் சேமிக்க சிக்கன நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு அரசாங்கமும் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. நடப்பு நிதியாண்டில் இந்தியாவின் சில்லறை பணவீக்கம் 4.9% ஆக உயரக்கூடும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது ரிசர்வ் வங்கியின் இலக்கான 4%-ஐ விட அதிகமாகும்.
வட்டி விகிதங்கள் மீண்டும் உயர்ந்தால், நடுத்தர வர்க்கத்தினரின் சொந்த வீட்டுக்கனவு பெரும் சவாலாக மாறும்.
1. வீட்டுக்கடன் வட்டியில் 25 அடிப்படை புள்ளிகள் உயர்ந்தால் கூட, 20 ஆண்டுகள் கடனுக்கான மாதாந்திரத் தவணையில் கணிசமான தொகை அதிகரிக்கும்.
2. EMI தொகையை உயர்த்த விரும்பாதவர்களுக்கு, கடனைத் திருப்பிச் செலுத்தும் காலம் பல மாதங்கள் நீட்டிக்கப்படும்.
3. வட்டி உயர்வதால், ஒருவர் பெறக்கூடிய அதிகபட்ச கடன் தொகையின் அளவு குறையும்.
ஏற்கனவே நகர்ப்புறங்களில் வீடுகளின் விலை உயர்வு மற்றும் கட்டுமானப் பொருட்களின் விலை உயர்வால் தவித்து வரும் நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கு, இந்த வட்டி விகித உயர்வு கூடுதல் சுமையாக மாறும்.
ரிசர்வ் வங்கி தற்போது ஒரு இக்கட்டான சூழலை எதிர்கொள்கிறது. வட்டி விகிதங்களை உயர்த்தினால் பணவீக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தி ரூபாயைக் காப்பாற்றலாம், ஆனால் அது கடன் வாங்குவதைக் குறைத்து நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியை மெதுவாக்கிவிடும்.
இனி வரும் நாட்களில் கச்சா எண்ணெய் விலை, வளைகுடா நாட்டின் போர்ச் சூழல் மற்றும் இந்திய ரூபாய் மீண்டு வருவதைப் பொறுத்தே வீட்டுக்கடன் வட்டி விகிதங்களின் எதிர்காலம் அமையும். தற்போதைக்கு சந்தை தரும் செய்தி என்னவென்றால், ரூபாயின் வீழ்ச்சி என்பது ஒவ்வொருவரின் வீட்டு பட்ஜெட்டையும், சொந்த வீட்டுக்கனவையும் பாதிக்கத் தொடங்கிவிட்டது என்பதே நிதர்சனம்.